अनिल यादव बने कांग्रेस टैलेंट हंट के सह-कोऑर्डिनेटर, युवाओं के लिए राजनीति में नया अवसर

अनिल यादव कांग्रेस टैलेंट हंट कार्यक्रम में सेंट्रल जोन के को-कोऑर्डिनेटर के रूप में कार्यभार संभालते हुए

Anil Yadav Congress Talent Hunt : कांग्रेस पार्टी ने देशभर के युवाओं के लिए एक नया अवसर पेश किया है. राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित टैलेंट हंट कार्यक्रम के जरिए पार्टी नए वक्ताओं और नेताओं की खोज करने जा रही है. इस कार्यक्रम की घोषणा कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी कम्युनिकेशन जयराम रमेश और राष्ट्रीय मीडिया चेयरपर्सन पवन खेड़ा ने की थी.

अब कांग्रेस ने इस कार्यक्रम को छह ज़ोन में बांटकर ज़ोनल को-ऑर्डिनेटर और को-कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति की है. नोएडा निवासी कांग्रेस प्रवक्ता अनिल यादव को सेंट्रल जोन का को-कोऑर्डिनेटर बनाया गया है. उन्हें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों की ज़िम्मेदारी दी गई है. उनके साथ इस ज़ोन के को-ऑर्डिनेटर ओडिशा से सांसद सप्तगिरी उलाका होंगे.

टैलेंट हंट से युवाओं को राजनीति का मौका

अनिल यादव ने इस अवसर पर कहा कि यह देश के युवाओं के लिए राजनीति में आगे आने का एक सुनहरा मौक़ा है. अक्सर देखा गया है कि बहुत से नौजवान राजनीति में रुचि रखते हुए भी सही मार्गदर्शन नहीं मिलने के कारण मुख्यधारा का हिस्सा नहीं बन पाते. ऐसे में कांग्रेस द्वारा यह कार्यक्रम शुरू किया गया है ताकि युवा प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि बना सकें और देश की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा सकें.

युवाओं को सशक्त बनाने का संकल्प

उन्होंने इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता विपक्ष राहुल गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी, महासचिव जयराम रमेश और मीडिया चेयरमैन पवन खेड़ा का शुक्रिया अदा किया. अनिल यादव ने कहा कि वह इस ज़िम्मेदारी को पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाएंगे और युवाओं को सशक्त बनाने में कोई कमी नहीं रखेंगे.

इस कार्यक्रम के माध्यम से कांग्रेस युवा नेतृत्व को प्रोत्साहित कर रही है और उन्हें राजनीति के बड़े मंच पर पेश करने की कोशिश कर रही है. युवा अब सिर्फ दर्शक नहीं रहेंगे, बल्कि नीति निर्माण और जनकल्याण की दिशा में सक्रिय भूमिका निभाएंगे.

