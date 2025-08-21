Uttar Pradesh

‘सरकार घबराई…’, सपा सांसद डिंपल यादव ने संविधान संशोधन बिल पर बोला जोरदार हमला

Ajay Yadav21 August 2025 - 8:48 AM
2 minutes read
UP Politics :
'सरकार घबराई...', सपा सांसद डिंपल यादव ने संविधान संशोधन बिल पर बोला जोरदार हमला

फटाफट पढ़ें

  • सपा सांसद ने कहा सरकार अधिकार सीमित कर रही है
  • संशोधन देश के संघीय ढांचे को कमजोर करेगा
  • सरकार लोकतंत्र और संविधान को कमजोर कर रही है
  • विपक्ष ने संवैधानिक मूल्यों को खतरा बताया
  • राजीव राय ने ईडी-सीबीआई दुरुपयोग का विरोध किया

UP Politics : सपा सांसद डिंपल यादव ने केंद्र सरकार पर जनता और राज्यों के अधिकार सीमित करने का आरोप लगाया. उनका कहना कि ऐसे संशोधन देश के संघीय ढांचे को कमजोर कर सकता है.

संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025 को लेकर विपक्ष ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला हैं. सपा सांसद डिंपल यादव ने आरोप लगाया कि सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों और संविधान को कमजोर कर रही है, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सारे अधिकार अपने हाथों में रखना चाहती है.

सरकार सारे अधिकार अपने पास रखना चाहती

डिंपल यादव ने कहा कि संविधान जहां जनता को सशक्त बनाने की बात करता है, वहीं सरकार उसे कमजोर करने में लगी हुई है. इस संशोधन विधेयक को पेश किए जाने से स्पष्ट है कि सरकार घबराई हुई है और अधिकतम शक्तियां अपने पास रखना चाहती है. अब जनता समझ चुकी है कि यह सरकार लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ है.’

उन्होंने आगे आरोप लगाया कि केंद्र सरकार का मकसद जनता और राज्यों के अधिकारों को सीमित करना है. समाजवादी पार्टी का मानना है कि इस तरह के संशोधनों से संघीय ढांचा कमजोर होगा और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर सीधा असर पड़ेगा.

डिंपल यादव ने इसे खतरनाक प्रवृत्ति बताया

विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार ‘सुधार’ और ‘प्रशासनिक दक्षता’ के नाम पर संवैधानिक मूल्यों को कमजोर करने की कोशिश कर रही है. डिंपल यादव ने इसे खतरनाक प्रवृत्ति बताते हुए कहा कि जनता अब जागरूक है और सरकार के इरादों को भली-भांति समझ चुकी है.

छोटी पार्टियों को खत्म करने की साजिश

वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों पर गंभीर आपराधिक मामले लंबित होने की स्थिति में पद से हटाने से जुड़े तीनों विधेयकों का विरोध किया है. उन्होंने कहा कि यह संविधान की हत्या करने का प्रयास है. आज विपक्ष को घेरा जा रहा है और छोटी राजनीतिक पार्टियों को खत्म करने की साजिश की जा रही है. धीरे-धीरे हर वह आवाज़, जो सरकार के खिलाफ बोलेगी, उनके नियंत्रण में आ जाएगी. राजीव राय ने आरोप लगाया कि सरकार ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई कर रही है. उन्होंने स्पष्ट कहा कि समाजवादी पार्टी इस ‘काले कानून’ का समर्थन किसी भी हाल में नहीं करेगी.

सरकार पर आवाज दबाने का आरोप लगाया

राजीव राय ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि धीरे-धीरे हर वह आवाज, जो उसके खिलाफ उठेगी, दबा दी जाएगी और सरकार उसे अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश करेगी, उन्होंने कहा कि ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है. राजीव राय ने साफ तौर पर कहा कि समाजवादी पार्टी इस ‘काले कानून’ का किसी भी स्थिति में समर्थन नहीं करेगी

