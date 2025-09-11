Punjab

50 हजार रुपए रिश्वत लेने वाला सहायक सब-इंस्पेक्टर और सिपाही पंजाब विजिलेंस ब्यूरो द्वारा गिरफ्तार

50 हजार रुपए रिश्वत लेने वाला सहायक सब-इंस्पेक्टर और सिपाही पंजाब विजीलेंस ब्यूरो द्वारा गिरफ्तार

फटाफट पढ़ें

  • पंजाब में दो पुलिसकर्मी रिश्वत में पकड़े गए
  • आरोपी एएसआई और सिपाही बताए गए हैं
  • शिकायत एक एनआरआई महिला ने दर्ज की
  • भ्रष्टाचार के तहत मामला दर्ज किया गया
  • आरोपियों को अदालत में पेश किया जाएगा

Punjab News : पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के दौरान कपूरथला जिले के थाना सिटी सुल्तानपुर लोधी में तैनात सहायक सब-इंस्पेक्टर (ए.एस.आई.) राजविंदर सिंह (691/कपूरथला) और सिपाही बलतेज सिंह को 50 हजार रुपए की रिश्वत मांगने और स्वीकार करने के आरोप में गिरफ्तार किया है.

इस बारे में जानकारी देते हुए विजिलेंस ब्यूरो के सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि ये गिरफ्तारियां एक इंग्लैंड निवासी एनआरआई महिला, जो इस समय मुंबई में भी रह रही है, द्वारा मुख्यमंत्री की एंटी-करप्शन एक्शन लाइन पर दी गई शिकायत की जांच के आधार पर की गई हैं.

शिकायतकर्ता ने शिकायत दर्ज कराई

प्रवक्ता ने आगे बताया कि शिकायत के अनुसार उक्त ए.एस.आई. ने शिकायतकर्ता के एनआरआई मित्र की पुलिस द्वारा एक मामले में गिरफ्तारी के समय अदालत से जमानत दिलाने में मदद करने के बदले 50 हजार रुपए की रिश्वत मांगी थी. रिश्वत की रकम प्राप्त करने के लिए इन पुलिसकर्मियों ने उसे बैंक के एटीएम से पैसे निकालने के लिए भी बाहर भेज दिया था. इसके बाद इन पुलिसकर्मियों ने शिकायतकर्ता से अदालत की कार्रवाई में उसके साथी की मदद करने के बदले 5 हजार रुपए और मांगे थे, जिसकी उसने रिकॉर्डिंग करके ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई.

भ्रष्टाचार के मामले में मुकदमा दर्ज

प्रवक्ता ने बताया कि जांच के दौरान शिकायत में लगाए गए आरोप सही पाए गए. इसके बाद उक्त दोनों आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण कानून के तहत ब्यूरो के थाना जालंधर रेंज में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है. इस केस की आगे की जांच जारी है और आरोपियों को कल सक्षम अदालत में पेश किया जाएगा.

