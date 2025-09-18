Uttar Pradeshराज्य

सरयू नदी में नाव पलटने से तीन युवकों की मौत, गांव में छाया मातम

Anup Tiwari18 September 2025 - 3:07 PM
2 minutes read
UP Accident
नाव पलटने से तीन युवकों की मौत

UP Accident : उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में बुधवार रात एक दर्दनाक हादसा हो गया. सरयू नदी में नाव पलटने से तीन युवकों की डूबने से मौत हो गई. तीनों आपस में ममेरे भाई थे और एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने गांव आए थे. गुरुवार सुबह तीनों के शव नदी से बरामद किए गए. हादसे के बाद पूरे गांव में शोक की लहर फैल गई.

यह दुखद घटना कैसरगंज थाना क्षेत्र के निम्दीपुर ग्राम पंचायत के ठाकुर पुरवा मजरे की है. गांव निवासी अजय (28) की पत्नी की मृत्यु करीब 11 दिन पहले हो गई थी. बुधवार को उनका दसवां संस्कार था, जिसमें अजय के रिश्तेदार गोपी निषाद (19) और अंकुश निषाद (16) लखनऊ के गढ़ हैदर कैनाल, राजाजीपुरम से शामिल होने आए थे.

नाव की सैर बना काल, तीन युवकों के शव नदी से बरामद

रात करीब साढ़े आठ बजे भोजन के बाद अजय, गोपी और अंकुश पास बह रही सरयू नदी में नाव से सैर के लिए निकल गए. देर रात तक वे वापस नहीं लौटे, जिससे घरवालों को चिंता हुई. जब काफी देर तक कोई सुराग नहीं मिला तो परिवार और गांव वालों ने खोजबीन शुरू की और पुलिस को भी सूचना दी गई. हालांकि रात का अंधेरा होने के कारण खोज में सफलता नहीं मिल सकी.

गुरुवार सुबह करीब सात बजे ग्रामीणों को गोपी का शव नदी में बहता हुआ मिला, जो घटनास्थल से करीब 100 मीटर दूर था. वहीं पास में टूटी हुई नाव और पतवार भी बरामद हुई. इसके बाद पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों और ग्रामीणों की मदद से अजय और अंकुश की तलाश शुरू की. कुछ ही घंटे बाद सुबह 11 बजे के करीब दोनों के शव भी झाड़ियों में फंसे हुए मिले.

तीनों युवकों की मौत से परिवार में मातम छा गया है और गांव में भी गम का माहौल है. मौके पर पहुंचे एसडीएम अखिलेश कुमार सिंह ने बताया कि तहसीलदार को घटनास्थल पर भेजा गया है. पुलिस और पीएसी बल की मदद से शवों को नदी से बाहर निकाला गया है और मामले की जांच जारी है.

यह भी पढ़ें : चंद्रशेखर आजाद का तीखा वार जगद्गुरु रामभद्राचार्य पर, मिनी पाकिस्तान बयान से उठी राजनीतिक गर्माहट

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Anup Tiwari18 September 2025 - 3:07 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of पंजाब में 10 दिन की मेगा सफाई मुहिम शुरू: दिन-रात काम कर रहीं टीमें, सड़कों से लेकर स्ट्रीट लाइट तक हो रहा बड़ा बदलाव

पंजाब में 10 दिन की मेगा सफाई मुहिम शुरू: दिन-रात काम कर रहीं टीमें, सड़कों से लेकर स्ट्रीट लाइट तक हो रहा बड़ा बदलाव

18 September 2025 - 1:20 PM
Photo of चंद्रशेखर आजाद का तीखा वार जगद्गुरु रामभद्राचार्य पर, मिनी पाकिस्तान बयान से उठी राजनीतिक गर्माहट

चंद्रशेखर आजाद का तीखा वार जगद्गुरु रामभद्राचार्य पर, मिनी पाकिस्तान बयान से उठी राजनीतिक गर्माहट

18 September 2025 - 1:16 PM
Photo of पंजाब बाढ़ अपडेट: राहत कैंप खाली, हजारों लोग घर लौटे – लेकिन मौत का आंकड़ा पहुंचा 57

पंजाब बाढ़ अपडेट: राहत कैंप खाली, हजारों लोग घर लौटे – लेकिन मौत का आंकड़ा पहुंचा 57

18 September 2025 - 11:39 AM
Photo of बरेली में दिशा पाटनी के घर फायरिंग मामले में 48 घंटे में दो शूटर ढेर

बरेली में दिशा पाटनी के घर फायरिंग मामले में 48 घंटे में दो शूटर ढेर

18 September 2025 - 10:50 AM
Photo of उत्तर प्रदेश में फिर सक्रिय हुआ मानसून, 19 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

उत्तर प्रदेश में फिर सक्रिय हुआ मानसून, 19 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

18 September 2025 - 7:45 AM
Photo of सीमा पार ड्रग तस्करी का खुलासा: पंजाब पुलिस ने पकड़ी 7.1 किलो हेरोइन, एक गिरफ्तार

सीमा पार ड्रग तस्करी का खुलासा: पंजाब पुलिस ने पकड़ी 7.1 किलो हेरोइन, एक गिरफ्तार

17 September 2025 - 10:28 PM
Photo of मंत्री लाल चंद कटारूचक्क ने धान खरीद सीजन का किया शुभारंभ, किसानों को राहत का भरोसा

मंत्री लाल चंद कटारूचक्क ने धान खरीद सीजन का किया शुभारंभ, किसानों को राहत का भरोसा

17 September 2025 - 9:50 PM
Photo of बरेली फायरिंग केस का अंत: दिशा पाटनी के घर पर हमला करने वाले दो बदमाश एनकाउंटर में ढेर

बरेली फायरिंग केस का अंत: दिशा पाटनी के घर पर हमला करने वाले दो बदमाश एनकाउंटर में ढेर

17 September 2025 - 9:02 PM
Photo of हरियाणा में किसानों की बर्बादी पर चुप सरकार, AAP ने उठाए राहत नीति पर सवाल

हरियाणा में किसानों की बर्बादी पर चुप सरकार, AAP ने उठाए राहत नीति पर सवाल

17 September 2025 - 8:11 PM
Photo of बक्सर में गरजे गिरिराज सिंह: सीमांचल की डेमोग्राफी बदलेगी, नहीं दिखेंगे रोहिंग्या

बक्सर में गरजे गिरिराज सिंह: सीमांचल की डेमोग्राफी बदलेगी, नहीं दिखेंगे रोहिंग्या

17 September 2025 - 7:33 PM
Back to top button