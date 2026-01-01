Punjab

विजिलेंस ब्यूरो इन एक्शन मोड, इतने हजार रिश्वत के आरोप में ब्लॉक अधिकारी गिरफ्तार

Karan Panchal1 January 2026 - 12:14 PM
1 minute read
Punjab Vigilance
विजिलेंस ब्यूरो इन एक्शन मोड, इतने हजार रिश्वत के आरोप में ब्लॉक अधिकारी गिरफ्तार

Punjab Vigilance : पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा अपनाई गई जीरो टॉलरेंस नीति के तहत वाइल्ड लाइफ डिवीजन, गढ़शंकर जिला होशियारपुर में तैनात ब्लॉक अधिकारी राजपाल सिंह को 15,000 रुपये रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है।

विजिलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि यह गिरफ्तारी बलाचौर जिला एसबीएस नगर के एक निवासी द्वारा मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार विरोधी एक्शन लाइन पोर्टल पर दर्ज करवाई गई शिकायत के बाद की गई है।

50 हजार रुपये की थी मांग

उन्होंने आगे कहा कि शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उसने शिकार का परमिट जारी करने के लिए आरोपी राजपाल सिंह से संपर्क किया था, लेकिन अधिकारी ने इसके लिए 50,000 रुपये की मांग की। उसकी विनती करने पर सौदा 15,000 रुपये में तय हो गया और अधिकारी ने शिकार का परमिट जारी करने का भरोसा देकर उससे 10,000 रुपये मौके पर ही ले लिए।

उन्होंने आगे बताया कि आरोपी राजपाल सिंह बलाचौर में शिकायतकर्ता के घर जाकर बाकी बची 5,000 रुपये की रिश्वत भी ले ली। इसकी वीडियो शिकायतकर्ता के घर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।

मामले की आगामी जांच तेज

सत्यापन के दौरान उक्त आरोप सही पाए गए। इस संबंध में आरोपी के खिलाफ विजिलेंस ब्यूरो थाना जालंधर रेंज में भ्रष्टाचार निवारण कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने आगे बताया कि इस संबंध में आगे की जांच जारी है।

ये भी पढ़ें- दिव्यांगजनों के लिए सरकार का बड़ा कदम, 371 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय सहायता- डॉ. बलजीत कौर

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal1 January 2026 - 12:14 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of पंजाब पुलिस ने पेश किया ‘विजन 2026’: कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए विकसित किया जाएगा आधारभूत ढांचा

पंजाब पुलिस ने पेश किया ‘विजन 2026’: कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए विकसित किया जाएगा आधारभूत ढांचा

1 January 2026 - 11:48 AM
Photo of दिव्यांगजनों के लिए सरकार का बड़ा कदम, 371 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय सहायता- डॉ. बलजीत कौर

दिव्यांगजनों के लिए सरकार का बड़ा कदम, 371 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय सहायता- डॉ. बलजीत कौर

1 January 2026 - 11:42 AM
Photo of गुरमीत खुड्डियां ने वेटरनरी इंस्पेक्टरों की मांगों के शीघ्र समाधान का दिया आश्वासन

गुरमीत खुड्डियां ने वेटरनरी इंस्पेक्टरों की मांगों के शीघ्र समाधान का दिया आश्वासन

1 January 2026 - 11:21 AM
Photo of शहीद सैनिकों के परिवारों को मिली बड़ी राहत, 10 को सरकारी नौकरी का तोहफा

शहीद सैनिकों के परिवारों को मिली बड़ी राहत, 10 को सरकारी नौकरी का तोहफा

1 January 2026 - 10:58 AM
Photo of पंजाब में नए साल की शुरुआत बारिश के साथ, बढ़ेगी ठंड और ठिठुरन

पंजाब में नए साल की शुरुआत बारिश के साथ, बढ़ेगी ठंड और ठिठुरन

1 January 2026 - 10:31 AM
Photo of ‘युद्ध नशों के विरुद्ध’: 305वें दिन पंजाब पुलिस ने 1.2 किलो हेरोइन समेत 117 नशा तस्करों को किया काबू

‘युद्ध नशों के विरुद्ध’: 305वें दिन पंजाब पुलिस ने 1.2 किलो हेरोइन समेत 117 नशा तस्करों को किया काबू

1 January 2026 - 9:53 AM
Photo of विजिलेंस ब्यूरो ब्यूरो ने 15,000 रुपये रिश्वत लेने के आरोप में ब्लॉक अधिकारी को गिरफ्तार किया

विजिलेंस ब्यूरो ब्यूरो ने 15,000 रुपये रिश्वत लेने के आरोप में ब्लॉक अधिकारी को गिरफ्तार किया

1 January 2026 - 9:33 AM
Photo of टेंडर माफिया का पर्दाफाश : मन्ना (Mr M) के संरक्षण में ब्लैकमेलिंग से राजीव शर्मा हासिल करता रहा करोड़ों का टेंडर

टेंडर माफिया का पर्दाफाश : मन्ना (Mr M) के संरक्षण में ब्लैकमेलिंग से राजीव शर्मा हासिल करता रहा करोड़ों का टेंडर

31 December 2025 - 10:10 PM
Photo of भाजपा की मनरेगा सुधारों पर हरपाल सिंह चीमा का हमला: गरीब-विरोधी एजेंडे का लगाया आरोप

भाजपा की मनरेगा सुधारों पर हरपाल सिंह चीमा का हमला: गरीब-विरोधी एजेंडे का लगाया आरोप

31 December 2025 - 7:47 PM
Photo of बरिंदर कुमार गोयल ने सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और जल प्रबंधन के लिए 5640 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की दी जानकारी

बरिंदर कुमार गोयल ने सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और जल प्रबंधन के लिए 5640 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की दी जानकारी

31 December 2025 - 3:47 PM
Back to top button