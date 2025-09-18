फटाफट पढ़ें

आजाद ने ‘मिनी पाकिस्तान’ बयान की निंदा की

बोले, संत की न जाति होती है, न कोई धर्म

रामभद्राचार्य पर बिना नाम लिए हमला बोला

आंखें न होना पूर्व जन्म के पापों का फल बताया

मेरठ को ऐसा कहना शर्मनाक और गलत कहा

Chandra Shekhar Azad : जगद्गुरु रामभद्राचार्य के ‘मिनी पाकिस्तान’ वाले बयान पर छिड़े विवाद में अब आजाद समाज पार्टी के मुखिया और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद की भी प्रतिकिया सामने आई है. चंद्रशेखर आजाद ने बिना नाम लिए तीखा हमला किया और कहा कि एक ऐसे संत है जिनकी आंखें नहीं है, सोचिए उनके कितने पाप होंगे?

नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद बुधवार को बरेली में आयोजित प्रबुद्धजन सम्मेलन में शामिल हुए, इस दौरान उन्होंने मेरठ में रामकथा के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिनी पाकिस्तान कहे जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने जगद्गुरु रामभद्राचार्य का नाम लिए बना कहा कि “संत की न तो कोई जाति होती है, न ही कोई धर्म, संत सभी धर्मों का होता है.

मेरठ का संबंध 1857 की क्रांति से है

चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि मेरठ का संबंध 1857 की क्रांति से है. ऐसे में उसे गलत तरीके से संबोधित करना गलत है. रामभद्राचार्य पर व्यंग्य करते हुए कहा कि सुना है उन्हें (रामभद्राचार्य) बचपन से दिखाई भी नहीं देता. हमने तो यह भी सुना है कि इंसान को अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का फल मिलता है तो उन्होंने अपने पिछले जन्म में कितने बुरे काम किए होंगे कि कुदरत ने उन्हें आंखें नहीं दीं.

मेरठ को मिनी पाकिस्तान कहना निंदनीय

“एक ऐसे संत हैं जिनकी आंखें नहीं हैं सोच लीजिए उनके कितने पाप होंगे और लोग ऐसे अपराधी से ज्ञान ले रहे हैं. सनातन के हिसा से कोई व्यक्ति इतनी बड़ी सजा कैसा पाता होगा कि उसे आंखें ही न दीं जाएं? ये सोचने वाली बात है. मेरठ की धरती किसानों और 1857 के विद्रोह की धरती है. ऐसी जगह को मिनी पाकिस्तान कहना निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है.

बता दें कि जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने बीते दिनों मेरठ में रामकथा की थी, इस दौरान उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिनी पाकिस्तान कह दिया था. उन्होंने कहा कि आज हिंदुओं पर बड़ा संकट है. यहां आकर मिनी पाकिस्तान जैसा लगता है.

रामभद्राचार्य के बयान पर सियासी-धार्मिक आपत्ति

जगद्गुरु रामभद्राचार्य के मिनी पाकिस्तान वाले बयान पर सियासी और धार्मिक गलियोरों में बहस छिड़ गई है. शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि योगी राज में पाकिस्तान बन रहा है ये सोचने वाली बात है. वहीं समाजवादी पार्टी और अन्य विरोधी दलों ने भी उनके बयान पर आपत्ति जताई और चंद्रशेखर आजाद ने भी उनके बयान की आलोचना करते हुए इसे समाज के विरुद्ध बताया है.

