Uttar Pradeshराजनीति

अविमुक्तेश्वरानंद विवाद पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, भाजपा पर लगाए कई गंभीर आरोप

Shanti Kumari22 January 2026 - 4:53 PM
1 minute read
Avimukteshwaranand controversy

Avimukteshwaranand controversy : ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के विवाद के बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का एक बड़ा बयान सामने आया है। माघ मेले में स्नान करने को लेकर प्रशासन से हुए विवाद पर उन्होंने कहा कि भाजपा शंकराचार्य का अपमान कर रही है। शंकराचार्य का पूरा सम्मान होना चाहिए। भाजपा अधर्म कर रही है।

भाजपा पर बड़े व्यापारियों का समर्थन करने का आरोप

दरअसल, सपा प्रमुख ने ये बयान उन्होंने लखनऊ में मीडिया को संबोधित के दौरान दिया। उन्होंने कहा कि आज जब भाजपा अपनी नीतियों से पूंजीवाद को बढ़ावा दे रही है और सांप्रदायिक एजेंडा चला रही है। इस दौरान अखिलेश यादव ने जनेश्वर मिश्र जी के समाजवादी आंदोलन को याद करते हुए भाजपा पर बड़े उद्योगपतियों और बड़े व्यापारियों का समर्थन करने का भी आरोप लगाया, और कहा कि इस समय समाजवादी आंदोलन का महत्व और बढ़ जाता है।

अखिलेश यादव ने कहा कि आज किसानों को उनकी उपज का दाम नहीं मिल पा रहा है। सभी योजनाएं, कानून और कार्यक्रम पूंजीपतियों को बढ़ावा देने के लिए बनाए जा रहे हैं। ऐसे में हम जनेश्वर मिश्र, मुलायम सिंह यादव और अन्य हमारे समाजवादी नेताओं के आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। 

ये भी पढ़ें – अविमुक्तेश्वरानंद विवाद के बीच दिल्ली में गो रक्षा पर बड़ा आयोजन, 19 साल बाद एक मंच पर आएंगे चार शंकराचार्य

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari22 January 2026 - 4:53 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of प्रिया सरोज ने MPLADS फंड पर सफाई दी, खुरपेंच ने खर्च पर सवाल उठाए

प्रिया सरोज ने MPLADS फंड पर सफाई दी, खुरपेंच ने खर्च पर सवाल उठाए

22 January 2026 - 3:19 PM
Photo of मुरादाबाद में प्रेम प्रसंग के चलते भाइयों ने की सगी बहन की हत्या, प्रेमी को भी उतारा मौत के घाट

मुरादाबाद में प्रेम प्रसंग के चलते भाइयों ने की सगी बहन की हत्या, प्रेमी को भी उतारा मौत के घाट

22 January 2026 - 2:39 PM
Photo of पश्चिमी विक्षोभ से बदलेगा मौसम, बारिश-ओलावृष्टि से बढ़ेगी ठंड

पश्चिमी विक्षोभ से बदलेगा मौसम, बारिश-ओलावृष्टि से बढ़ेगी ठंड

22 January 2026 - 7:55 AM
Photo of युवराज मौत मामला : आरोपी बिल्डर अभय की कोर्ट में पेशी, 27 जनवरी तक बढ़ी न्यायिक हिरासत

युवराज मौत मामला : आरोपी बिल्डर अभय की कोर्ट में पेशी, 27 जनवरी तक बढ़ी न्यायिक हिरासत

21 January 2026 - 7:17 PM
Photo of दालमंडी में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई तेज, 6 भवनों को किया गया जमींदोज

दालमंडी में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई तेज, 6 भवनों को किया गया जमींदोज

21 January 2026 - 5:55 PM
Photo of ‘मर्यादा’ लांघकर पत्नी ने भतीजे से किया प्रेम, तो ‘इंसानियत’ भूलाकर पति ने कर दी हत्या

‘मर्यादा’ लांघकर पत्नी ने भतीजे से किया प्रेम, तो ‘इंसानियत’ भूलाकर पति ने कर दी हत्या

21 January 2026 - 4:38 PM
Photo of 13 किन्नरों में से 7 HIV पॉजिटिव, समूह में मिला एक पुरुष, प्रशासन में मचा हड़कंप

13 किन्नरों में से 7 HIV पॉजिटिव, समूह में मिला एक पुरुष, प्रशासन में मचा हड़कंप

21 January 2026 - 1:31 PM
Photo of मुंबई महापौर महायुति का, लॉटरी से तय होगी आगे की रणनीति : संजय निरुपम

मुंबई महापौर महायुति का, लॉटरी से तय होगी आगे की रणनीति : संजय निरुपम

21 January 2026 - 1:27 PM
Photo of Prayagraj Plane Crash : प्रयागराज में गिरा सेना का एयरक्राफ्ट, रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची

Prayagraj Plane Crash : प्रयागराज में गिरा सेना का एयरक्राफ्ट, रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची

21 January 2026 - 1:04 PM
Photo of प्रतीक यादव की तलाक पोस्ट के बाद अपर्णा यादव की टीम ने बंद किया सोशल मीडिया कमेंट सेक्शन

प्रतीक यादव की तलाक पोस्ट के बाद अपर्णा यादव की टीम ने बंद किया सोशल मीडिया कमेंट सेक्शन

21 January 2026 - 12:12 PM
Back to top button