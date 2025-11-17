Uttar Pradesh

सऊदी अरब हादसे में 42 भारतीयों की मौत पर चंद्रशेखर आजाद ने जताया गहरा दुख, केंद्र से मदद की अपील

Ajay Yadav17 November 2025 - 1:46 PM
2 minutes read
UP News :
सऊदी अरब हादसे में 42 भारतीयों की मौत पर चंद्रशेखर आजाद ने जताया गहरा दुख, केंद्र से मदद की अपील

UP News : सऊदी अरब से दुखद खबर सामने आई हैं, जहां मक्का से मदीना जा रहे उमराह तीर्थयात्रियों की बस में आग लग गई. इस हादसे में 42 भारतीय नागरिकों के मरने की खबर है. इस पर आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के अध्यक्ष और यूपी की नगीना सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने गहरा दुख व्यक्त किया और केंद्र एवं सऊदी सरकार से पीड़ितों की मदद की अपील की.

पीड़ित परिवारों के साथ पूरा देश खड़ा

नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सऊदी अरब में भारतीय नागरिकों के मौत पर गहरा दुख जताया और कहा कि इस कठिन समय में पूरा देश पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा हैं. उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ‘सऊदी अरब में मक्का से मदीना जा रहे उमराह तीर्थयात्रियों की बस में आग लगने की खबर से मन अत्यंत व्यथित है.

इस दर्दनाक हादसे में 42 भारतीय नागरिकों की मृत्यु हो गई है, जिनमें 20 महिलाएँ और 11 मासूम बच्चे शामिल हैं. इनकी असामयिक मौत ने पूरे देश को गहरे शोक में डाल दिया है. एक ऐसा दुःख छोड़ गई है जिसकी खबर ने पूरे देश के मन को भारी कर दिया है.

भारतीय यात्रियों की मौत पर गहरा शोक

सऊदी अरब में उमराह यात्रा पर गए हमारे भारतीय भाइयों और बहनों की यह घटना अत्यंत हृदयविदारक है. हम मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और कामना करते हैं कि उन्हें इस अपार दुख को सहने की शक्ति मिले. इस कठिन समय में पूरा देश उनके साथ खड़ा है. चंद्रशेखर आजाद ने केंद्र और सऊदी अरब सरकार से अपील की है कि मृतकों के पार्थिव शरीरों जल्द भारत लाए जाएँ और पीड़ित परिवारों को आर्थिक तथा मानवीय सहायता प्रदान की जाए.

बता दें कि यह भीषण सड़क हादसा सऊदी अरब में तब हुआ जब मक्का से मदीना जा रही बस एक डीजल टैंकर से टकरा गई. टक्कर के बाद बस में आग लग गई, और हादसा इतना भयंकर था कि कई यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई. इस बस में अधिकांश यात्री तेलंगाना के हैदराबाद के निवासी थे.

यह भी पढ़ें : पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav17 November 2025 - 1:46 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of दो पैन कार्ड मामले में सपा नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को 7 साल की सजा

दो पैन कार्ड मामले में सपा नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को 7 साल की सजा

17 November 2025 - 5:53 PM
Photo of पैन कार्ड मामले में आजम खान और बेटे अब्दुल्ला आजम को अदालत ने दोषी ठहराया

पैन कार्ड मामले में आजम खान और बेटे अब्दुल्ला आजम को अदालत ने दोषी ठहराया

17 November 2025 - 3:09 PM
Photo of अखिलेश यादव बोले- कांग्रेस हमारी साथी पार्टी, मुश्किल वक्त में साथ नहीं छोड़ेंगे

अखिलेश यादव बोले- कांग्रेस हमारी साथी पार्टी, मुश्किल वक्त में साथ नहीं छोड़ेंगे

16 November 2025 - 10:16 AM
Photo of मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने औद्योगिक विकास और लीज रेंटल मॉडल पर की समीक्षा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने औद्योगिक विकास और लीज रेंटल मॉडल पर की समीक्षा

16 November 2025 - 7:53 AM
Photo of उत्तर प्रदेश में ‘रोजगार दो–सामाजिक न्याय दो’ पदयात्रा का जुनून…सुल्तानपुर की मिट्टी ने संजय सिंह का जोश और बढ़ाया

उत्तर प्रदेश में ‘रोजगार दो–सामाजिक न्याय दो’ पदयात्रा का जुनून…सुल्तानपुर की मिट्टी ने संजय सिंह का जोश और बढ़ाया

15 November 2025 - 6:42 PM
Photo of ओवैसी का गुस्सा फूटा…अखिलेश को क्यों सुना दी खरी-खोटी? बिहार नतीजों पर बढ़ी सियासी गर्मी

ओवैसी का गुस्सा फूटा…अखिलेश को क्यों सुना दी खरी-खोटी? बिहार नतीजों पर बढ़ी सियासी गर्मी

15 November 2025 - 4:21 PM
Photo of “रोज़गार दो–सामाजिक न्याय दो” पदयात्रा के तीसरे दिन उमड़ा जनसैलाब, दलित व बेरोजगारों के लिए संजय सिंह ने कही ये बात

“रोज़गार दो–सामाजिक न्याय दो” पदयात्रा के तीसरे दिन उमड़ा जनसैलाब, दलित व बेरोजगारों के लिए संजय सिंह ने कही ये बात

14 November 2025 - 6:37 PM
Photo of AAP नेता संजय सिंह की “रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो” पदयात्रा को दूसरे दिन भी मिला जबरदस्त जनसमर्थन

AAP नेता संजय सिंह की “रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो” पदयात्रा को दूसरे दिन भी मिला जबरदस्त जनसमर्थन

13 November 2025 - 4:00 PM
Photo of व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क में शाहीन और परवेज शामिल, परवेज के मोबाइल और लैपटॉप बरामद

व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क में शाहीन और परवेज शामिल, परवेज के मोबाइल और लैपटॉप बरामद

13 November 2025 - 1:02 PM
Photo of अखिलेश यादव ने दिल्ली विस्फोट और चुनावी विवाद पर उठाए सवाल, सपा करेगी चुनाव आयोग से शिकायत

अखिलेश यादव ने दिल्ली विस्फोट और चुनावी विवाद पर उठाए सवाल, सपा करेगी चुनाव आयोग से शिकायत

13 November 2025 - 11:16 AM
Back to top button