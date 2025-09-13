Biharराज्य

पटना मेट्रो सेवा का पहला चरण जल्द होगा शुरू: न्यू ISBT से भूतनाथ रोड तक होगा संचालन, यात्रा होगी तेज और सुरक्षित

Anup Tiwari13 September 2025 - 10:36 PM
2 minutes read
Patna Metro Update
न्यू ISBT से भूतनाथ रोड तक होगा संचालन

हाइलाइट्स :-

  • पटना मेट्रो न्यू आईएसबीटी से भूतनाथ रोड तक चलेगी.
  • मेट्रो हर 20 मिनट में उपलब्ध होगी.
  • मेट्रो में पूरी सुरक्षा और आराम है.

Patna Metro Update : बिहार की राजधानी पटना में मेट्रो सेवा जल्द शुरू होने वाली है. पटना मेट्रो रेल परियोजना के पहले चरण की तैयारियां अंतिम दौर में हैं. शुरुआत में मेट्रो सेवा न्यू आईएसबीटी से भूतनाथ रोड तक चलेगी. इस मार्ग में तीन स्टेशन होंगे, न्यू आईएसबीटी, जीरो माइल और भूतनाथ रोड. यह पूरा रास्ता एलिवेटेड होगा और मेट्रो सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक चलेगी.

रोजाना लगाएगी 40-42 फेरे, हर 20 मिनट पर चलेगी मेट्रो

मेट्रो हर 20 मिनट बाद चलेगी और रोजाना 40 से 42 फेरे लगाएगी. न्यू आईएसबीटी से जीरो माइल तक का किराया 15 रुपये और भूतनाथ रोड तक 30 रुपये होगा. तीन बोगियों वाली मेट्रो में 147 यात्री बैठ सकते हैं और 945 यात्री खड़े होकर सफर कर सकेंगे.

महिलाओं और दिव्यांगों के लिए प्रत्येक ट्रेन में 12-12 सीटें आरक्षित होंगी. मोबाइल और लैपटॉप चार्जिंग की सुविधा भी उपलब्ध होगी. आपातकालीन स्थिति के लिए सभी दरवाजों के पास लाल रंग का पैनिक बटन होगा. इस बटन को दबाने पर कोच का सीसीटीवी कैमरा उस यात्री पर फोकस करेगा और तुरंत मदद दी जाएगी.

सुविधाओं से लैस, 2027 तक पूरा संचालन शुरू होने की उम्मीद

सभी मेट्रो स्टेशनों पर लिफ्ट, एस्केलेटर, स्वचालित टिकट काउंटर, डिजिटल सूचना बोर्ड और पब्लिक एड्रेस सिस्टम जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी. यात्रियों के आराम के लिए विश्राम क्षेत्र, खानपान स्टाल और दुकानें भी होंगी. दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं. सुरक्षा के लिए सभी स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरे, आपातकालीन बटन और सुरक्षाकर्मी मौजूद रहेंगे.

पटना मेट्रो की योजना दो कॉरिडोर में विभाजित है. रेड लाइन 16.86 किलोमीटर लंबी होगी और ब्लू लाइन 14.56 किलोमीटर. कुल मिलाकर 24 स्टेशन होंगे. इस परियोजना की कुल लागत लगभग 13,925.5 करोड़ रुपये है. इसमें केंद्र सरकार, बिहार सरकार और जापान की जेआईसीए सहयोग कर रहे हैं.

पहले चरण का पूरा संचालन 2027 तक शुरू होने की उम्मीद है. पटना मेट्रो सेवा शुरू होने से राजधानीवासियों को तेज, सुरक्षित और आधुनिक यातायात की सुविधा मिलेगी.

यह भी पढ़ें : रेलवे का नया सख्त नियम: रात 10 बजे के बाद ट्रेन में शोर-शराबे पर प्रतिबंध, मिलेगी चैन की नींद

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Anup Tiwari13 September 2025 - 10:36 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ का 195वां दिन: पंजाब पुलिस ने 404 स्थानों पर की छापेमारी, 95 नशा तस्कर गिरफ्तार

‘युद्ध नशों विरुद्ध’ का 195वां दिन: पंजाब पुलिस ने 404 स्थानों पर की छापेमारी, 95 नशा तस्कर गिरफ्तार

13 September 2025 - 9:50 PM
Photo of पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान से जुड़ी ड्रग और हथियार तस्करी का बड़ा नेटवर्क पकड़ा, पांच तस्कर गिरफ्तार

पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान से जुड़ी ड्रग और हथियार तस्करी का बड़ा नेटवर्क पकड़ा, पांच तस्कर गिरफ्तार

13 September 2025 - 9:38 PM
Photo of बाढ़ से लड़ाई जारी: सीएम मान ने की प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास और सफाई अभियान को बड़े पैमाने पर शुरू करने की घोषणा

बाढ़ से लड़ाई जारी: सीएम मान ने की प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास और सफाई अभियान को बड़े पैमाने पर शुरू करने की घोषणा

13 September 2025 - 6:51 PM
Photo of हरजोत सिंह बैंस ने सीनियर पत्रकार संत राम वशिष्ठ के निधन पर जताया शोक, परिवार के प्रति व्यक्त की गहरी संवेदना

हरजोत सिंह बैंस ने सीनियर पत्रकार संत राम वशिष्ठ के निधन पर जताया शोक, परिवार के प्रति व्यक्त की गहरी संवेदना

13 September 2025 - 6:28 PM
Photo of आजमगढ़ में पुलिस उत्पीड़न का गंभीर मामला: थानाध्यक्ष समेत कई कर्मियों पर मुकदमा दर्ज, जांच जारी

आजमगढ़ में पुलिस उत्पीड़न का गंभीर मामला: थानाध्यक्ष समेत कई कर्मियों पर मुकदमा दर्ज, जांच जारी

13 September 2025 - 5:37 PM
Photo of पंजाब में बाढ़ से राहत…हजारों लोग घर लौटे, हालात तेजी से हो रहे सामान्य

पंजाब में बाढ़ से राहत…हजारों लोग घर लौटे, हालात तेजी से हो रहे सामान्य

13 September 2025 - 5:33 PM
Photo of चुनाव आयोग की बड़ी पहल…मीडिया अधिकारियों को सिखाया जाएगा गुमराह करने वाली खबरों से कैसे निपटें

चुनाव आयोग की बड़ी पहल…मीडिया अधिकारियों को सिखाया जाएगा गुमराह करने वाली खबरों से कैसे निपटें

13 September 2025 - 2:56 PM
Photo of इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: लंबे समय तक सहमति से बने रिश्तों में शादी का वादा नहीं होगा दुष्कर्म का आधार

इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: लंबे समय तक सहमति से बने रिश्तों में शादी का वादा नहीं होगा दुष्कर्म का आधार

13 September 2025 - 1:24 PM
Photo of ‘मस्जिद से फतवा तो मंदिर से भी…’, बेगूसराय में गिरिराज सिंह के विवादित बयान से सियासी तनाव बढ़ा

‘मस्जिद से फतवा तो मंदिर से भी…’, बेगूसराय में गिरिराज सिंह के विवादित बयान से सियासी तनाव बढ़ा

13 September 2025 - 1:09 PM
Photo of पंजाब सरकार ने किया बड़ा ऐलान: 45 दिनों में बाढ़ पीड़ितों को मिलेगा पूरा मुआवजा

पंजाब सरकार ने किया बड़ा ऐलान: 45 दिनों में बाढ़ पीड़ितों को मिलेगा पूरा मुआवजा

13 September 2025 - 11:24 AM
Back to top button