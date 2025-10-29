Other Statesबड़ी ख़बरमौसम

आंध्र प्रदेश मेंचक्रवाती तूफान ‘मोंथा’ का आंध्र प्रदेश में दस्तक, एक महिला की मौत, सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त

Cyclone Montha
आंध्र प्रदेश में मोंथा तूफ़ान से तबाही के बाद पेड़ गिरने से महिला की मौत, राहत कार्य जारी।

Cyclone Montha : चक्रवाती तूफान ‘मोंथा’ अब अपना विकराल रूप दिखाना शुरु कर दिया है। आंध्र प्रदेश में मंगलवार देर रात ‘मोंथा’ ने दस्तक दिया, जिससे सामान्य जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया। तेज बारिश के चलते राज्य के अलग-अलग जगहों पर पेड़ और बिजली के खंभे गिरने की खबर है। इस दौरान एक महिला की मौत का भी मामला सामने आया है। वहीं, हादसे में दो अन्य लोग घायल हुए हैं जिन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, मोंथा तूफान मंगलवार को आंध्र प्रदेश तट के मछिलीपट्टनम और कालींगपट्टनम के बीच काकीनाडा के पास ज़मीन से टकराया। इस दौरान तटीय इलाकों में हवा की रफ्तार 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई, जिससे जनजीवन पर गंभीर असर पड़ा। वही तूफान का असर अब तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ओडिशा, से लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार तक दिखाई देने लगा है।

तटीय जिलों में भारी नुकसान, बिजली आपूर्ति ठप

तूफ़ान का सबसे ज्यादा असर आंध्र प्रदेश के काकीनाडा, कृष्णा, विशाखापट्टनम, और पूर्वी गोदावरी ज़िलों पर पड़ी है। इन इलाकों में कई मकानों की छतें उड़ गईं, बिजली के खंभे उखड़ गए और कुछ इलाकों में बिजली आपूर्ति पूरी तरह ठप हो गई। फिलहाल कई परिवारों को अस्थायी राहत शिविरों में शिफ्ट किया गया है और राज्य आपदा प्रबंधन विभाग (SDRF) और स्थानीय प्रशासन की टीमें लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं।

मौसम विभाग का अलर्ट जारी

वहीं, भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने चेतावनी दी है कि अगले 24 घंटों के अंदर चक्रवात का असर उत्तर दिशा में बढ़ते हुए पूर्वी और मध्य भारत के हिस्सों तक पहुंच सकता है। इसके अलावा मौसम विभाग ने ओडिशा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गोवा में भारी बारिश की संभावना जताई है।  

