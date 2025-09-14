Haryanaराज्य

यमुनानगर: मॉडल टाउन में मॉल के बाहर फायरिंग, तीन बदमाश फरार

Anup Tiwari14 September 2025 - 10:30 PM
Haryana Crime

Haryana Crime : यमुनानगर के मॉडल टाउन क्षेत्र में रविवार रात उस समय हड़कंप मच गया जब एक शॉपिंग मॉल के बाहर तीन बाइक सवार बदमाशों ने अचानक फायरिंग कर दी और मौके से फरार हो गए. यह घटना शहर के पॉश इलाके नेहरू पार्क रोड पर स्थित बरनाला शॉपिंग मॉल के बाहर रात करीब साढ़े आठ बजे हुई. खास बात यह रही कि यह जगह एसपी आवास से कुछ ही दूरी पर स्थित है, जिससे लोगों में दहशत फैल गई.

भीड़ पर चलाई गोलियां

घटना के समय इलाके में काफी भीड़भाड़ थी. पार्क, रेस्तरां और स्ट्रीट फूड की दुकानों पर लोग रविवार की छुट्टी का आनंद ले रहे थे. तभी तीन युवक बाइक पर आए और मॉल के बाहर पिस्टल से तीन राउंड फायर किए. गोलियों की दिशा जमीन की ओर थी, जिससे किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि बदमाशों का उद्देश्य केवल डर फैलाना था.

फायरिंग की सूचना मिलते ही एसपी कमलदीप गोयल, सीआईए और अन्य पुलिस टीमें मौके पर पहुंचीं. घटनास्थल की बारीकी से जांच की गई और मॉल के स्टाफ से पूछताछ की गई. साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके.

पुराने मामले से जुड़ी हो सकती है घटना

पुलिस सूत्रों के अनुसार, यह घटना एक पुराने मामले से जुड़ी हो सकती है. बताया जा रहा है कि काफी समय पहले मॉल के मालिक से काला राणा गिरोह ने रंगदारी की मांग की थी. पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है. हालांकि, खबर लिखे जाने तक इस मामले में कोई आधिकारिक एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी.

थाना शहर प्रभारी नरेंद्र राणा ने बताया कि पुलिस को घटना की जानकारी मिलते ही टीम तुरंत मौके पर पहुंची थी. जांच जारी है और जैसे ही कोई ठोस जानकारी मिलती है, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी.

इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है, क्योंकि यह वारदात शहर के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले क्षेत्र में हुई है. पुलिस अब बदमाशों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर चुकी है.

Anup Tiwari14 September 2025 - 10:30 PM
