Bihar

पीएम मोदी पर बयान बदलने के बाद खेसारी यादव बोले- मोदी जी का सम्मान करता हूं, लेकिन बिहार के हालात से हूं नाराज

Ajay Yadav31 October 2025 - 12:45 PM
1 minute read
Khesari Lal Yadav :
पीएम मोदी पर बयान बदलने के बाद खेसारी यादव बोले- मोदी जी का सम्मान करता हूं, लेकिन बिहार के हालात से हूं नाराज

फटाफट पढ़ें

  • खेसारी लाल यादव फिर से आए सुर्खियों में
  • पीएम मोदी का सम्मान, पर नाराजगी बरकरार
  • बिहार के विकास पर खेसारी ने उठाए सवाल
  • कहा– गुजरात जैसा विकास बिहार को भी मिले
  • बीस साल सत्ता में, फिर भी जंगलराज क्यों?

Khesari Lal Yadav : भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार और राजद नेता खेसारी लाल यादव एक बार फिर चर्चा में हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ वाले वायरल वीडियो पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि वह आज भी पीएम मोदी का सम्मान करते हैं, लेकिन बिहार के विकास को लेकर उनकी नाराजगी बरकरार है.

खेसारी लाल यादव ने कहा, “मैं आज भी प्रधानमंत्री मोदी जी का प्रशंसक हूं, उन्होंने कभी बुरा नहीं किया, लेकिन सवाल ये है कि उनका विजन बिहार तक क्यों नहीं पहुंचा? केंद्र में 15 साल और बिहार में बीस साल से सरकार है, फिर भी यहां के लोगों को न रोजगार मिला, न बेहतर विश्वविद्यालय, न अच्छा अस्पताल.”

खेसारी लाल यादव ने आगे कहा, “हमें सिर्फ ट्रेन दी जाती है, फैक्ट्रियां क्यों नहीं दी जातीं? आपने गुजरात को इतना विकसित बना दिया, तो बिहार को भी कम से कम उसका आधा तो बनाइए.” खेसारी लाल यादव ने ‘जंगलराज’ को लेकर होने वाली राजनीतिक बयानबाजी पर भी तंज कसा.

खेसारी बोले बीस साल सत्ता में फिर भी जंगलराज क्यों

उन्होंने कहा, “जब पीएम मोदी ‘जंगलराज’ की बात करते हैं, तो मुझे दुख होता है कि हमारा जंगलराज उतना बड़ा नहीं था जितना बताया गया. आज भी यहां लोग फैक्ट्री लगाने से डरते हैं क्योंकि उनके अपने नेता कहते हैं कि बिहार में जंगलराज है. अगर आपकी सरकार बीस साल से सत्ता में है और फिर भी जंगलराज है, तो आपने आखिर बदला क्या?”

यह भी पढ़ें : पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav31 October 2025 - 12:45 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of मोकामा में आरजेडी समर्थक की हत्या, अनंत सिंह पर साजिश के आरोप

मोकामा में आरजेडी समर्थक की हत्या, अनंत सिंह पर साजिश के आरोप

31 October 2025 - 3:37 PM
Photo of Bihar Election 2025 : एनडीए का घोषणा पत्र जारी, 25 मुद्दों पर दिया गया फोकस

Bihar Election 2025 : एनडीए का घोषणा पत्र जारी, 25 मुद्दों पर दिया गया फोकस

31 October 2025 - 3:17 PM
Photo of बुलडोजर से कचूमर निकाल जहन्नुम भेज दिया’, बिहार में माफियाओं पर बरसे CM योगी आदित्यनाथ

बुलडोजर से कचूमर निकाल जहन्नुम भेज दिया’, बिहार में माफियाओं पर बरसे CM योगी आदित्यनाथ

31 October 2025 - 1:27 PM
Photo of मोकामा में चुनावी हिंसा : गोलीबारी में दुलारचंद यादव की मौत, अनंत सिंह पर हत्या का आरोप

मोकामा में चुनावी हिंसा : गोलीबारी में दुलारचंद यादव की मौत, अनंत सिंह पर हत्या का आरोप

31 October 2025 - 10:56 AM
Photo of Bihar: मोकामा में जन सुराज पार्टी के समर्थक की हत्या, विरोध से इलाके में बढ़ा तनाव

Bihar: मोकामा में जन सुराज पार्टी के समर्थक की हत्या, विरोध से इलाके में बढ़ा तनाव

30 October 2025 - 7:48 PM
Photo of बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए उतरे AAP के राज्यसभा सांसद संजय सिंह, NDA पर साधा निशाना

बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए उतरे AAP के राज्यसभा सांसद संजय सिंह, NDA पर साधा निशाना

30 October 2025 - 6:00 PM
Photo of महागठबंधन के बाद अब एनडीए कल जारी करेगा घोषणा पत्र

महागठबंधन के बाद अब एनडीए कल जारी करेगा घोषणा पत्र

30 October 2025 - 4:36 PM
Photo of वैशाली में तेज प्रताप यादव का विरोध, आरजेडी समर्थकों ने लगाए ‘लालू-तेजस्वी जिंदाबाद’ के नारे

वैशाली में तेज प्रताप यादव का विरोध, आरजेडी समर्थकों ने लगाए ‘लालू-तेजस्वी जिंदाबाद’ के नारे

30 October 2025 - 2:51 PM
Photo of अगर मल्लाह का बेटा डिप्टी सीएम बन सकता है तो मोहम्मद का बेटा क्यों नहीं, बिहार चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी का महागठबंधन पर तंज

अगर मल्लाह का बेटा डिप्टी सीएम बन सकता है तो मोहम्मद का बेटा क्यों नहीं, बिहार चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी का महागठबंधन पर तंज

30 October 2025 - 11:26 AM
Photo of राहुल गांधी का PM मोदी पर तंज, कहा – “वोट के लिए वो स्टेज पर डांस भी कर लेंगे”

राहुल गांधी का PM मोदी पर तंज, कहा – “वोट के लिए वो स्टेज पर डांस भी कर लेंगे”

29 October 2025 - 5:38 PM
Back to top button