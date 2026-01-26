Republic Day 2026 : आज भारत 77वें गणतंत्र दिवस पर तिरंगा की लहरों में झूम रहा है। इस मौके पर दुनियाभर से देश को बधाइयां मिल रही हैं। इसी कड़ी में अमेरिका और चीन ने भी बधाई और खास संदेश दिया है। बधाई देते हुए चीन ने भारत को अच्छा पड़ोसी, दोस्त और साझेदार बताया है। तो वहीं अमेरिका ने भारत को हिंद-प्रशांत क्षेत्र का अहम स्तंभ करार दिया है। चीन ने यह संदेश अपनी सरकारी एजेंसी के माध्यम से दिया है।

‘अच्छे पड़ोसी, अच्छे दोस्त और अच्छे साझेदार’

चीन की सरकारी एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक, राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भारत और चीन ‘अच्छे पड़ोसी, अच्छे दोस्त और अच्छे साझेदार’ हैं। इतना ही नहीं शी ने भारत और चीन को ‘ड्रैगन और हाथी की साथ में नृत्य करती जोड़ी’ बताया और उम्मीद जताई कि दोनों देश आपसी संवाद बढ़ाएंगे, एक-दूसरे की चिंताओं को समझेंगे और रिश्तों को स्थिर व मजबूत बनाएंगे। बता दें कि पहले से चल रही तनाव में गिरावट को देखते हुए उन्होंने कहा कि बीते एक साल में दोनों देशों के रिश्तों में सुधार आया है और यह पूरी दुनिया में शांति और समृद्धि के लिए जरूरी है।

अमेरिका और भारत का रिश्ता ऐतिहासिक

वहीं बात करे अमेरिका की, तो अमेरिका की ओर से विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भारत को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ‘अमेरिका के लोगों की ओर से मैं भारत के लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं। अमेरिका और भारत का रिश्ता ऐतिहासिक है। रक्षा, ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिजों और नई तकनीक में हमारा सहयोग, और क्वाड के जरिए हमारी साझेदारी, दोनों देशों और पूरे क्षेत्र के लिए मजबूत आधार बन रही है। रुबियो ने कहा, अमेरिका-भारत संबंध दोनों देशों और पूरे हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए ठोस नतीजे दे रहे हैं। ’उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका आने वाले साल में भारत के साथ मिलकर साझा लक्ष्यों पर काम करने को उत्सुक है।

