फटाफट पढ़ें

रिठाला मेट्रो के पास झुग्गियों में आग लगी

देर रात लगी आग पर काबू पाया गया

दमकल की 29 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं

हादसे में एक की मौत, एक घायल हुआ

सैकड़ों झोपड़ियां जलकर राख हुईं

Rithala Fire Incident : राजधानी दिल्ली के रोहिणी इलाके में शुक्रवार देर रात रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास झोपड़ियों में भीषण आग लग गई. दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस) के अनुसार, रात करीब 10:56 बजे आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद मौके पर 29 दमकल गाड़ियां रवाना की गई. हादसे में एक बच्चा घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. काफी मशक्कत के बाद दमकल विभाग की टीम ने भी आग पर काबू पा लिया.

रिठाला मेट्रो स्टेशन के पीछे लगी भीषण आग

दिल्ली के रिठाला इलाके में मेट्रो स्टेशन के पीछे स्थित झुग्गियों में कल शुक्रवार रात भीषण आग लग गई. कुछ ही देर में मैदान में बनी दर्जनों झुग्गिया इसकी चपेट मे आ गईं. आग इतनी तेज थी कि बंगाली बस्ती की झुग्गियों में रखे रसोई गैस के सिलेंडर में एक-एक कर फटने लगे, जिससे आग और भी तेजी से फैल गई. आग कितनी विकराल थी, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आग बुझाने के लिए दमकल की 29 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका.

एक की मौत और एक घायल

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास लगी आग में करीब 400 से 500 झोपड़ियां जलकर राख हो गई हैं. बताया जा रहा है कि आसपास कुछ स्थानों पर प्लास्टिक का कचरा भी रखा हुआ था. जिससे आग तेजी से फैल गई. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, कई एलपीजी सिलेंडर फटने से आग और विकराल हो गई और लोगों में अफरा-तफरी मच गई. अग्निशमन अधिकारी एसके दुआ ने बताया कि रिठाला मेट्रो स्टेशन और दिल्ली जल बोर्ड के बीच स्थित बंगाली बस्ती की झुग्गियों में आग लगी थी. सूचना मिलते ही 29 दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गई और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया. हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि एक अन्य घायल को सफदरगंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

