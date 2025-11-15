Delhi NCR

अल फलाह यूनिवर्सिटी के 15 डॉक्टर लापता, पूछताछ के लिए पहुंची पुलिस को नहीं मिले

Delhi Blast :
अल फलाह यूनिवर्सिटी के 15 डॉक्टर लापता, पूछताछ के लिए पहुंची पुलिस को नहीं मिले

फटाफट पढ़ें:

  • दिल्ली ब्लास्ट मास्टरमाइंड गिरफ्तार किया गया
  • अल फलाह यूनिवर्सिटी के 15 डॉक्टर लापता हैं
  • एजेंसियां देशभर में उनकी तलाश कर रही हैं
  • लाल किला पार्किंग में बम 3 घंटे में तैयार हुआ
  • डेटोनेटर और अमोनियम नाइट्रेट के सबूत जुटाए गए

Delhi Blast : दिल्ली में ब्लास्ट का मास्टरमाइंड माने जाने वाले डॉक्टर मुजम्मिल को 9 नवंबर को जांच एजेंसियों ने गिरफ्तार किया था. अब एजेंसियां इस साजिश की पूरी परतें उजागर करने और मुजम्मिल के नेटवर्क को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी कर रही हैं. इस बीच खबर आई है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी के 15 डॉक्टर लापता हैं.

ये वही डॉक्टर हैं, जो मुजम्मिल के संपर्क में थे. जांच एजेंसियां मुजम्मिल की कॉल डिटेल्स के आधार पर उन डॉक्टरों को तलाश रही हैं, जिन्होंने उससे कई बार बातचीत की थी, लेकिन उनके फोन बंद आ रहा है. जब एजेंसियां पूछताछ के लिए अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची, तो ये डॉक्टर मौजूद नहीं थे. उनके गायब होने से कई सवाल खड़े हो गए हैं. जांच एजेंसियां देशभर में उनकी खोज और छापेमारी कर रही हैं.

लाल किला पार्किंग में 3 घंटे में बम तैयार

जैसे-जैसे दिल्ली ब्लास्ट की जांच आगे बढ़ रही है, कई नए खुलासे सामने आ रहे हैं. जांच एजेंसियां पिछले 5 दिनों से लाल किला के आसपास यह पता लगाने में जुटी हैं कि क्या कार धमाका पार्किंग के भीतर ही 3 घंटे में तैयार किया गया था. कार में हुए धमाके के कई पहलू अभी भी अनसुलझे हैं, जो एजेंसियों को इस दिशा में और जांच करने पर मजबूर कर रहे हैं.

सूत्रों के अनुसार, जिस हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट को अंजाम दिया गया उसमें न तो टाइमर मिला और न ही डेटोनेटर के किसी हिस्से का सुराग. फिर भी एजेंसियों का माना है कि धमाका डेटोनेटर के बिना संभव नहीं था.

लाल किला पार्किंग में बम सबूत तलाश

जांच एजेंसियां पिछले 5 दिनों से धमाके की जगह पर डेटोनेटर और इलेक्ट्रिक वायर जैसी सूक्ष्म चीजें तलाश रही हैं. शक है कि आतंकी उमर ने पार्किंग में खड़ी कार के अंदर ही हाई-इंटेंसिटी बम तैयार किया था. मौके से मिले नमूनों से अमोनियम नाइट्रेट के उपयोग के संकेत मिले हैं. बंद कार में अमोनियम नाइट्रेट और केमिकल ऑयल रखने से गर्मी और दबाव बढ़ सकता है, जो 3 घंटे में विस्फोटक स्थिति बना देता है. हालांकि ब्लास्ट के लिए डेटोनेटर जरूरी है, इसलिए एजेंसियां लाल किला क्षेत्र से लगातार सबूत इकट्ठा कर रही हैं.

