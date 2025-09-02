Punjab

पंजाब में 7 सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित जिलों के लिए 138 नए मेडिकल अधिकारियों की तैनाती

Ajay Yadav2 September 2025 - 3:46 PM
2 minutes read
Punjab News :
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने स्वास्थ्य संबंधी आपातकाल से निपटने के लिए तत्काल प्रभाव से तैनाती के दिए निर्देश

  • 138 डॉक्टर बाढ़ प्रभावित इलाकों में तैनात हैं
  • मंत्री ने स्वास्थ्य सेवा मजबूत करने पर ज़ोर दिया
  • 818 टीमें गांवों में रोज मेडिकल कैंप लगा रही हैं
  • जलजनित बीमारियों से बचाव हेतु क्लोरीन और फॉगिंग
  • 424 एम्बुलेंस 24 घंटे निरंतर सेवा में हैं

Punjab News : पंजाब स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने बाढ़ से उत्पन्न होने वाली किसी भी स्वास्थ्य आपात स्थिति से निपटने के लिए एक निर्णायक कदम उठाया है, जिसके तहत 138 नव-नियुक्त मेडिकल अधिकारियों को सात सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित जिलों में तत्काल प्रभाव से नियुक्त किया गया है. फ्रंटलाइन मेडिकल मैनपावर की यह रणनीतिक भर्ती लोगों की सुरक्षा और देखभाल सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से की गई है.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने नए अधिकारियों को उनके निर्धारित जिलों के सिविल सर्जनों को तुरंत रिपोर्ट करने के निर्देश देते हुए कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हमारे नागरिकों का स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी और अहम प्राथमिकता है. इस कठिन घड़ी में हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने और चिकित्सकीय चुनौतियों से निपटने के लिए जमीनी स्तर पर इन 138 डॉक्टरों की मौजूदगी बेहद महत्वपूर्ण है.

डॉक्टरों की मौजूदगी से स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत होगी

स्थिति की गंभीरता पर जोर देते हुए डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि 1000 मेडिकल अधिकारियों की कुल भर्ती के पहले चरण में 322 मेडिकल अधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं. बाढ़ के मद्देनजर आपात स्थिति को ध्यान में रखते हुए, 138 मेडिकल अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से बाढ़ प्रभावित जिलों के सिविल सर्जन को रिपोर्ट कर आवश्यक चिकित्सा सेवाएँ देने के निर्देश दिए गए हैं. इन चुनौतीपूर्ण समयों में हमारी स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए जमीनी स्तर पर इन डॉक्टरों की मौजूदगी का बहुत बड़ा महत्व है.

उन्होंने बताया कि राज्य द्वारा किए जा रहे राहत प्रयासों में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आई.एम.ए.) पंजाब, नर्सिंग कॉलेजों, निजी अस्पतालों और सरकारी व निजी मेडिकल कॉलेजों के आगे आकर सहयोग करने से इस बड़े मानव कार्यबल को और अधिक प्रोत्साहन मिला है.

जलजनित बीमारियों से बचाव के लिए क्लोरीन और फॉगिंग

डॉ. बलबीर सिंह ने खुलासा किया कि स्वास्थ्य विभाग ने 818 रैपिड रिस्पॉन्स और मोबाइल मेडिकल टीमों का विशाल बुनियादी ढांचा तैनात किया है, जो प्रभावित गाँवों और राहत शिविरों में प्रतिदिन मेडिकल कैंप लगा रही हैं, उन्होंने आगे बताया कि जलजनित बीमारियों से निपटने के लिए टीमें बड़े पैमाने पर घर-घर जाकर क्लोरीन की गोलियाँ वितरित कर रही हैं. इसके अलावा, पानी भरे क्षेत्रों में वेक्टर-जनित बीमारियों को रोकने के लिए व्यापक छिड़काव और फॉगिंग की जा रही है.

स्वास्थ्य विभाग 24 घंटे निरंतर सेवा में जुटा

तात्कालिक चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करने संबंधी जानकारी देते हुए डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि 424 एम्बुलेंसों का एक बेड़ा-जिसमें 170 विभाग द्वारा और 254 आई.एम.ए. व अन्य गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग से उपलब्ध करवाई गई हैं, अब प्रभावित ज़िलों में सक्रिय हैं. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग इस संकटकालीन दौर में जन-जीवन की रक्षा और निर्बाध स्वास्थ्य सेवाएँ एवं रोकथाम संबंधी सेवाएँ प्रदान करने के लिए 24 घंटे लगातार काम कर रहा है.

