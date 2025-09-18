Uttar Pradesh

चंद्रशेखर आजाद का तीखा वार जगद्गुरु रामभद्राचार्य पर, मिनी पाकिस्तान बयान से उठी राजनीतिक गर्माहट

Ajay Yadav18 September 2025 - 1:16 PM
2 minutes read
Chandra Shekhar Azad :
रामभद्राचार्य पर चंद्रशेखर आजाद का विवादित बयान, कहा- जिसकी आंखें नहीं, "सोचिए उसके कितने..."

फटाफट पढ़ें

  • आजाद ने ‘मिनी पाकिस्तान’ बयान की निंदा की
  • बोले, संत की न जाति होती है, न कोई धर्म
  • रामभद्राचार्य पर बिना नाम लिए हमला बोला
  • आंखें न होना पूर्व जन्म के पापों का फल बताया
  • मेरठ को ऐसा कहना शर्मनाक और गलत कहा

Chandra Shekhar Azad : जगद्गुरु रामभद्राचार्य के ‘मिनी पाकिस्तान’ वाले बयान पर छिड़े विवाद में अब आजाद समाज पार्टी के मुखिया और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद की भी प्रतिकिया सामने आई है. चंद्रशेखर आजाद ने बिना नाम लिए तीखा हमला किया और कहा कि एक ऐसे संत है जिनकी आंखें नहीं है, सोचिए उनके कितने पाप होंगे?

नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद बुधवार को बरेली में आयोजित प्रबुद्धजन सम्मेलन में शामिल हुए, इस दौरान उन्होंने मेरठ में रामकथा के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिनी पाकिस्तान कहे जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने जगद्गुरु रामभद्राचार्य का नाम लिए बना कहा कि “संत की न तो कोई जाति होती है, न ही कोई धर्म, संत सभी धर्मों का होता है.

मेरठ का संबंध 1857 की क्रांति से है

चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि मेरठ का संबंध 1857 की क्रांति से है. ऐसे में उसे गलत तरीके से संबोधित करना गलत है. रामभद्राचार्य पर व्यंग्य करते हुए कहा कि सुना है उन्हें (रामभद्राचार्य) बचपन से दिखाई भी नहीं देता. हमने तो यह भी सुना है कि इंसान को अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का फल मिलता है तो उन्होंने अपने पिछले जन्म में कितने बुरे काम किए होंगे कि कुदरत ने उन्हें आंखें नहीं दीं.

मेरठ को मिनी पाकिस्तान कहना निंदनीय

“एक ऐसे संत हैं जिनकी आंखें नहीं हैं सोच लीजिए उनके कितने पाप होंगे और लोग ऐसे अपराधी से ज्ञान ले रहे हैं. सनातन के हिसा से कोई व्यक्ति इतनी बड़ी सजा कैसा पाता होगा कि उसे आंखें ही न दीं जाएं? ये सोचने वाली बात है. मेरठ की धरती किसानों और 1857 के विद्रोह की धरती है. ऐसी जगह को मिनी पाकिस्तान कहना निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है.

बता दें कि जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने बीते दिनों मेरठ में रामकथा की थी, इस दौरान उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिनी पाकिस्तान कह दिया था. उन्होंने कहा कि आज हिंदुओं पर बड़ा संकट है. यहां आकर मिनी पाकिस्तान जैसा लगता है.

रामभद्राचार्य के बयान पर सियासी-धार्मिक आपत्ति

जगद्गुरु रामभद्राचार्य के मिनी पाकिस्तान वाले बयान पर सियासी और धार्मिक गलियोरों में बहस छिड़ गई है. शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि योगी राज में पाकिस्तान बन रहा है ये सोचने वाली बात है. वहीं समाजवादी पार्टी और अन्य विरोधी दलों ने भी उनके बयान पर आपत्ति जताई और चंद्रशेखर आजाद ने भी उनके बयान की आलोचना करते हुए इसे समाज के विरुद्ध बताया है.

यह भी पढ़ें : ‘युद्ध नशों खिलाफ’: 196वें दिन पंजाब पुलिस ने 383 स्थानों पर की छापेमारी, 99 नशा तस्कर गिरफ्तार

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav18 September 2025 - 1:16 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of सरयू नदी में नाव पलटने से तीन युवकों की मौत, गांव में छाया मातम

सरयू नदी में नाव पलटने से तीन युवकों की मौत, गांव में छाया मातम

18 September 2025 - 3:07 PM
Photo of बरेली में दिशा पाटनी के घर फायरिंग मामले में 48 घंटे में दो शूटर ढेर

बरेली में दिशा पाटनी के घर फायरिंग मामले में 48 घंटे में दो शूटर ढेर

18 September 2025 - 10:50 AM
Photo of उत्तर प्रदेश में फिर सक्रिय हुआ मानसून, 19 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

उत्तर प्रदेश में फिर सक्रिय हुआ मानसून, 19 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

18 September 2025 - 7:45 AM
Photo of बरेली फायरिंग केस का अंत: दिशा पाटनी के घर पर हमला करने वाले दो बदमाश एनकाउंटर में ढेर

बरेली फायरिंग केस का अंत: दिशा पाटनी के घर पर हमला करने वाले दो बदमाश एनकाउंटर में ढेर

17 September 2025 - 9:02 PM
Photo of जेवर एयरपोर्ट पर आया बड़ा अपडेट: इस दिन से शुरू होंगी उड़ानें, अब सफर होगा आसान

जेवर एयरपोर्ट पर आया बड़ा अपडेट: इस दिन से शुरू होंगी उड़ानें, अब सफर होगा आसान

17 September 2025 - 3:05 PM
Photo of शिक्षकों के लिए TET अनिवार्यता, सीएम योगी आदित्यनाथ ने SC के आदेश पर रिवीजन दाखिल करने के दिए निर्देश

शिक्षकों के लिए TET अनिवार्यता, सीएम योगी आदित्यनाथ ने SC के आदेश पर रिवीजन दाखिल करने के दिए निर्देश

16 September 2025 - 3:22 PM
Photo of गोरखपुर में NEET की तैयारी कर रहे छात्र की हत्या, पशु तस्करों ने मुंह में मारी गोली

गोरखपुर में NEET की तैयारी कर रहे छात्र की हत्या, पशु तस्करों ने मुंह में मारी गोली

16 September 2025 - 1:28 PM
Photo of 19 साल पुराने केस में सपा विधायक रमाकांत यादव दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई एक साल की सजा

19 साल पुराने केस में सपा विधायक रमाकांत यादव दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई एक साल की सजा

16 September 2025 - 8:48 AM
Photo of रामपुर में गुरुद्वारे के नियंत्रण को लेकर भिड़े दो गुट: फायरिंग के साथ जमकर चले लाठी-डंडे, पुलिस तैनात

रामपुर में गुरुद्वारे के नियंत्रण को लेकर भिड़े दो गुट: फायरिंग के साथ जमकर चले लाठी-डंडे, पुलिस तैनात

15 September 2025 - 4:32 PM
Photo of 2047 तक विकसित होगा बलिया: जानिए कैसे अरविंद कुमार सिंह और टीम बदलेंगी जिले की तस्वीर

2047 तक विकसित होगा बलिया: जानिए कैसे अरविंद कुमार सिंह और टीम बदलेंगी जिले की तस्वीर

15 September 2025 - 3:51 PM
Back to top button