UP Accident : उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में बुधवार रात एक दर्दनाक हादसा हो गया. सरयू नदी में नाव पलटने से तीन युवकों की डूबने से मौत हो गई. तीनों आपस में ममेरे भाई थे और एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने गांव आए थे. गुरुवार सुबह तीनों के शव नदी से बरामद किए गए. हादसे के बाद पूरे गांव में शोक की लहर फैल गई.

यह दुखद घटना कैसरगंज थाना क्षेत्र के निम्दीपुर ग्राम पंचायत के ठाकुर पुरवा मजरे की है. गांव निवासी अजय (28) की पत्नी की मृत्यु करीब 11 दिन पहले हो गई थी. बुधवार को उनका दसवां संस्कार था, जिसमें अजय के रिश्तेदार गोपी निषाद (19) और अंकुश निषाद (16) लखनऊ के गढ़ हैदर कैनाल, राजाजीपुरम से शामिल होने आए थे.

नाव की सैर बना काल, तीन युवकों के शव नदी से बरामद

रात करीब साढ़े आठ बजे भोजन के बाद अजय, गोपी और अंकुश पास बह रही सरयू नदी में नाव से सैर के लिए निकल गए. देर रात तक वे वापस नहीं लौटे, जिससे घरवालों को चिंता हुई. जब काफी देर तक कोई सुराग नहीं मिला तो परिवार और गांव वालों ने खोजबीन शुरू की और पुलिस को भी सूचना दी गई. हालांकि रात का अंधेरा होने के कारण खोज में सफलता नहीं मिल सकी.

गुरुवार सुबह करीब सात बजे ग्रामीणों को गोपी का शव नदी में बहता हुआ मिला, जो घटनास्थल से करीब 100 मीटर दूर था. वहीं पास में टूटी हुई नाव और पतवार भी बरामद हुई. इसके बाद पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों और ग्रामीणों की मदद से अजय और अंकुश की तलाश शुरू की. कुछ ही घंटे बाद सुबह 11 बजे के करीब दोनों के शव भी झाड़ियों में फंसे हुए मिले.

तीनों युवकों की मौत से परिवार में मातम छा गया है और गांव में भी गम का माहौल है. मौके पर पहुंचे एसडीएम अखिलेश कुमार सिंह ने बताया कि तहसीलदार को घटनास्थल पर भेजा गया है. पुलिस और पीएसी बल की मदद से शवों को नदी से बाहर निकाला गया है और मामले की जांच जारी है.

