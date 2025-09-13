हाइलाइट्स :-

पटना मेट्रो न्यू आईएसबीटी से भूतनाथ रोड तक चलेगी.

मेट्रो हर 20 मिनट में उपलब्ध होगी.

मेट्रो में पूरी सुरक्षा और आराम है.

Patna Metro Update : बिहार की राजधानी पटना में मेट्रो सेवा जल्द शुरू होने वाली है. पटना मेट्रो रेल परियोजना के पहले चरण की तैयारियां अंतिम दौर में हैं. शुरुआत में मेट्रो सेवा न्यू आईएसबीटी से भूतनाथ रोड तक चलेगी. इस मार्ग में तीन स्टेशन होंगे, न्यू आईएसबीटी, जीरो माइल और भूतनाथ रोड. यह पूरा रास्ता एलिवेटेड होगा और मेट्रो सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक चलेगी.

रोजाना लगाएगी 40-42 फेरे, हर 20 मिनट पर चलेगी मेट्रो

मेट्रो हर 20 मिनट बाद चलेगी और रोजाना 40 से 42 फेरे लगाएगी. न्यू आईएसबीटी से जीरो माइल तक का किराया 15 रुपये और भूतनाथ रोड तक 30 रुपये होगा. तीन बोगियों वाली मेट्रो में 147 यात्री बैठ सकते हैं और 945 यात्री खड़े होकर सफर कर सकेंगे.

महिलाओं और दिव्यांगों के लिए प्रत्येक ट्रेन में 12-12 सीटें आरक्षित होंगी. मोबाइल और लैपटॉप चार्जिंग की सुविधा भी उपलब्ध होगी. आपातकालीन स्थिति के लिए सभी दरवाजों के पास लाल रंग का पैनिक बटन होगा. इस बटन को दबाने पर कोच का सीसीटीवी कैमरा उस यात्री पर फोकस करेगा और तुरंत मदद दी जाएगी.

सुविधाओं से लैस, 2027 तक पूरा संचालन शुरू होने की उम्मीद

सभी मेट्रो स्टेशनों पर लिफ्ट, एस्केलेटर, स्वचालित टिकट काउंटर, डिजिटल सूचना बोर्ड और पब्लिक एड्रेस सिस्टम जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी. यात्रियों के आराम के लिए विश्राम क्षेत्र, खानपान स्टाल और दुकानें भी होंगी. दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं. सुरक्षा के लिए सभी स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरे, आपातकालीन बटन और सुरक्षाकर्मी मौजूद रहेंगे.

पटना मेट्रो की योजना दो कॉरिडोर में विभाजित है. रेड लाइन 16.86 किलोमीटर लंबी होगी और ब्लू लाइन 14.56 किलोमीटर. कुल मिलाकर 24 स्टेशन होंगे. इस परियोजना की कुल लागत लगभग 13,925.5 करोड़ रुपये है. इसमें केंद्र सरकार, बिहार सरकार और जापान की जेआईसीए सहयोग कर रहे हैं.

पहले चरण का पूरा संचालन 2027 तक शुरू होने की उम्मीद है. पटना मेट्रो सेवा शुरू होने से राजधानीवासियों को तेज, सुरक्षित और आधुनिक यातायात की सुविधा मिलेगी.

