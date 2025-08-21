Delhi NCR

दिल्ली के 5 स्कूलों को आज फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी, मौके पर पहुंची पुलिस

Ajay Yadav21 August 2025 - 9:37 AM
Delhi Bomb Threat :
दिल्ली के 5 स्कूलों को आज फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी, मौके पर पहुंची पुलिस

  • द्वारका के पाँच स्कूलों को धमकी मिली
  • सभी स्कूल खाली करवा दिए गए हैं
  • पुलिस और बम स्क्वॉड जांच में जुटे हैं
  • यह चार दिनों में तीसरी बम धमकी है
  • पहले भी कई स्कूलों को धमकी मिली थी

Delhi Bomb Threat : दिल्ली के प्रसाद नगर और द्वारका सेक्टर-5 सहित पांच स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. दिल्ली पुलिस और अग्निशमन विभाग मौके पर मौजूद हैं और अधिक जानकारी का इंतजार है.

राजधानी दिल्ली में स्कूलों को बम की धमकी मिलने का सिलसिला रूकने का नाम नहीं ले रहा है. आज एक बार फिर दिल्ली के पांच स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है. सुरक्षा के लिहाज से ऐहतियातन इन सभी स्कूलों की बिल्डिंगों को खाली करा लिया गया है. जानकारी मिलते ही दिल्ली पुलिस, बम स्क्वॉड और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर जांच में जुटी हैं. बीते 4 दिन में यह तीसरा मौका है, जब दिल्ली में स्कूलों को इस तरह की धमकी मिली है.

पुलिस और अग्निशमन विभाग मौके पर मौजूद

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, दिल्ली के प्रसाद नगर और द्वारका सेक्टर-5 स्थित बीजीएस इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल सहित पांच स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस और अग्निशमन विभाग मौके पर मौजूद हैं और अधिक जानकारी का इंतजार किया जा रहा है.

छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाला गया

गौरतलब है कि इससे पहले 18 अगस्त को 32 स्कूलों और 20 अगस्त को करीब 50 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, जिससे छात्रों और अभिभावकों के बीच दहशत का माहौल बन गया था. सभी स्कूलों में बच्चों को सुरक्षित बाहर निकालकर तलाशी अभियान चलाया गया. हालांकि, जांच के बाद दोनों ही मामलों में धमकियां झूठी साबित हुईं. पुलिस का कहना है कि साइबर सेल, स्पेशल स्टाफ सहित कई यूनिट ई-मेल के सोर्स का पता लगा रही.

शरारती तत्वों की भूमिका की आशंका

पुलिस के अनुसार, साइबर सेल और स्पेशल स्टाफ समेत कई यूनिट ई-मेल के सोर्स का पता लगाने में जुटी हैं. जांच अधिकारियों को इसमें शरारती तत्वों की भूमिका पर शक है, हालांकि वे यह संभावना भी खारिज नहीं कर रहें हैं कि यह सामान्य हालात को बिगाड़ने की कोई संगठित साजिश हो सकती है.

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, “हम आईपी एड्रेस का पता लगाने के लिए सर्विस प्रोवाइडर्स से समन्वय कर रहे हैं और इस बात की जांच करेंगे कि क्या इस साल अन्य संस्थानों को मिली धमकियों के पीछे भी यही स्रोत है.

