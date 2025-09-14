Biharराज्य

पटना मेट्रो: रेड लाइन पर रफ्तार होगी 40 किमी/घंटा, 29 सितंबर से शुरू हो सकती है सेवा

Anup Tiwari14 September 2025 - 7:49 PM
2 minutes read
Patna Metro Update
29 सितंबर से शुरू हो सकती है मेट्रो सेवा

Patna Metro Update : बिहार की राजधानी पटना अब मेट्रो सेवा की ओर तेजी से कदम बढ़ा रही है. पहली बार शहर को मेट्रो जैसी आधुनिक सार्वजनिक परिवहन सुविधा मिलने जा रही है, जिससे यातायात व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. रेड लाइन पर मेट्रो ट्रेन की स्पीड करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटे होगी, जिससे यात्रियों को तेज और आरामदायक सफर का अनुभव मिलेगा.

वॉकी-टॉकी से होगा शुरूआती संचालन

शुरुआती चरण में मेट्रो सेवा न्यू पाटलिपुत्र बस टर्मिनल से जीरो माइल और फिर भूतनाथ स्टेशन तक शुरू होने की उम्मीद है. संचालन की संभावित तारीख 29 सितंबर बताई जा रही है. हालांकि फिलहाल पूरा सिग्नल सिस्टम सक्रिय नहीं है, इसलिए मेट्रो का नियंत्रण वॉकी-टॉकी के जरिए किया जाएगा. स्टेशन-टू-स्टेशन कम्युनिकेशन के जरिए ट्रेनें चलाई जाएंगी, जिससे सफर में थोड़ा अधिक समय लग सकता है.

जल्द ही जैसे ही सिग्नल प्रणाली चालू हो जाएगी, ट्रेनें समय पर चलने लगेंगी और सफर का औसत समय 10 से 15 मिनट रह जाएगा. इससे ट्रैफिक जाम की समस्या से राहत मिलेगी और शहर के भीड़भाड़ वाले इलाकों में यात्रा करना आसान होगा.

बिहार की संस्कृति से सजेंगे कोच

पटना मेट्रो सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं होगी, बल्कि इसमें बिहार की सांस्कृतिक पहचान भी दिखाई देगी. ट्रेन के कोचों को मधुबनी पेंटिंग, गोलघर और महावीर मंदिर जैसे स्थानीय प्रतीकों से सजाया गया है. यह पहल राज्य की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए की गई है.

पहले चरण की शुरुआत के बाद दिसंबर तक सेवा को मलाही पकड़ी स्टेशन तक बढ़ाया जाएगा. यह परियोजना दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के मार्गदर्शन में पूरी की जा रही है, जिसका उद्देश्य शहर की यात्रा प्रणाली को आधुनिक और टिकाऊ बनाना है.

स्मार्ट शहर का प्रतीक बनेगा मेट्रो

मेट्रो से केवल यात्रा की सुविधा नहीं बढ़ेगी, बल्कि पर्यावरण को भी फायदा होगा. ट्रैफिक कम होगा, प्रदूषण घटेगा और ईंधन की खपत में भी कमी आएगी. पटना को एक स्मार्ट शहर की दिशा में आगे बढ़ाने में मेट्रो एक अहम भूमिका निभाएगी.

अब बस इंतज़ार है अंतिम स्वीकृति का, जो प्रधानमंत्री कार्यालय से मिलने के बाद मेट्रो सेवा का उद्घाटन तय किया जाएगा. यह कदम पटना के विकास में एक नया अध्याय जोड़ने जा रहा है.

