पंजाब में ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ अभियान, सेफ पंजाब पर 5,562 एफआईआर, 26,995 नशा तस्कर गिरफ्तार, 176वें दिन भी छापेमारी जारी

25 August 2025
3 minutes read
पंजाब में 'युद्ध नशों विरुद्ध' अभियान, 'सेफ पंजाब' पर 5,562 एफआईआर, 26,995 नशा तस्कर गिरफ्तार

  • सेफ पंजाब चैटबॉट से 5,562 एफआईआर दर्ज
  • 1 मार्च से अब तक 17,373 केस दर्ज
  • 26,995 नशा तस्कर गिरफ्तार किए
  • 176वें दिन भी अभियान जारी रहा
  • 47 लोग नशा मुक्ति के लिए तैयार

Punjab News : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों पर शुरू की गई नशा विरोधी मुहिम “युद्ध नशों विरुद्ध” के तहत, पंजाब की “सेफ पंजाब” व्हाट्सएप चैटबॉट पोर्टल 9779100200 पर जनता से प्राप्त जानकारी के आधार पर 1 मार्च, 2025 से अब तक 5,562 एफआईआर दर्ज की गई हैं.

यह उल्लेखनीय है कि “सेफ पंजाब” नशा विरोधी हेल्पलाइन 97791-00200, पंजाब सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य नशों से संबंधित समस्याओं से जूझ रहे व्यक्तियों को आसान पहुँच और उचित सहायता प्रदान करना है.

सेफ पंजाब’ चैटबॉट को मिला जनता का समर्थन

विशेष महानिदेशक पुलिस (कानून एवं व्यवस्था) अर्पित शुक्ला ने कहा कि “सेफ पंजाब” चैटबॉट ने एक नए दौर की शुरुआत की है क्योंकि इसमें लोगों की पहचान गोपनीय रखी जाती है. इसी विशेषता के कारण इसे जनता का व्यापक समर्थन मिला है. लोग अब स्वयं आगे बढ़कर तस्करों की रिपोर्ट करने और सुझाव देने लगे हैं, उन्होंने लोगों को भविष्य में भी बिना किसी भय के इस चैटबॉट पर नशा तस्करों से संबंधित गुप्त जानकारी साझा करने के लिए प्रेरित किया.

डीजीपी की अगुवाई में अभियान

विशेष डीजीपी ने बताया कि नशा तस्करों के खिलाफ चल रही कार्रवाई के साथ-साथ, पंजाब पुलिस ने पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव के नेतृत्व में एक विशेष नशा विरोधी जागरूकता अभियान भी शुरू किया है, ताकि इस गंभीर समस्या के खिलाफ लड़ाई में आम जनता में एकता और सहयोग की भावना उत्पन्न की जा सके.

पंजाब में तेज़ हुई नशा विरोधी मुहिम

विवरण साझा करते हुए, विशेष डीजीपी अर्पित शुक्ला ने कहा कि इस विशेष मुहिम के तहत, पुलिस आयुक्तों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों (सीपी/एसएसपी) को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने जिलों में संपर्क कार्यक्रम, छात्रों के साथ बैठकें और अन्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करें, ताकि आम जनता, युवाओं, गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ), क्लबों आदि को नशा विरोधी लड़ाई में शामिल किया जा सके, उन्होंने बताया कि 1 मार्च 2025 से पंजाब पुलिस ने 1153 संपर्क बैठकें और 4293 छात्र बैठकें आयोजित की हैं.

1 मार्च से अब तक 17,373 एफआईआर दर्ज

“युद्ध नशों विरुद्ध” मुहिम के परिणाम साझा करते हुए, विशेष डीजीपी अरपित शुक्ला ने बताया कि पंजाब पुलिस ने 1 मार्च 2025 से अब तक 17,373 एफआईआर दर्ज की हैं और 26,995 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है. इन तस्करों के कब्जे से 1096 किलो हेरोइन, 380 किलो अफीम, 23 टन भुक्की, 29 किलो चरस, 421 किलो गांजा, 6 किलो आईसीई, 3.3 किलो कोकीन, 32.91 लाख नशीली गोलियाँ/कैप्सूल और 12.43 करोड़ रुपए की ड्रग मनी बरामद की गई है.

176वें दिन भी जारी रहा नशा विरोधी अभियान

उल्लेखनीय है कि पुलिस टीमों ने “युद्ध नशों विरुद्ध” मुहिम के 176वें दिन भी नशों के खिलाफ घेराबंदी और तलाशी अभियान (कासो) जारी रखा. इसके तहत रविवार को 320 स्थानों पर छापेमारी की गई और प्रदेश भर में 68 नशा तस्करों की गिरफ्तारी के बाद 48 एफआईआर दर्ज की गईं.

इस अभियान में 345 संदिग्ध व्यक्तियों की जाँच की गई

विशेष डीजीपी ने बताया कि इन छापों में गिरफ्तार किए गए तस्करों से 1 किलो हेरोइन, 5633 नशीली गोलियाँ/कैप्सूल और 23,910 रुपए की ड्रग मनी बरामद की गई है. उन्होंने आगे बताया कि 70 गजटेड अधिकारियों की निगरानी में 1000 से अधिक पुलिस कर्मियों वाली 120 से ज्यादा पुलिस टीमों ने पूरे राज्य में छापेमारी की और दिनभर चले इस अभियान में 345 संदिग्ध व्यक्तियों की जाँच भी की गई.

विशेष डीजीपी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा नशों के खात्मे के लिए लागू की गई तीन-स्तरीय रणनीति प्रवर्तन (इन्फोर्समेंट ), नशा मुक्ति (डी-एडिक्शन ) और रोकथाम (प्रिवेंशन) के हिस्से के रूप में, आज पंजाब पुलिस ने 47 व्यक्तियों को नशा मुक्ति और पुनर्वास उपचार के लिए राजी किया है.

