फटाफट पढ़ें:

फरीदाबाद में 360 किलो विस्फोटक बरामद

केशव मौर्य ने एजेंसियों की प्रशंसा की

कदम आतंकवाद मुक्त भारत की दिशा में

राहुल गांधी पर पलटवार, आरोप खारिज

बिहार में एनडीए को बढ़त, गठबंधन बिखरा

Keshav Prasad Maurya : हरियाणा के फरीदाबाद में एक घर से 360 किलोग्राम संभावित अमोनियम नाइट्रेट, असॉल्ट राइफल और अन्य गोला-बारूद बरामद हुआ है जिसके बाद खलबली मच गई है. इस पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की प्रतिक्रिया सामने आई हैं. उन्होंने कहा कि देश के दुश्मन कोशिश तो करते हैं लेकिन हमारी सुरक्षा एजेंसिया उन्हें नाकाम कर देती हैं.

केशव प्रसाद मौर्य ने सुरक्षा एजेंसियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे दुश्मनों की हर कोशिश नाकाम कर रही हैं और जल्द ही भारत आतंकवाद मुक्त होगा. डिप्टी सीएम ने कहा कि उन्हें भी यह जानकारी मीडिया के माध्यम से मिली और देश के दुश्मनों को खोज निकालने का काम हमारी सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं.

आतंकवाद मुक्त भारत की दिशा में सफलता

डिप्टी सीएम ने कहा कि देश की सुरक्षा एजेंसियां लगातार सफलतापूर्वक काम कर रही हैं. दुश्मन जितनी भी कोशिश करें, हमारी एजेंसियां उन्हें नाकाम कर देती हैं. यह एक बड़ी कामयाबी है. क्योंकि फरीदाबाद में पकड़ी गई साजिश एक बड़े हमले की तैयारी थी. जैसे भारत नक्सलवाद और उग्रवाद से मुक्त हुआ, वैसे ही यह कदम आतंकवाद मुक्त भारत की दिशा में यह एक बड़ी सफलता है.

केशव मौर्य ने राहुल गांधी पर पलटवार

केशव मौर्य ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर पलटवार किया. उन्होंने कहा यह उल्टा चोर कोतवाल को डांटे जैसी स्थिति है. राहुल गांधी और उनके सहयोगी खुद तेजस्वी यादव को हराने की कोशिश कर रहे है. लेकिन बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं. हरियाणा में एक साल पहले चुनाव हुए थे और अब बिहार चुनाव के दौरान वे उसी चुनाव में ‘वोट चोरी’ का आरोप लगा रहे हैं. जो उनकी ‘बाल बुद्धि’ को दर्शाता है.

बिहार में एनडीए को बड़ी बढ़त

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया कि बिहार में एकतरफा सूनामी चल रही है. पहले चरण में हम 85% सीटें जीत रहे हैं और दूसरे चरण में हमें और भी बेहतर नतीजों की उम्मीद है. लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी पर भरोसा है, एनडीए गठबंधन एकजुट हैं जबकि महागठबंधन बिखरा हुआ है. उन्होंने कहा कि मुझे जानकारी मिली है कि राहुल गांधी किसी कीमत पर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने देना नहीं चाहते और अखिलेश यादव जो यहां से प्रचार करने गए तो वो भी सोचते हैं कि अगर तेजस्वी मुख्यमंत्री बन गए तो उनका कद छोटा हो जाएगा इसलिए वो भी उसमें अड़चन डाल रहे हैं. इन तीनों में ही गुत्थम-गुत्था हो रही है.

