रेलवे का नया सख्त नियम: रात 10 बजे के बाद ट्रेन में शोर-शराबे पर प्रतिबंध, मिलेगी चैन की नींद

Anup Tiwari13 September 2025 - 3:19 PM
1 minute read
Railway Rule
रात 10 बजे के बाद ट्रेन में शोर-शराबे पर लगेगा प्रतिबंध

Railway Rule : भारतीय रेलवे ने यात्रियों की बेहतर सुविधा और आराम के लिए एक नया निर्देश जारी किया है. देश भर में रोजाना लाखों लोग रेलवे की सेवाओं का उपयोग करते हैं, लेकिन रात के समय कुछ यात्री तेज आवाज़ में गाने सुनते या मोबाइल पर वीडियो देखते हैं, जिससे अन्य लोगों की नींद और शांति प्रभावित होती है. इसे देखते हुए रेलवे ने अब रात 10 बजे के बाद शोर-शराबे पर प्रतिबंध लगा दिया है.

उल्लंघन करने पर होगी कड़ी कार्यवाई

इस नियम के तहत, रात के बाद किसी भी यात्री को ट्रेन में मोबाइल पर तेज आवाज में म्यूजिक सुनने, वीडियो देखने या अन्य प्रकार की कोई भी आवाज करने की अनुमति नहीं होगी. अगर कोई इस नियम का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जुर्माने की भी संभावना है. यह नियम देश की सभी ट्रेनों में लागू रहेगा.

रेलवे स्टाफ को भी अधिकार दिए गए हैं कि वे यात्रियों से शिकायत मिलने पर तुरंत मामले को सुलझाएं और आवश्यक कदम उठाएं. विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से रात के सफर में यात्रियों को बेहतर आराम मिलेगा और वे बिना किसी विघ्न के अपनी यात्रा पूरी कर सकेंगे.

यात्रियों को आरामदायक सफर देने की पहल

इस नए नियम से न केवल यात्रियों की नींद और आराम सुनिश्चित होगा, बल्कि ट्रेन में एक स्वस्थ और सम्मानजनक माहौल भी बन पाएगा. रेलवे की यह पहल यात्रियों के सफर को और अधिक सुखद और तनावमुक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. शांति और सहयोग से ही सभी यात्रियों का अनुभव बेहतर बन सकता है, इसलिए सभी से अपेक्षा है कि वे इस नियम का पालन करें और सभी के आराम का ध्यान रखें.

