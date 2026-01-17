Saharanpur Suicide : उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां एक महिला ने मामूली सी जिद के कारण खुद को तो खत्म किया ही, इसके साथ अपने दो मासूमों को भी अपने साथ मौत की नींद सुला दी। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरु कर दी।

बलियाखेड़ी गांव की घटना

दरअसल, यह घटना गागलहेड़ी इलाके के बलियाखेड़ी गांव की है जहां मनीता ने इस इतना खौफनाक कदम उठाया है। खबर है कि इस घटना के पीछे की वजह कोई बड़ी नहीं थी। बल्कि शौचालय पहले इस्तेमाल करने की एक मामूली सी जिद थी। लेकिन उसका परिणाम इतना घातक होगा यह किसी ने नहीं सोचा होगा। मामूली सी बात ने एक मां और उसके दो बच्चों की जिंदगी को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। मनीता की पहचान 30 वर्षीय मनीता के रूप में हुई है, जिसने अपने तीन वर्षीय और 6 वर्षीय बच्चों को जहर देकर मार डाला।



शौचालय इस्तेमाल करने को लेकर विवाद

दरअसल, पुलिस की जांच के दौरान पाया गया कि मनीता का अपने पति व ससुराल वालों से आए दिन झगड़ा होता रहता था। बीते गुरुवार को भी कुछ ऐसा ही हुआ। गागलहेड़ी थाना प्रभारी के अनुसार, मनीता सुबह के समय छत पर बने शौचालय का इस्तेमाल करना चाहती थी। छत पर जेठानी का परिवार था। उनके बीच कहासुनी हुई और वह शौचालय का इस्तेमाल नहीं कर सकी। इसके बाद वह घर से निकल गई।

बार-बार जाती थी मायके

ससुराल वालों के मुताबिक, वह अक्सर झगड़े के बाद मायके चली जाती थी। इस बार भी उन्हें लगा कि वह मायके गई होगी। इसीलिए किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। वहीं देर शाम खबर मिली की तीनों गांव के बाहर बेसुध हालत में पड़े हैं। तब सभी के हाथ-पैर फूल गए। मनीता के पास से सल्फास का खाली पैकेट भी मिला।

ससुराल वालों पर गंभीर आरोप

मनीता के भाई जसबीर ने आरोप लगाया है कि ससुरालियों ने उसकी बहन मनीता को जहर देकर मार डाला। जसबीर का कहना है कि मनीता के ससुराल में अक्सर मारपीट होती थी और एक दिन पहले भी झगड़ा हुआ था, जिसके बाद उसे घर से बाहर निकाल दिया गया था। शाम को मनीता को उसके ससुर, जेठ और जेठानी ने जहर दे दिया। मनीता और उसके बच्चों को बेसुध हालत में गागलहेड़ी के गांव बलियाखेड़ी के पास पाया गया। अस्पताल में पहुंचने पर तीनों को मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने ससुराल वालों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने की एफआईआर दर्ज की है और मामले की जांच जारी है।

