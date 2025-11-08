Punjab

अमृतसर में पाकिस्तान-समर्थित दो ड्रग मॉड्यूल का पर्दाफाश, 2.8 किलो आईसीई के साथ दो आरोपी गिरफ्तार

Ajay Yadav8 November 2025 - 9:35 AM
2 minutes read
Punjab News :
  • अमृतसर पुलिस ने दो तस्करों को पकड़ा
  • आरोपियों से 2.8 किलो आईसीई मिली
  • तस्कर पाकिस्तान नेटवर्क से जुड़े थे
  • धार्मिक स्थलों के पास सप्लाई होती थी
  • पूरे ड्रग नेटवर्क की जांच जारी है

Punjab News : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के तहत पंजाब को नशामुक्त राज्य बनाने के लिए चल रही मुहिम के दौरान, गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए अमृतसर पुलिस कमिश्नरेट ने पाकिस्तान-आधारित तस्करों से जुड़े दो ड्रग सप्लाई मॉड्यूलों के दो मुख्य संचालकों को 2.815 किलोग्राम मेथामफेटामिन (आईसीई) के साथ गिरफ्तार किया है. यह जानकारी आज यहां पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने दी.

धार्मिक स्थलों के पास ड्रग्स डिलीवरी का जाल

गिरफ्तार व्यक्तियों की पहचान गुरसेवक सिंह उर्फ सेवक निवासी गांव घरियाला, जिला तरन तारन और बलजीत सिंह निवासी गुरु नानकपुरा, अमृतसर के रूप में हुई है. डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि आरोपी वर्चुअल नंबरों के माध्यम से पाकिस्तान-आधारित हैंडलरों से संपर्क में थे और पंजाब में नशीले पदार्थों की खेप प्राप्त एवं सप्लाई करते थे. वे शक से बचने के लिए अक्सर धार्मिक स्थलों के पास डिलीवरी पॉइंट का चयन करते थे.

2 किलो से ज्यादा आईसीई ड्रग बरामद

डीजीपी ने कहा कि इस मामले की आगे की जांच जारी है ताकि इससे जुड़े अन्य लोगों की पहचान की जा सके और पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया जा सके. इन अभियानों के बारे में जानकारी देते हुए पुलिस कमिश्नर (सीपी) अमृतसर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि पहले मामले में, पुलिस ने विशेष गुप्त सूचना के आधार पर अमृतसर की दाना मंडी के पास नाका लगाया और आरोपी गुरसेवक सिंह उर्फ सेवक को 40 ग्राम मेथामफेटामिन (आईसीई) सहित गिरफ्तार किया. उन्होंने बताया कि आरोपी के खुलासे के आधार पर एक फलो-अप ऑपरेशन चलाया गया जिसके नतीजे स्वरूप 1.96 किलोग्राम और आईसीई ड्रग बरामद की गई.

अमृतसर में एक और तस्कर गिरफ्तार

सीपी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी गुरसेवक, जो सीमावर्ती क्षेत्र का निवासी है, वर्चुअल प्लेटफार्मों के माध्यम से पाकिस्तान स्थित तस्करों से लगातार संपर्क में था और अपने हैंडलर के निर्देशों के अनुसार खुद ही खेपें प्राप्त और डिलीवर करता था. दूसरे ऑपरेशन के बारे में जानकारी देते हुए सीपी गुरप्रीत भुल्लर ने बताया कि विश्वसनीय सूचना के आधार पर पुलिस टीमों ने अमृतसर के रियान इंटरनेशनल स्कूल के पास वल्ला बाईपास रोड पर नाका लगाया और संदिग्ध बलजीत सिंह को 45 ग्राम आईसीई ड्रग सहित गिरफ्तार किया. आरोपी के खुलासे के आधार पर आगे की कार्रवाई में 770 ग्राम और आईसीई बरामद की गई.

पाकिस्तान कनेक्शन की जांच जारी

उन्होंने कहा कि सीमा पार स्थित हैंडलरों की पहचान करने, सप्लाई मार्गों का पता लगाने और पंजाब व पाकिस्तान-आधारित नेटवर्कों के बीच चल रही संपूर्ण सप्लाई चेन को उजागर करने के लिए जांच जारी है. इस संबंध में, थाना गेट हकीमा, अमृतसर में एनडीपीएस एक्ट की धारा 21(बी) के तहत एफआईआर नंबर 306 दिनांक 06-11-2025 और थाना मकबूलपुरा, अमृतसर में एनडीपीएस एक्ट की धारा 21(बी) एवं 21(सी) के तहत एफआईआर नंबर 240 दिनांक 27-10-2025 दर्ज की गई हैं.

