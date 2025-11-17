UP News : सऊदी अरब से दुखद खबर सामने आई हैं, जहां मक्का से मदीना जा रहे उमराह तीर्थयात्रियों की बस में आग लग गई. इस हादसे में 42 भारतीय नागरिकों के मरने की खबर है. इस पर आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के अध्यक्ष और यूपी की नगीना सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने गहरा दुख व्यक्त किया और केंद्र एवं सऊदी सरकार से पीड़ितों की मदद की अपील की.

पीड़ित परिवारों के साथ पूरा देश खड़ा

नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सऊदी अरब में भारतीय नागरिकों के मौत पर गहरा दुख जताया और कहा कि इस कठिन समय में पूरा देश पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा हैं. उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ‘सऊदी अरब में मक्का से मदीना जा रहे उमराह तीर्थयात्रियों की बस में आग लगने की खबर से मन अत्यंत व्यथित है.

सऊदी अरब में मक्का से मदीना जा रहे उमराह तीर्थयात्रियों की बस में आग लगने की खबर से मन अत्यंत व्यथित है।



इस हृदयविदारक हादसे में 42 भारतीयों की दुखद मृत्यु हो गई है, जिनमें 20 महिलाएँ और 11 मासूम बच्चे शामिल हैं। इनकी असामयिक मृत्यु एक ऐसा दुःख छोड़ गई है जिसकी खबर ने पूरे देश… pic.twitter.com/X2tpEBhXwU — Chandra Shekhar Aazad (@BhimArmyChief) November 17, 2025

इस दर्दनाक हादसे में 42 भारतीय नागरिकों की मृत्यु हो गई है, जिनमें 20 महिलाएँ और 11 मासूम बच्चे शामिल हैं. इनकी असामयिक मौत ने पूरे देश को गहरे शोक में डाल दिया है. एक ऐसा दुःख छोड़ गई है जिसकी खबर ने पूरे देश के मन को भारी कर दिया है.

भारतीय यात्रियों की मौत पर गहरा शोक

सऊदी अरब में उमराह यात्रा पर गए हमारे भारतीय भाइयों और बहनों की यह घटना अत्यंत हृदयविदारक है. हम मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और कामना करते हैं कि उन्हें इस अपार दुख को सहने की शक्ति मिले. इस कठिन समय में पूरा देश उनके साथ खड़ा है. चंद्रशेखर आजाद ने केंद्र और सऊदी अरब सरकार से अपील की है कि मृतकों के पार्थिव शरीरों जल्द भारत लाए जाएँ और पीड़ित परिवारों को आर्थिक तथा मानवीय सहायता प्रदान की जाए.

बता दें कि यह भीषण सड़क हादसा सऊदी अरब में तब हुआ जब मक्का से मदीना जा रही बस एक डीजल टैंकर से टकरा गई. टक्कर के बाद बस में आग लग गई, और हादसा इतना भयंकर था कि कई यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई. इस बस में अधिकांश यात्री तेलंगाना के हैदराबाद के निवासी थे.

यह भी पढ़ें : पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप