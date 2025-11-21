Uttar Pradesh

Akhilesh Yadav : समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बनारस के दालमंडी चौड़ीकरण योजना पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि इस योजना को तुरंत रोका जाना चाहिए. अखिलेश यादव ने बताया कि दालमंडी एक ऐतिहासिक और संवेदनशील जगह है, और पिछले कई महीनों से वहां के व्यापारियों को सरकार के फैसले के कारण गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उन्होंने आरोप लगाया कि यह योजना हेरिटेज संरक्षण के लिए नहीं, बल्कि राजनीतिक फायदा लेने के उद्देश्य से बनाई जा रही है.

दालमंडी चौड़ीकरण पर अखिलेश का विरोध

अखिलेश यादव ने कहा कि जब लोग तैयार नहीं है, तो उनकी दुकानें कैसे छीनी जा सकती हैं, उन्होंने कहा, दुकाने दे दी जाएं, लेकिन ग्राहक कैसे दोगे. अखिलेश यादव ने आरोप लगया कि बीजेपी जो इस मामले में नकारात्मक भूमिका निभा रही है, वह दालमंडी के चौड़ीकरण को अपनी संकीर्ण सियासी योजना के रूप में पेश कर रही है, उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी की अजीविका छीनने का किसी को अधिकार नहीं है. दालमंडी की पहचान और व्यापार दशकों में विकसित हुआ है, और एक दुकान को स्थापित होने में वर्षों लग जाते हैं.

अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार दालमंडी के कारोबारियों को सम्मान दे. विरासत का संरक्षण जरूरी है, बीजेपी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रही है. लखनऊ में मॉल बना था वो बीजेपी ने बेच दिया.

सपा वाराणसी के व्यापारियों के साथ खड़ी

अखिलेश यादव आगे कहा कि महराजगंज में हो रहे डिमॉलिशन के मामलों में भी समय आने पर अधिकारियों से जवाबदेही तय की जाएगी, उन्होंने स्पष्ट किया कि समाजवादी पार्टी वाराणसी के दालमंडी व्यापारियों के साथ मजबूती से खड़ी है. अखिलेश ने कहा कि “जीत तो सिकंदर को भी अमर नहीं कर पाई, यह सरकार भी अब जाने वाली है.” उन्होंने आरोप लगाया कि मेरठ के व्यापारियों को बीजेपी ने ध्वस्तीकरण का रिटर्न गिफ्ट दिया था और कहा कि सपा अब बीजेपी को हराने की तैयारी पूरी मजबूती से कर रही है.

