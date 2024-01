Share

Infinix Smart 8 launched in india

इन दिनों बेहतरीन स्मार्टफोन खोजना और कम कीमत में कोई बड़ी बात नहीं। इस कड़ी में भारतीय स्मार्टफोन कंपनी Infinix का एक शानदार स्मार्टफोन मार्केट में शामिल है। इसे आप सभी Infinix Smart 8 के नाम से जान सकते हैं। मार्केट में इस डिवाइस को बजट कीमत में पेश किया गया है। अगर आप भी एक नया स्मार्टफोन खरीदी करने की सोच रहे हैं लेकिन आपका बजट 10 हजार रुपये से कम है, तो यह जानकारी आपके काफी काम आने वाली है।

Infinix Smart 8 Price In india

मार्केट में इस डिवाइस को 7,499 रुपये की कीमत में पेश किया गया है। यह कीमत 4 जीबी रैम और 64 जीबी स्टोरेज स्पेस के की होने वाली है। इच्छुक ग्राहक इस फोन को और भी कम कीमत में खरीदी कर सकते हैं। बता दें कि कंपनी द्वारा फोन को फ्लिपकार्ट पर लिस्ट किया गया है। जिसके तहत इसे मात्र 7,299 रुपये की कीमत में खरीदी किया जा सकता है। हालांकि कंपनी इस हैंडसेट पर कुछ चुनिंदा डिस्काउंट भी ऑफर कर रही है। जिसके तहत डिवाइस की कीमत और कम होने वाली है।

जानें अन्य डिस्काउंट ऑफर

अन्य डिस्काउंट ऑफर की यदि बात की जाए तो कैनरा बैंक क्रेडिट कार्ड, बैंक ऑफ बरोदा क्रेडिट कार्ड, सिटी बैंक क्रैडिट कार्ड, अन कार्ड क्रैडिट कार्ड, और Yes बैंक क्रैंड कार्ड धारक कार्ड से शॉपिंग करते हुए 10 प्रतिशत तक की छूट इस डिवाइस पर पा सकते हैं। इसी के साथ EMI का भी शानदार ऑप्शन ग्राहक को पेश किया जा रहा है।

Infinix Smart 8 Specifications in india

1. 6.6 इंच की LCD डिस्प्ले पैनल से लैस

2. 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट

3. सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 8 मेगापिक्सल कैमरा मौजूद है

4. Media Tek Helia G36 प्रोसेसर से लैस

5. 4,000 mAH बैटरी पैक से लैस

6. Android Go Edition पर आधारित

