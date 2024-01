Share

Deepfake Ad Videos

देशभर में Deepfake वीडियोज(Deepfake Ad Videos) के मामले काफी अधिक बड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे निपटने के लिए सरकार द्वारा सख्त कानूनों को लाया जा रहा है। यही वजह है कि सरकार और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बीच डीपफेक मामले में मीटिंग भी हो चुकी है। सरकार की ओर से पहले भी प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है कि डीपफेक मामले में सरकार जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने वाली है।

Youtube ने किया वीडियो डिलीट

जानकारी ले लिए बता दें कि अब इस मामले में Youtube ने बड़ी कार्रवाई करना शुरु कर दिया है। इस संबंध में मशहूर हस्तियों के डीपफेक स्कैम विज्ञापन वाले 1000 से ज्यादा वीडियो को रिमूव कर दिया है। इस संबंध में यूट्यूब की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है।

भारी निवेश कर रहा यूट्यूब

यूट्यूब ने इस बात को भी साफ कर दिया है कि कंपनी एआई सेलिब्रिटी स्कैम एड्स को प्लेटफॉर्म पर रोकने के लिए भारी निवेश कर रहा है. यूट्यूब का कहना है कि जांच के बाद 1000 से ज्यादा वीडियो को हटाने का बड़ा फैसला लिया गया है जिसमें स्टीव हार्वे, टेलर स्विफ्ट और जो रोगन जैसी मशहूर हस्तियों के एआई वीडियो शामिल हैं।

यूजर्स और सेलिब्रिटी कर रहे शिकायत

अब तक ऐसी डीपफेक वीडियो पर 200 मिलियन (20 करोड़) से ज्यादा व्यू मिले हैं। इसे लेकर काफी लंबे समय से यूट्यूब यूजर्स और उनके साथ-साथ सेलिब्रिटी की शिकायतें सामने आ रही हैं। वहीं इस कदम को दिग्गज प्लेटफॉर्म यूट्यूब ने टेलर स्विफ्ट के गैर-सहमति वाले डीपफेक वीडियो के वायरल होने के बाद उठाया है।

टेलीग्राम पर शेयर करते अश्लील कंटेंट

एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस संबंध में पहले कहा जा चुका है कि यूजर्स एआई से बनी महिलाओं की अश्लील तस्वीरों को टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करते हैं। इसी के साथ अब तक एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि 96 फीसदी डीपफेक अश्लील होते हैं। जिनमें अधिकतक कंटेंट महिलाओं से ही संबंधित होते हैं।

