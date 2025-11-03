फटाफट पढ़ें

विपक्ष के सत्य मार्च पर शिंदे का पलटवार

बोले, जनता विकास पर वोट देगी

विरोध मार्च सिर्फ राजनीतिक दिखावा

किसानों को 32 हजार करोड़ की राहत

शिंदे बोले, जनता का भरोसा कायम

Eknath Shinde on Satya March : महाराष्ट्र में विपक्ष के सत्य मार्च पर राज्य सरकार ने जवाब दिया है. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 1 नवंबर को कहा कि विपक्ष जितने भी विरोध मार्च निकाल ले, लेकिन आने वाले स्थानीय निकाय चुनावों में जनता सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन का ही साथ देगी.

यह बयान शिंदे ने पंढरपुर में दिया, जहां वे विट्ठल मंदिर में ‘कार्तिकी एकादशी’ के मौके पर पूजा करने पहुंचे थे. उनकी यह प्रतिक्रिया विपक्षी गठबंधन महा विकास आघाडी (एमवीए) और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के ‘सत्याचा मोर्चा’ के एक दिन बाद आई है, जो दक्षिण मुंबई में मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों के विरोध में निकाला गया था.

शिंदे बोले जनता काम पर देगी वोट

शिंदे ने कहा कि महायुति सरकार को जनता उसके काम और विकास के एजेंडे के आधार पर वोट देगी. उनके मुताबिक, लोग काम को महत्व देते हैं और सरकार का मकसद सिर्फ विकास है. उन्होंने कहा कि इसी वजह से विधानसभा चुनावों में भी महायुति को जनता का भारी समर्थन मिला था और आगे भी यही भरोसा कायम रहेगा. शिंदे ने विपक्ष के आंदोलनों को सिर्फ राजनीतिक दिखावा बताते हुए कहा कि ऐसे मार्च से सरकार की लोकप्रियता पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

किसानों को 32 हजार करोड़ की राहत

शिंदे ने कहा कि राज्य सरकार ने हाल ही में बारिश से प्रभावित किसानों के लिए लगभग 32,000 करोड़ रुपये का राहत पैकेज मंजूर किया है. उन्होंने कहा कि यह राशि दिवाली के दौरान किसानों के खातों में अंतरित कर दी गई, ताकि वे त्योहार से पहले कुछ राहत महसूस कर सकें. उपमुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि कृषि ऋण माफी पर विचार करने के लिए गठित समिति अगले साल अप्रैल के पहले हफ्ते तक अपनी सिफारिशें सौंपेगी, जिसके बाद 30 जून तक अंतिम फैसला लिया जाएगा.

विकास पर जनता का भरोसा

शिंदे ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि विरोध मार्च निकालने से लोगों की राय नहीं बदलती, क्योंकि लोग सरकार के काम को देखते है. उन्होंने कहा कि महायुति सरकार ने हर वर्ग के हित के लिए योजनाएं शुरू की हैं और विकास को अपनी पहली प्राथमिकता बनाया है. उपमुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि स्थानीय आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में जनता एक बार फिर से महायुति का साथ देकर यह साबित करेगी कि राज्य की राजनीति अब विकास के मुद्दों पर ही आगे बढ़ेगी.

