Biharराज्य

बिहार चुनाव से पहले राजनीति गरमाई, जन सुराज पार्टी के उदय सिंह ने सम्राट चौधरी के खिलाफ पीएम को लिखा पत्र

Anup Tiwari30 September 2025 - 6:43 PM
2 minutes read
Bihar News
जन सुराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह (फाइल फोटो)

Bihar News : बिहार में चुनाव नजदीक आ रहे हैं और इसके साथ ही राज्य की राजनीति गरमाती जा रही है. इस बीच, जन सुराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है. उदय सिंह ने अपने पत्र में आरोप लगाया है कि सम्राट चौधरी ने लौना परसा नरसंहार मामले में गलत दस्तावेज प्रस्तुत कर खुद को नाबालिग बताकर जेल से रिहा कराया था. उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति का उच्च पद पर बने रहना कानून के शासन और जनता के विश्वास के लिए हानिकारक है.

सरकारी रिकॉर्ड में सम्राट चौधरी आरोपी

उदय सिंह ने बताया कि सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार, सम्राट चौधरी इस नरसंहार के आरोपी हैं, जिसमें कुशवाहा समुदाय के छह लोगों की हत्या हुई थी. इस मामले में सम्राट चौधरी समेत छह अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था और वे कई महीने जेल में रहे थे. उनकी जमानत दो बार खारिज हुई थी. लेकिन उन्होंने मैट्रिक की प्रवेश परीक्षा का दस्तावेज दिखाकर अपनी उम्र 15 वर्ष बताई और नाबालिग होने का दावा करके जेल से रिहा पाए.

गलत दस्तावेजों का किया इस्तेमाल

उदय सिंह ने कहा कि बाद में चुनावी हलफनामों में सम्राट चौधरी ने अपनी जन्मतिथि 1969 दर्ज कराई, जिससे यह पता चलता है कि 1995 में उनकी उम्र लगभग 26 वर्ष थी, जो नाबालिग होने से अधिक है. इससे यह साबित होता है कि उन्होंने गलत दस्तावेजों के सहारे जेल से बाहर आने का प्रयास किया. उदय सिंह ने कहा कि ऐसे व्यक्ति का मंत्री पद पर बने रहना शासन की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है और लोकतंत्र में जनता का भरोसा कमजोर करता है.

मंत्री पद से हटाने का किया आग्रह

पत्र में उदय सिंह ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि सम्राट चौधरी को तुरंत मंत्री पद से हटाया जाए और कानून को अपना काम करने दिया जाए ताकि नरसंहार के पीड़ितों को न्याय मिल सके. उन्होंने प्रधानमंत्री पर विश्वास जताया कि वे इस मामले को गंभीरता से लेंगे और सार्वजनिक जीवन में सत्य, न्याय तथा जवाबदेही को बनाए रखेंगे.

यह भी पढ़ें : प्रशांत किशोर का बड़ा खुलासा: फंडिंग का हिसाब पेश किया, अशोक और सम्राट चौधरी पर गंभीर आरोप

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Anup Tiwari30 September 2025 - 6:43 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने उद्योगपतियों के साथ की बैठक, पंजाब में निवेश और औद्योगिक विकास को मिलेगी नई ताकत

कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने उद्योगपतियों के साथ की बैठक, पंजाब में निवेश और औद्योगिक विकास को मिलेगी नई ताकत

30 September 2025 - 6:06 PM
Photo of 8वें पोषण माह पर सीएम सैनी का बड़ा ऐलान, 64 नए आंगनवाड़ी केंद्र और ‘दुग्ध उपहार योजना’ की सौगात

8वें पोषण माह पर सीएम सैनी का बड़ा ऐलान, 64 नए आंगनवाड़ी केंद्र और ‘दुग्ध उपहार योजना’ की सौगात

30 September 2025 - 5:56 PM
Photo of लद्दाख हिंसा: NSA के तहत गिरफ्तार सोनम वांगचुक को दिग्विजय सिंह का खुला समर्थन, सरकार की कार्रवाई पर उठाए सवाल

लद्दाख हिंसा: NSA के तहत गिरफ्तार सोनम वांगचुक को दिग्विजय सिंह का खुला समर्थन, सरकार की कार्रवाई पर उठाए सवाल

30 September 2025 - 5:45 PM
Photo of पंजाब सरकार की उद्योग नीतियों को उद्योग जगत की प्रमुख हस्तियों ने सराहा, राज्य में निवेश के लिए अनुकूल माहौल तैयार

पंजाब सरकार की उद्योग नीतियों को उद्योग जगत की प्रमुख हस्तियों ने सराहा, राज्य में निवेश के लिए अनुकूल माहौल तैयार

30 September 2025 - 5:11 PM
Photo of बरेली हिंसा पर प्रशासन का एक्शन: मौलाना तौकीर रजा के करीबियों पर बुलडोजर चलाया, बारातघर सील

बरेली हिंसा पर प्रशासन का एक्शन: मौलाना तौकीर रजा के करीबियों पर बुलडोजर चलाया, बारातघर सील

30 September 2025 - 4:43 PM
Photo of उत्तर प्रदेश चुनाव 2027: भाजपा और सपा की सत्ता संघर्ष की नई रणनीति सामने, जानिए कौन रहेगा किससे आगे

उत्तर प्रदेश चुनाव 2027: भाजपा और सपा की सत्ता संघर्ष की नई रणनीति सामने, जानिए कौन रहेगा किससे आगे

30 September 2025 - 1:47 PM
Photo of बरेली में ‘आई लव मुहम्मद’ विवाद: सीएम योगी ने दी सख्त चेतावनी, दंगा करने से पहले दो बार सोचें

बरेली में ‘आई लव मुहम्मद’ विवाद: सीएम योगी ने दी सख्त चेतावनी, दंगा करने से पहले दो बार सोचें

30 September 2025 - 1:33 PM
Photo of पंजाब बना निवेशकों का पसंदीदा केंद्र: CM भगवंत सिंह मान ने खोली आर्थिक सफलता की नई राह

पंजाब बना निवेशकों का पसंदीदा केंद्र: CM भगवंत सिंह मान ने खोली आर्थिक सफलता की नई राह

30 September 2025 - 12:21 PM
Photo of इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: नाबालिग पति पर भी ठोका जा सकता है भरण-पोषण का दावा

इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: नाबालिग पति पर भी ठोका जा सकता है भरण-पोषण का दावा

30 September 2025 - 11:26 AM
Photo of हरियाणा कांग्रेस में बड़ा बदलाव: भूपेंद्र सिंह हुड्डा फिर बने नेता प्रतिपक्ष, राव नरेंद्र सिंह को सौंपी गई प्रदेश अध्यक्ष की कमान

हरियाणा कांग्रेस में बड़ा बदलाव: भूपेंद्र सिंह हुड्डा फिर बने नेता प्रतिपक्ष, राव नरेंद्र सिंह को सौंपी गई प्रदेश अध्यक्ष की कमान

29 September 2025 - 10:49 PM
Back to top button