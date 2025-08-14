फटाफट पढ़ें

Multi-Crore Scam : शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है. एक व्यापारी ने आरोप लगाया है कि दोनों ने बिजनेस के नाम पर उससे 60 करोड़ रुपये लिए और उसका गलत इस्तेमाल किया.

बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके बिजनेसमैन पति राज कुंद्रा फिर से मुश्किल में पड़ गए हैं. शिल्पा-राज और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ एक व्यापारी से धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया है. बताया जा रहा है कि ये धोखाधड़ी 60 करोड़ तक की हुई है.

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि व्यापारी दीपक कोठारी ने शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा पर 60 करोड़ रुपये से अधिक धोखाधड़ी का आरोप लगाया है. कोठारी का कहना है कि उन्होंने यह रकम 2015 से 2023 के बीच बिजनेस बढ़ाने के नाम पर दिया था, लेकिन इस पैसे का इस्तेमाल निजी खर्चों में कर लिया गया. अब मामले की जांच EOW को सौंपी गई है.

खबरों के मुताबिक, यह शिकायत 60 वर्षीय दीपक कोठारी ने दर्ज करवाई है, जो जूहू के निवासी और कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्टर हैं. उन्होंने दावा किया कि ये निवेश सौदा शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की अब बंद हो चुकी कंपनी बेस्ट डील टीवी प्रा. लि. से जुड़ा था.

धोखाधड़ी के आरोप पर अभी तक कोई बयान नहीं आया

बता दें, ये पहली बार नहीं है जब राज और शिल्पा किसी कानूनी मुश्किल में फंसे हों, इससे पहले भी उनके ED की रेड पड़ चुकी है. वहीं राज को पोर्न केस में जेल भेजा जा चुका है. हालांकि, धोखाधड़ी की इस खबर के आने के बाद अभी तक कपल की ओर से कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है.

