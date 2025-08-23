Uttar Pradesh

UP में तीन दिन तक आफत की बारिश! गरज-चमक के साथ बिजली गिरने का अलर्ट जारी

Ajay Yadav23 August 2025 - 8:52 AM
2 minutes read
UP Weather News :
UP में तीन दिन तक आफत की बारिश! गरज-चमक के साथ बिजली गिरने का अलर्ट जारी

फटाफट पढ़ें

  • यूपी में अगले तीन दिन भारी बारिश का अलर्ट
  • 24 जिलों में तेज बारिश का खतरा जारी
  • गरज-चमक के साथ बिजली गिरने की चेतावनी
  • जलभराव और ट्रैफिक जाम का खतरा बढ़ा
  • तापमान में तीन से पांच डिग्री गिरावट

UP Weather News : उत्तर प्रदेश में अगले तीन दिन बारिश का दौर जारी रहेगा. मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 24 जिलों में तेज बारिश होने का अलर्ट जारी किया है, बारिश कि वजह से तापमान में भी कमी आएगी.

यूपी में एक बार फिर से बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है. शुक्रवार को प्रदेश के कई इलाकों में तेज बारिश हुई. जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली. आने वाले तीन दिनों में अलग-अलग जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. मौसम में बदलाव के कारण अगले 24 घंटों में तापमान में भी गिरावट की संभावना है.

24 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी

मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश के दोनों संभागों में आज आगरा से गाजीपुर और वाराणसी समेत 24 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है, जबकि 59 जिलों में गरज चमक के साथ आज बारिश होने का अनुमान है. इन जिलों में आकाशीय बिजली गिरने की भी चेतावनी दी गई है.

गरज-चमक और वज्रपात की चेतावनी

वहीं कुछ क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ वज्रपात और भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. तेज बारिश के कारण कई जगहों पर जलभराव की स्थिति बन सकती है, जिससे ट्रैफिक जाम जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है. ऐसे में लोगों को सावधान रहने की सलाह दी गई है.

22-26 अगस्त तक तापमान में गिरावट

बंगाल की खाड़ी में बने नए वेदर सिस्टम के असर से उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बारिश तेज हो गई है. इसके चलते 22 से 26 अगस्त तक राज्य के अधिकाष हिस्सों में अच्छी बारिश होने की संभावना है. बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी. अगले 24 घंटों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सयस तक गिरावट आ सकती है.

यह भी पढ़ें : पंजाब सरकार ने दी चेतावनी, निजी जानकारी चोरी करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav23 August 2025 - 8:52 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of CM योगी ने की नगर विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा, अधिकारियों को दिए निर्देश

CM योगी ने की नगर विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा, अधिकारियों को दिए निर्देश

22 August 2025 - 8:28 PM
Photo of यूपी एटीएस का बड़ा खुलासा, रोहिंग्या-बांग्लादेशियों के फर्जी आधार कार्ड गिरोह का भंडाफोड़, 8 गिरफ्तार

यूपी एटीएस का बड़ा खुलासा, रोहिंग्या-बांग्लादेशियों के फर्जी आधार कार्ड गिरोह का भंडाफोड़, 8 गिरफ्तार

22 August 2025 - 12:43 PM
Photo of उत्तर प्रदेश में मानसून हुआ फिर सक्रिय, 38 जिलों में चार दिन भारी बारिश का अलर्ट

उत्तर प्रदेश में मानसून हुआ फिर सक्रिय, 38 जिलों में चार दिन भारी बारिश का अलर्ट

22 August 2025 - 8:17 AM
Photo of उत्तर प्रदेश में साइबर सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम: UPSIFS और नोएडा पुलिस की अंतरराष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला

उत्तर प्रदेश में साइबर सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम: UPSIFS और नोएडा पुलिस की अंतरराष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला

21 August 2025 - 4:04 PM
Photo of ‘सरकार घबराई…’, सपा सांसद डिंपल यादव ने संविधान संशोधन बिल पर बोला जोरदार हमला

‘सरकार घबराई…’, सपा सांसद डिंपल यादव ने संविधान संशोधन बिल पर बोला जोरदार हमला

21 August 2025 - 8:48 AM
Photo of फर्जी दस्तावेजों से शिक्षक बने 22 लोगों की सेवाएं की गईं खत्म, FIR भी दर्ज होगी

फर्जी दस्तावेजों से शिक्षक बने 22 लोगों की सेवाएं की गईं खत्म, FIR भी दर्ज होगी

21 August 2025 - 7:44 AM
Photo of वोटर लिस्ट विवाद में अखिलेश यादव और डीएम आमने-सामने, सोशल मीडिया पर तीखी बहस

वोटर लिस्ट विवाद में अखिलेश यादव और डीएम आमने-सामने, सोशल मीडिया पर तीखी बहस

20 August 2025 - 12:04 PM
Photo of यूपी में उमस ने किया परेशान, अभी दो दिन नहीं मिलेगी राहत, फिर बदलेगा मौसम का मिजाज

यूपी में उमस ने किया परेशान, अभी दो दिन नहीं मिलेगी राहत, फिर बदलेगा मौसम का मिजाज

20 August 2025 - 7:57 AM
Photo of SC, ST मुकदमे में फर्जी फंसाने वाले वकील को विशेष न्यायाधीश ने सुनाई उम्रकैद की सजा, 5 लाख 10 हजार का लगा जुर्माना

SC, ST मुकदमे में फर्जी फंसाने वाले वकील को विशेष न्यायाधीश ने सुनाई उम्रकैद की सजा, 5 लाख 10 हजार का लगा जुर्माना

19 August 2025 - 9:23 PM
Photo of युवाओं को ग्लोबल लीडरशिप रोल के लिए तैयार करने का माध्यम बनेगी “चिवनिंग-यूपी छात्रवृत्ति योजना”: CM योगी

युवाओं को ग्लोबल लीडरशिप रोल के लिए तैयार करने का माध्यम बनेगी “चिवनिंग-यूपी छात्रवृत्ति योजना”: CM योगी

19 August 2025 - 5:45 PM
Back to top button