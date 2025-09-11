Uttar Pradeshमौसम

यूपी में फिर बदला मौसम का मिजाज, कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

Ajay Yadav11 September 2025 - 8:05 AM
2 minutes read
  • यूपी में आज से फिर बारिश के आसार
  • पूर्वी हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट
  • पश्चिमी यूपी में हल्की बारिश की उम्मीद
  • 13-16 सितम्बर तक जारी रहेगा बारिश
  • तापमान 1-2 डिग्री तक बढ़ सकता है

UP Weather News : उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, मौसम विभाग के अनुसार, आज से अगले दो दिनों तक प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है. जिससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है.

उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से बारिश में कमी के कारण कई क्षेत्रों में तेज धूप और उमस भरी गर्मी महसूस की जा रही है. हालांकि, आज (11 सितंबर) से मौसम ने फिर करवट ली है. पूर्वी यूपी के कुछ इलाकों में एक बार फिर मानसून सक्रिय हो गया है. इस कारण कुछ जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि पश्चिमी यूपी में फिलहाल किसी बड़े मौसम संबंधी चेतावनी की संभावना नहीं है.

पूर्वी हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार, मानसूनी ट्रफ लाइन उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ रही है, जिसकी वजह से प्रदेश के तराई क्षेत्रों में आज और कल भारी बारिश होने की संभावना है. उत्तर प्रदेश के दोनों संभागों में आज कहीं-कहीं गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है.

पश्चिमी यूपी के उत्तरी क्षेत्र में आज कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. जबकि कुछ अन्य इलाकों में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. वहीं, कुछ क्षेत्रों में एक-दो स्थानों पर हल्की-बारिश की संभावना जताई गई है. इन इलाकों में न तो भारी बारिश की संभावना है और न ही मेघ गर्जन जैसी कोई चेतावनी दी गई है, शुक्रवार से मानसूनी बारिश में और तेजी आने की उम्मीद है, जिससे कई हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है.

13-16 सितम्बर तक जारी रहेगा बारिश

मौसम विभाग के अनुसार बारिश का ये सिलसिला 16 सितंबर तक जारी रहेगा. 13 और 14 सितंबर को भी कुछ क्षेत्रों में हल्की-फुल्की बारिश होने का अनुमान है, लेकिन कोई चेतावनी नहीं दी गई है. 15-16 सितंबर को पश्चिमी यूपी में कहीं-कहीं बारिश के आसार है, जबकि पूर्वी हिस्से में फिर से तेज बारिश होने की संभावना बनी हुई है. बाकी हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा.

बारिश में कमी के कारण तापमान में बढ़ोतरी की संभावना है. अगले 48 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में धीरे-धीरे 1-2 डिग्री सेल्सियस तक इजाफा हो सकता है. इसके बाद तापमान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है.

