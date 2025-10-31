फटाफट पढ़ें

Khesari Lal Yadav : भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार और राजद नेता खेसारी लाल यादव एक बार फिर चर्चा में हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ वाले वायरल वीडियो पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि वह आज भी पीएम मोदी का सम्मान करते हैं, लेकिन बिहार के विकास को लेकर उनकी नाराजगी बरकरार है.

खेसारी लाल यादव ने कहा, “मैं आज भी प्रधानमंत्री मोदी जी का प्रशंसक हूं, उन्होंने कभी बुरा नहीं किया, लेकिन सवाल ये है कि उनका विजन बिहार तक क्यों नहीं पहुंचा? केंद्र में 15 साल और बिहार में बीस साल से सरकार है, फिर भी यहां के लोगों को न रोजगार मिला, न बेहतर विश्वविद्यालय, न अच्छा अस्पताल.”

खेसारी लाल यादव ने आगे कहा, “हमें सिर्फ ट्रेन दी जाती है, फैक्ट्रियां क्यों नहीं दी जातीं? आपने गुजरात को इतना विकसित बना दिया, तो बिहार को भी कम से कम उसका आधा तो बनाइए.” खेसारी लाल यादव ने ‘जंगलराज’ को लेकर होने वाली राजनीतिक बयानबाजी पर भी तंज कसा.

खेसारी बोले बीस साल सत्ता में फिर भी जंगलराज क्यों

उन्होंने कहा, “जब पीएम मोदी ‘जंगलराज’ की बात करते हैं, तो मुझे दुख होता है कि हमारा जंगलराज उतना बड़ा नहीं था जितना बताया गया. आज भी यहां लोग फैक्ट्री लगाने से डरते हैं क्योंकि उनके अपने नेता कहते हैं कि बिहार में जंगलराज है. अगर आपकी सरकार बीस साल से सत्ता में है और फिर भी जंगलराज है, तो आपने आखिर बदला क्या?”

