तेज प्रताप यादव ने बनाई नई पार्टी, ‘जनशक्ति जनता दल’ का चुनाव चिन्ह ब्लैक बोर्ड, महुआ से लड़ेंगे विधानसभा चुनाव

Ajay Yadav26 September 2025 - 12:16 PM
2 minutes read
Tej Pratap Yadav :
तेज प्रताप यादव ने बनाई नई पार्टी, 'जनशक्ति जनता दल' का चुनाव चिन्ह ब्लैक बोर्ड, महुआ से लड़ेंगे विधानसभा चुनाव

फटाफट पढ़ें

  • बिहार विधानसभा चुनाव में महुआ सीट से लड़ेंगे
  • इस पार्टी का चुनाव चिन्ह ‘ब्लैक बोर्ड’ रखा गया है
  • पोस्टर में पांच महापुरुषों की तस्वीरें शामिल हैं
  • तेज प्रताप महुआ सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं
  • लालू परिवार से उनका विवाद अभी भी जारी है

Tej Pratap Yadav : राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व नेता और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अपनी नई पार्टी ‘जनशक्ति जनता दल’ के साथ बिहार विधानसभा चुनाव में कदम रख दिया है. इस पार्टी का चुनाव चिह्न ‘ब्लैक बोर्ड’ है. तेज प्रताप यादव ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से पार्टी के पोस्टर को भी शेयर किया है.

पार्टी का पोस्टर शेयर करते हुए तेज प्रताप यादव ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखा कि, हम पूरी तरह से बिहार के संपूर्ण विकास के लिए पूर्ण रूप से समर्पित और तत्पर हैं. हमारा मकसद बिहार में संपूर्ण बदलाव कर एक नई व्यवस्था का नव निर्माण करना है. हमलोग बिहार के संपूर्ण विकास के लिए लंबी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं.”

पार्टी पोस्टर में पांच महापुरुष शामिल

तेज प्रताप यादव ने अपनी पार्टी का जो पोस्टर जारी किया है, उसमें उन्होंने पांच महापुरुषों और नेताओं को शामिल किया है. इस पोस्टर में महात्मा गांधी, बीआर अंबेडकर, राम मनोहर लोहिया, जय प्रकाश नारायण और कर्पूरी ठाकुर शामिल हैं. खास बात है कि इस पोस्टर में उन्होंने अपने पिता लालू प्रसाद यादव को जगह नहीं दी है.

तेज प्रताप यादव की नई पार्टी के पोस्टर पर लिखा है- “जनशक्ति जनता दल, सामाजिक न्याय-सामाजिक हक- संपूर्ण बदलाव. जन-जन की शक्ति, जन-जन का राज- बिहार का विकास करेंगे तेज प्रताप.” इसके साथ ही जनशक्ति जनता दल से जुड़ने के लिए मोबाइल नंबर भी जारी किया गया है.

2015 में भी यहां से जीते थे

तेज प्रताप यादव ने घोषणा की है कि वे आगामी बिहार विधानसभा चुनाव महुआ सीट से लडे़ंगे. इससे पहले, उन्होंने 2015 में भी महुआ से चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी. तेज प्रताप यादव का कहना है कि महुआ ही उनकी कर्मभूमि है और अगर कोई और महुआ से चुनाव लड़ेगा तो जनता उसे हरा देगी.

लालू प्रसाद यादव ने मई महीने में तेज प्रताप यादव को परिवार और पार्टी से बाहर निकाल दिया था और उनसे सारे रिश्ते तोड़ लिए थे. इससे पहले तेज प्रताप यादव के फेसबुक अकाउंट पर एक पोस्ट सामने आई थी जिसमें बताया गया था कि तेज प्रताप और अनुष्का पिछले 12 साल से रिलेशनशिप में हैं. इस घटना के बाद से लालू परिवार में विवाद शुरू हो गया.

यह भी पढ़ें : आजम खान के जेल से रिहा होने पर अखिलेश यादव ने दी प्रतिक्रिया, कहा- बीजेपी को कभी अच्छे नहीं लगते ऐसे लोग

