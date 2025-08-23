फटाफट पढ़ें

यूपी में अगले तीन दिन भारी बारिश का अलर्ट

24 जिलों में तेज बारिश का खतरा जारी

गरज-चमक के साथ बिजली गिरने की चेतावनी

जलभराव और ट्रैफिक जाम का खतरा बढ़ा

तापमान में तीन से पांच डिग्री गिरावट

UP Weather News : उत्तर प्रदेश में अगले तीन दिन बारिश का दौर जारी रहेगा. मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 24 जिलों में तेज बारिश होने का अलर्ट जारी किया है, बारिश कि वजह से तापमान में भी कमी आएगी.

यूपी में एक बार फिर से बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है. शुक्रवार को प्रदेश के कई इलाकों में तेज बारिश हुई. जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली. आने वाले तीन दिनों में अलग-अलग जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. मौसम में बदलाव के कारण अगले 24 घंटों में तापमान में भी गिरावट की संभावना है.

24 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी

मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश के दोनों संभागों में आज आगरा से गाजीपुर और वाराणसी समेत 24 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है, जबकि 59 जिलों में गरज चमक के साथ आज बारिश होने का अनुमान है. इन जिलों में आकाशीय बिजली गिरने की भी चेतावनी दी गई है.

गरज-चमक और वज्रपात की चेतावनी

वहीं कुछ क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ वज्रपात और भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. तेज बारिश के कारण कई जगहों पर जलभराव की स्थिति बन सकती है, जिससे ट्रैफिक जाम जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है. ऐसे में लोगों को सावधान रहने की सलाह दी गई है.

22-26 अगस्त तक तापमान में गिरावट

बंगाल की खाड़ी में बने नए वेदर सिस्टम के असर से उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बारिश तेज हो गई है. इसके चलते 22 से 26 अगस्त तक राज्य के अधिकाष हिस्सों में अच्छी बारिश होने की संभावना है. बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी. अगले 24 घंटों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सयस तक गिरावट आ सकती है.

