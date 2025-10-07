Other States

गोवा को डर और भ्रष्टाचार से आजाद कराएंगे : AAP संयोजक अरविंद केजरीवाल का वादा

Ajay Yadav7 October 2025 - 10:54 AM
2 minutes read
Arvind Kejriwal :
फटाफट पढ़ें

  • गोवा की टूटी सड़कों पर AAP ने उठाई आवाज
  • एक लाख परिवारों ने सिग्नेचर अभियान में भाग लिया
  • मुख्यमंत्री को सौंपी गई जनता की शिकायतों की चिट्ठियाँ
  • गोवा में बढ़ते भ्रष्टाचार और पानी की भारी किल्लत
  • AAP कार्यकर्ता हर गली में जनता तक सच पहुँचा रहे

Arvind Kejriwal : गोवा की सड़कों की हालत देखकर किसी का भी दिल दुख जाएगा. हर गली-मोहल्ले में टूटी सड़कें, गड्ढों से भरे रास्ते और बरसात में कीचड़ से लबालब गलियां यही है बीजेपी के 13 साल के राज की सच्चाई. हर साल बजट में हजारों करोड़ रुपये पास होते हैं, लेकिन सड़कें क्यों नहीं बनतीं? आखिर वह पैसा कहाँ चला जाता है?

इसी सवाल का जवाब मांगने के लिए आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा सिग्नेचर अभियान चलाया. गोवा के कुल 3.5 लाख परिवारों में से 1 लाख परिवारों ने इस अभियान में हिस्सा लिया और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सड़कें तुरंत ठीक करने की मांग की. सोमवार को इन्हीं चिट्ठियों से भरा ट्रक मुख्यमंत्री को सौंपा गया. यह कोई साधारण विरोध नहीं है, यह हर उस गोवावासी की आवाज है जो अब और चुप नहीं रहना चाहता.

जवाबदेही तय होना जरूरी

भ्रष्टाचार इतना गहरा है कि जो सड़कें बनती भी हैं, वे कुछ ही दिनों में फिर से टूट जाती हैं. जनता को झूठे वादों और अधूरे कामों से बहकाया गया, लेकिन अब जनता जाग चुकी है. पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने गाँव-गाँव में 18,000 किलोमीटर से ज़्यादा सड़कों का निर्माण करवाया है. वहां सख्त नियम है, अगर सड़क पाँच साल से पहले खराब हुई, तो ठेकेदार को अपने पैसे से मरम्मत करनी होगी. यही होती है जिम्मेदार सरकार.

फिर भी टैंकरों से मिल रहा पीने का पानी

गोवा एक अमीर राज्य है, फिर भी आज भी लोगों को पीने का पानी टैंकरों से मिलता है. आम आदमी पार्टी के सिर्फ दो विधायक हैं, फिर भी लोग चंदा इकट्ठा करके मोहल्ला क्लीनिक खोल रहे हैं. वहीं बीजेपी के पास हजारों करोड़ हैं, लेकिन जनता के लिए न अस्पताल बने, न स्कूल सुधरे, न सड़कें ठीक हुईं. क्योंकि बीजेपी को जनता की नहीं, सिर्फ सत्ता और पैसे की चिंता है.

गोवा में बढ़ते अपराध और भ्रष्टाचार से जनता डरी है

आज गोवा की जनता डरी हुई है. अपराध बढ़ रहे हैं, भ्रष्टाचार चरम पर है, और सरकार पर सवाल उठाने वालों पर हमले हो रहे हैं. समाजसेवी रमा कांकणकर पर हमला सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि उन्होंने सरकार की आलोचना की. आम आदमी पार्टी ने इस अन्याय के खिलाफ सड़कों पर उतरकर आवाज उठाई. जब सिग्नेचर अभियान के दौरान बीजेपी गुंडों ने कार्यकर्ताओं पर हमला किया, तो अगले ही दिन और भी ज़्यादा लोग निकलकर मैदान में आ गए. क्योंकि अब लोग डरने वाले नहीं हैं.

हर गली में AAP कार्यकर्ता पहुँचा रहे हैं सच

उत्तर गोवा और दक्षिण गोवा में पार्टी के कार्यकर्ता हर गली-गली जाकर जनता के बीच सच पहुँचा रहे हैं. बीजेपी की धमकियों और दबावों के बावजूद वे जनता के साथ मजबूती से खड़े हैं. यही असली ताकत है, जनता के साथ खड़े होने की ताकत. अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की राजनीति झूठे वादों पर नहीं, सच्चे कामों पर चलती है. हमारी राजनीति डर को खत्म करने और जनता को ताकत देने की राजनीति है. आज जो भीड़ आम आदमी पार्टी की सभाओं में उमड़ रही है, वह साफ संकेत है, गोवा बदलने के लिए तैयार है.

