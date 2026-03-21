Vivo Y21 5G और Y11 5G जल्द भारत में लॉन्च, जानें कीमत और फीचर्स

Tech News : चीनी स्मार्टफोन निर्माता Vivo ने पिछले महीने अपने Y सीरीज के नए हैंडसेट Vivo Y21 5G और Vivo Y11 5G को चुनिंदा अंतरराष्ट्रीय बाजारों में लॉन्च किया था। अब जानकारी मिली है कि कंपनी इन दोनों फोन को भारत में भी पेश करने की योजना बना रही है। हालांकि कंपनी ने अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

शैम्पेन गोल्ड और मिडनाइट ब्लू

रिपोर्ट्स के अनुसार, Vivo Y21 5G का बेस वेरिएंट 4GB RAM + 128GB स्टोरेज के साथ लगभग ₹18,499 में उपलब्ध हो सकता है। इसके बड़े वेरिएंट 6GB + 128GB और 8GB + 128GB स्टोरेज के लिए क्रमशः ₹20,499 और ₹22,499 की कीमत होने की संभावना है। इस फोन के कलर विकल्प शैम्पेन गोल्ड और मिडनाइट ब्लू हो सकते हैं।

मिडनाइट ब्लू और सनशाइन गोल्ड

वहीं, Vivo Y11 5G का बेस मॉडल 4GB RAM + 64GB स्टोरेज के साथ ₹14,999 में और 4GB + 128GB वेरिएंट ₹16,999 में पेश हो सकता है। इस फोन के कलर विकल्प मिडनाइट ब्लू और सनशाइन गोल्ड होंगे।

डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस की सुविधा

स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो दोनों फोन में ऑक्टा-कोर MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट और 6,500mAh की बैटरी होने की उम्मीद है। दोनों में 6.74-इंच की LCD स्क्रीन दी जा सकती है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 1,200 nits पीक ब्राइटनेस के साथ आएगी। इसके अलावा IP65 रेटिंग से डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस की सुविधा मिलने की संभावना है। फोन Android 16 आधारित OriginOS 6 पर काम करेंगे।

फ़ास्ट चार्जिंग का सपोर्ट होने की संभावना

कैमरा फीचर्स की बात करें तो Vivo Y21 5G में 50MP प्राइमरी और Vivo Y11 5G में 13MP प्राइमरी कैमरा होने की उम्मीद है। दोनों में डुअल रियर कैमरा और 5MP सेल्फी कैमरा मिलेगा। चार्जिंग के लिए Vivo Y21 5G में 44W और Vivo Y11 5G में 15W वायर्ड फ़ास्ट चार्जिंग का सपोर्ट होने की संभावना है। कुल मिलाकर, Vivo Y सीरीज के ये दोनों हैंडसेट भारतीय बाजार में मिड-रेंज स्मार्टफोन सेगमेंट में मुकाबला बढ़ा सकते हैं।

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