राष्ट्रीयविदेश

अमेरिका और चीन ने भारत को दी बधाई, चीन ने कहा ‘अच्छा दोस्त और साझेदार’, अमेरिका ने बताया हिंद-प्रशांत क्षेत्र का अहम स्तंभ

Shanti Kumari26 January 2026 - 3:11 PM
1 minute read
Republic Day 2026 :

Republic Day 2026 : आज भारत 77वें गणतंत्र दिवस पर तिरंगा की लहरों में झूम रहा है। इस मौके पर दुनियाभर से देश को बधाइयां मिल रही हैं। इसी कड़ी में अमेरिका और चीन ने भी बधाई और खास संदेश दिया है। बधाई देते हुए चीन ने भारत को अच्छा पड़ोसी, दोस्त और साझेदार बताया है। तो वहीं अमेरिका ने भारत को हिंद-प्रशांत क्षेत्र का अहम स्तंभ करार दिया है। चीन ने यह संदेश अपनी सरकारी एजेंसी के माध्यम से दिया है।

‘अच्छे पड़ोसी, अच्छे दोस्त और अच्छे साझेदार’

चीन की सरकारी एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक, राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भारत और चीन ‘अच्छे पड़ोसी, अच्छे दोस्त और अच्छे साझेदार’ हैं। इतना ही नहीं शी ने भारत और चीन को ‘ड्रैगन और हाथी की साथ में नृत्य करती जोड़ी’ बताया और उम्मीद जताई कि दोनों देश आपसी संवाद बढ़ाएंगे, एक-दूसरे की चिंताओं को समझेंगे और रिश्तों को स्थिर व मजबूत बनाएंगे। बता दें कि पहले से चल रही तनाव में गिरावट को देखते हुए उन्होंने कहा कि बीते एक साल में दोनों देशों के रिश्तों में सुधार आया है और यह पूरी दुनिया में शांति और समृद्धि के लिए जरूरी है।

अमेरिका और भारत का रिश्ता ऐतिहासिक

वहीं बात करे अमेरिका की, तो अमेरिका की ओर से विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भारत को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ‘अमेरिका के लोगों की ओर से मैं भारत के लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं। अमेरिका और भारत का रिश्ता ऐतिहासिक है। रक्षा, ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिजों और नई तकनीक में हमारा सहयोग, और क्वाड के जरिए हमारी साझेदारी, दोनों देशों और पूरे क्षेत्र के लिए मजबूत आधार बन रही है। रुबियो ने कहा, अमेरिका-भारत संबंध दोनों देशों और पूरे हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए ठोस नतीजे दे रहे हैं। ’उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका आने वाले साल में भारत के साथ मिलकर साझा लक्ष्यों पर काम करने को उत्सुक है।

ये भी पढ़ें – पटना गर्ल्स हॉस्टल नीट छात्रा मौत मामले में SIT जांच तेज, पिता ने डीजीपी को लिखा पत्र

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari26 January 2026 - 3:11 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of Karnataka Road Accident : नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, ट्रक और कार की टक्कर, 3 की मौत

Karnataka Road Accident : नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, ट्रक और कार की टक्कर, 3 की मौत

26 January 2026 - 2:11 PM
Photo of देश में 18,000 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द, बर्फीले तूफान का कहर, 13 लोगों की मौत

देश में 18,000 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द, बर्फीले तूफान का कहर, 13 लोगों की मौत

26 January 2026 - 1:38 PM
Photo of गणतंत्र दिवस पर मायावती का संदेश – संविधान की मंशा के अनुसार जनकल्याण हो, कांशीराम को भारत रत्न देने की मांग

गणतंत्र दिवस पर मायावती का संदेश – संविधान की मंशा के अनुसार जनकल्याण हो, कांशीराम को भारत रत्न देने की मांग

26 January 2026 - 1:37 PM
Photo of 77th Republic Day : पीएम मोदी, शाह, नाथ, राहुल समेत इन दिग्गज नेताओं ने दी गणतंत्र दिवस 2026 की शुभकामनाएं

77th Republic Day : पीएम मोदी, शाह, नाथ, राहुल समेत इन दिग्गज नेताओं ने दी गणतंत्र दिवस 2026 की शुभकामनाएं

26 January 2026 - 1:05 PM
Photo of Republic Day 2026 : CRPF की सिमरन बाला कौन हैं, पुरुष जवानों का किया नेतृत्व, जानें सबकुछ

Republic Day 2026 : CRPF की सिमरन बाला कौन हैं, पुरुष जवानों का किया नेतृत्व, जानें सबकुछ

26 January 2026 - 11:38 AM
Photo of 77वां गणतंत्र दिवस : पीएम मोदी ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं, बताया ‘आन-बान-शान का प्रतीक’

77वां गणतंत्र दिवस : पीएम मोदी ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं, बताया ‘आन-बान-शान का प्रतीक’

26 January 2026 - 7:45 AM
Photo of Bangladesh Violence : बांग्लादेश में एक और हिंदू को जिंदा जलाया, पेट्रोल डालकर लगाई आग

Bangladesh Violence : बांग्लादेश में एक और हिंदू को जिंदा जलाया, पेट्रोल डालकर लगाई आग

25 January 2026 - 6:54 PM
Photo of Mumbai Murder Case : मुंबई लोकल ट्रेन में प्रोफेसर की हत्या, CCTV में भागता दिखा आरोपी

Mumbai Murder Case : मुंबई लोकल ट्रेन में प्रोफेसर की हत्या, CCTV में भागता दिखा आरोपी

25 January 2026 - 3:20 PM
Photo of मिनियापोलिस में इमीग्रेशन एजेंट एलेक्स प्रीटी की गोली मारकर हत्या, विरोध प्रदर्शन फिर भड़के

मिनियापोलिस में इमीग्रेशन एजेंट एलेक्स प्रीटी की गोली मारकर हत्या, विरोध प्रदर्शन फिर भड़के

25 January 2026 - 11:48 AM
Photo of SIR को लेकर तनाव से हर रोज़ हो रही 3–4 आत्महत्याएं, ममता बनर्जी ने केंद्र और EC को ठहराया जिम्मेदार

SIR को लेकर तनाव से हर रोज़ हो रही 3–4 आत्महत्याएं, ममता बनर्जी ने केंद्र और EC को ठहराया जिम्मेदार

24 January 2026 - 7:40 PM
Back to top button