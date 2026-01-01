Punjab

‘युद्ध नशों के विरुद्ध’: 305वें दिन पंजाब पुलिस ने 1.2 किलो हेरोइन समेत 117 नशा तस्करों को किया काबू

Ajay Yadav1 January 2026 - 9:53 AM
1 minute read
Punjab News :
‘युद्ध नशों के विरुद्ध’: 305वें दिन पंजाब पुलिस ने 1.2 किलो हेरोइन समेत 117 नशा तस्करों को किया काबू

Punjab News : प्रदेश से नशों के पूर्ण खात्मे के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों पर शुरू किए गए “युद्ध नशों विरुद्ध” के 305वें दिन पंजाब पुलिस ने आज 335 स्थानों पर छापेमारी की, जिस दौरान प्रदेश भर में 91 एफआईआर दर्ज करके 117 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया. इससे 305 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 42,657 हो गई है.

छापों के परिणामस्वरूप गिरफ्तार किए गए नशा तस्करों के कब्जे से 1.2 किलो हेरोइन, 1 किलो गांजा, 5 किलो भुक्की, 536 नशीली गोलियां/कैप्सूल तथा 11,860 रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई है.

चीमा करेंगे कमेटी की अगुवाई

जिक्रयोग्य है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा पुलिस कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों तथा सीनियर पुलिस सुपरिंटेंडेंट को पंजाब को नशा मुक्त प्रदेश बनाने के लिए कहा गया है. पंजाब सरकार ने नशों के विरुद्ध जंग की निगरानी के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अगुवाई में 5 सदस्यीय कैबिनेट सब कमेटी का भी गठन किया है.

राज्यभर में 335 स्थानों पर पुलिस छापेमारी

इस ऑपरेशन दौरान 75 गजेटेड अधिकारियों की निगरानी तहत 1000 से अधिक पुलिस मुलाजिमों वाली 120 से अधिक पुलिस टीमों ने राज्य भर में 335 स्थानों पर छापे मारे. दिन भर चले इस ऑपरेशन दौरान पुलिस टीमों ने 339 शक्की व्यक्तियों की भी जांच की है.

गौरतलब है कि पंजाब सरकार ने प्रदेश से नशों के खात्मे के लिए तीन-स्तरीय रणनीति-इन्फोर्समेंट, डी-एडिक्शन तथा प्रीवेंशन (ईडीपी)- लागू की गई है तथा पंजाब पुलिस ने इस रणनीति के हिस्से के रूप में आज 52 व्यक्तियों को नशा छोड़ने तथा पुनर्वास का इलाज लेने के लिए राजी किया है.

ये भी पढ़ें- नितिन नवीन बने बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष, बिहार सरकार में हैं मंत्री

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav1 January 2026 - 9:53 AM
1 minute read

Related Articles

Photo of विजिलेंस ब्यूरो ब्यूरो ने 15,000 रुपये रिश्वत लेने के आरोप में ब्लॉक अधिकारी को गिरफ्तार किया

विजिलेंस ब्यूरो ब्यूरो ने 15,000 रुपये रिश्वत लेने के आरोप में ब्लॉक अधिकारी को गिरफ्तार किया

1 January 2026 - 9:33 AM
Photo of टेंडर माफिया का पर्दाफाश : मन्ना (Mr M) के संरक्षण में ब्लैकमेलिंग से राजीव शर्मा हासिल करता रहा करोड़ों का टेंडर

टेंडर माफिया का पर्दाफाश : मन्ना (Mr M) के संरक्षण में ब्लैकमेलिंग से राजीव शर्मा हासिल करता रहा करोड़ों का टेंडर

31 December 2025 - 10:10 PM
Photo of भाजपा की मनरेगा सुधारों पर हरपाल सिंह चीमा का हमला: गरीब-विरोधी एजेंडे का लगाया आरोप

भाजपा की मनरेगा सुधारों पर हरपाल सिंह चीमा का हमला: गरीब-विरोधी एजेंडे का लगाया आरोप

31 December 2025 - 7:47 PM
Photo of बरिंदर कुमार गोयल ने सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और जल प्रबंधन के लिए 5640 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की दी जानकारी

बरिंदर कुमार गोयल ने सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और जल प्रबंधन के लिए 5640 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की दी जानकारी

31 December 2025 - 3:47 PM
Photo of केंद्र सरकार की ‘विकसित भारत जी-राम-जी’ योजना पर CM मान ने की कड़ी निंदा, लगाए कई गंभीर आरोप

केंद्र सरकार की ‘विकसित भारत जी-राम-जी’ योजना पर CM मान ने की कड़ी निंदा, लगाए कई गंभीर आरोप

31 December 2025 - 3:07 PM
Photo of अमन अरोड़ा ने केंद्र पर लगाया रोजगार की गारंटी से भागने का आरोप, कहा-  पंजाब के लोगों के साथ धोखा नहीं होने देंगे

अमन अरोड़ा ने केंद्र पर लगाया रोजगार की गारंटी से भागने का आरोप, कहा-  पंजाब के लोगों के साथ धोखा नहीं होने देंगे

31 December 2025 - 2:31 PM
Photo of पंजाब विधानसभा द्वारा राजस्व विभाग से संबंधित तीन महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक पारित

पंजाब विधानसभा द्वारा राजस्व विभाग से संबंधित तीन महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक पारित

31 December 2025 - 1:33 PM
Photo of पंजाब विधान सभा ने विधान सभा के पिछले सत्र के बाद दिवंगत हुई शख्सियतों को अर्पित की श्रद्धांजलि

पंजाब विधान सभा ने विधान सभा के पिछले सत्र के बाद दिवंगत हुई शख्सियतों को अर्पित की श्रद्धांजलि

31 December 2025 - 12:55 PM
Photo of मनरेगा के खत्म होते ही मजदूरों की चिंता बढ़ी, नई योजना पर उठे सवाल

मनरेगा के खत्म होते ही मजदूरों की चिंता बढ़ी, नई योजना पर उठे सवाल

31 December 2025 - 11:11 AM
Photo of किसान आंदोलन के बाद अब गरीबों के हक की लड़ाई, डॉ. बलबीर सिंह ने दी संघर्ष की चेतावनी

किसान आंदोलन के बाद अब गरीबों के हक की लड़ाई, डॉ. बलबीर सिंह ने दी संघर्ष की चेतावनी

31 December 2025 - 10:43 AM
Back to top button