Other States

एकनाथ शिंदे का विपक्ष पर वार- जनता का भरोसा विकास पर कायम, विरोध मार्च से नहीं बदलेगी राय

Ajay Yadav3 November 2025 - 10:25 AM
2 minutes read
Eknath Shinde on Satya March :
एकनाथ शिंदे का विपक्ष पर वार- जनता का भरोसा विकास पर कायम, विरोध मार्च से नहीं बदलेगी राय

फटाफट पढ़ें

  • विपक्ष के सत्य मार्च पर शिंदे का पलटवार
  • बोले, जनता विकास पर वोट देगी
  • विरोध मार्च सिर्फ राजनीतिक दिखावा
  • किसानों को 32 हजार करोड़ की राहत
  • शिंदे बोले, जनता का भरोसा कायम

Eknath Shinde on Satya March : महाराष्ट्र में विपक्ष के सत्य मार्च पर राज्य सरकार ने जवाब दिया है. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 1 नवंबर को कहा कि विपक्ष जितने भी विरोध मार्च निकाल ले, लेकिन आने वाले स्थानीय निकाय चुनावों में जनता सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन का ही साथ देगी.

यह बयान शिंदे ने पंढरपुर में दिया, जहां वे विट्ठल मंदिर में ‘कार्तिकी एकादशी’ के मौके पर पूजा करने पहुंचे थे. उनकी यह प्रतिक्रिया विपक्षी गठबंधन महा विकास आघाडी (एमवीए) और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के ‘सत्याचा मोर्चा’ के एक दिन बाद आई है, जो दक्षिण मुंबई में मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों के विरोध में निकाला गया था.

शिंदे बोले जनता काम पर देगी वोट

शिंदे ने कहा कि महायुति सरकार को जनता उसके काम और विकास के एजेंडे के आधार पर वोट देगी. उनके मुताबिक, लोग काम को महत्व देते हैं और सरकार का मकसद सिर्फ विकास है. उन्होंने कहा कि इसी वजह से विधानसभा चुनावों में भी महायुति को जनता का भारी समर्थन मिला था और आगे भी यही भरोसा कायम रहेगा. शिंदे ने विपक्ष के आंदोलनों को सिर्फ राजनीतिक दिखावा बताते हुए कहा कि ऐसे मार्च से सरकार की लोकप्रियता पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

किसानों को 32 हजार करोड़ की राहत

शिंदे ने कहा कि राज्य सरकार ने हाल ही में बारिश से प्रभावित किसानों के लिए लगभग 32,000 करोड़ रुपये का राहत पैकेज मंजूर किया है. उन्होंने कहा कि यह राशि दिवाली के दौरान किसानों के खातों में अंतरित कर दी गई, ताकि वे त्योहार से पहले कुछ राहत महसूस कर सकें. उपमुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि कृषि ऋण माफी पर विचार करने के लिए गठित समिति अगले साल अप्रैल के पहले हफ्ते तक अपनी सिफारिशें सौंपेगी, जिसके बाद 30 जून तक अंतिम फैसला लिया जाएगा.

विकास पर जनता का भरोसा

शिंदे ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि विरोध मार्च निकालने से लोगों की राय नहीं बदलती, क्योंकि लोग सरकार के काम को देखते है. उन्होंने कहा कि महायुति सरकार ने हर वर्ग के हित के लिए योजनाएं शुरू की हैं और विकास को अपनी पहली प्राथमिकता बनाया है. उपमुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि स्थानीय आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में जनता एक बार फिर से महायुति का साथ देकर यह साबित करेगी कि राज्य की राजनीति अब विकास के मुद्दों पर ही आगे बढ़ेगी.

यह भी पढ़ें : पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav3 November 2025 - 10:25 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of तेलंगाना में भीषण सड़क हादसा, ट्रक और RTC बस की टक्कर में 17 की मौत, कई घायल

तेलंगाना में भीषण सड़क हादसा, ट्रक और RTC बस की टक्कर में 17 की मौत, कई घायल

3 November 2025 - 11:00 AM
Photo of Venkateswara Swamy temple : काशी बुग्गा वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में भगदड़, 9 श्रद्धालुओं की मौत, कई घायल

Venkateswara Swamy temple : काशी बुग्गा वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में भगदड़, 9 श्रद्धालुओं की मौत, कई घायल

1 November 2025 - 1:22 PM
Photo of पूर्व सांसद नवनीत राणा को मिली जान से मारने और गैंगरेप की धमकी, पुलिस ने शुरू की जांच

पूर्व सांसद नवनीत राणा को मिली जान से मारने और गैंगरेप की धमकी, पुलिस ने शुरू की जांच

30 October 2025 - 3:44 PM
Photo of दाऊद इब्राहिम पर दिए बयान पर ममता कुलकर्णी की सफाई- बोलीं, “मेरी बात विक्की गोस्वामी के लिए थी”

दाऊद इब्राहिम पर दिए बयान पर ममता कुलकर्णी की सफाई- बोलीं, “मेरी बात विक्की गोस्वामी के लिए थी”

30 October 2025 - 2:04 PM
Photo of आंध्र प्रदेश मेंचक्रवाती तूफान ‘मोंथा’ का आंध्र प्रदेश में दस्तक, एक महिला की मौत, सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त

आंध्र प्रदेश मेंचक्रवाती तूफान ‘मोंथा’ का आंध्र प्रदेश में दस्तक, एक महिला की मौत, सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त

29 October 2025 - 3:29 PM
Photo of हैदराबाद-बेंगलुरु वोल्वो बस में आग : 20 की मौत, बचे यात्रियों ने सुनाई पूरी दास्तां

हैदराबाद-बेंगलुरु वोल्वो बस में आग : 20 की मौत, बचे यात्रियों ने सुनाई पूरी दास्तां

24 October 2025 - 3:22 PM
Photo of बेंगलुरु-हैदराबाद हाईवे पर भीषण बस हादसा : बाइक से टकराने के बाद आग, 12 लोगों की मौत

बेंगलुरु-हैदराबाद हाईवे पर भीषण बस हादसा : बाइक से टकराने के बाद आग, 12 लोगों की मौत

24 October 2025 - 9:38 AM
Photo of उद्धव-राज ठाकरे की चौथी मुलाकात, महाराष्ट्र में गठबंधन की अटकलें जारी

उद्धव-राज ठाकरे की चौथी मुलाकात, महाराष्ट्र में गठबंधन की अटकलें जारी

23 October 2025 - 9:53 AM
Photo of शिमला और लेह में देर रात भूकंप के झटके, पड़ोसी देशों में भी धरती हिली

शिमला और लेह में देर रात भूकंप के झटके, पड़ोसी देशों में भी धरती हिली

22 October 2025 - 1:29 PM
Photo of नवी मुंबई के वाशी इलाके की बिल्डिंग में लगी भीषण आग, सो रहे चार लोग जिंदा जले

नवी मुंबई के वाशी इलाके की बिल्डिंग में लगी भीषण आग, सो रहे चार लोग जिंदा जले

21 October 2025 - 10:48 AM
Back to top button