Share

Instagram Update:

Advertisement

दुनियाभर में इंस्टाग्राम का इस्तेमाल काफी यूजर्स द्वारा किया जाता है। इस ऐप पर यूजर्स लोगों के साथ अपने टैलेंट का प्रदर्शन करते हैं। इस क्रम में कंपनी अपने यूजर्स के लिए शानदार फीचर्स को ऐप(Instagram Update) में पेश करती रहती है। जिसके कारण ऐप को चलाने का एक्सपीरिएंस और भी दोगुना हो जाता है। अब कंपनी ऐप के साथ एक अन्य फीचर को जोड़ने जा रही है। जिसकी जानकारी हम आपके साथ साझा करने आए हैं।

Advertisement

यह भी पढ़े: Google Pixel 8: नए वेरिएंट में लॉन्च हुआ शानदार स्मार्टफोन, जानें कीमत

अनलिमिटेड कंटेंट का उठाएं लुत्फ

आप सभी इस शानदार प्लेटफॉर्म पर अलग-अलग कैटेगरी के कंटेंट देखने का लुत्फ उठा सकते हैं। इसमें एजूकेशन, म्यूजिक, , डांस, कॉमेडी, सिंगिंग, इनोवेशन, साइंस लगभग सभी क्षेत्रों के कंटेंट आपको इस शानदार ऐप में देखने को मिल जाएंगे। इसी कारण लोगों की रीच इस प्लेटफॉर्म की ओर और भी अधिक बढ़ती जा रही है।

फ्लिपसाइड फीचर करने जा रही लॉन्च

इस फीचर को आप सभी फ्लिपसाइड के नाम से जान सकते हैं। फिलहाल ऐप में इसे रोलआउट करना बाकी है। इस फीचर के तहत यूजर्स कुछ खास लोगों के लिए अपने मौजूदा अकाउंट के साथ दूसरी प्रोफाइल भी क्रिएट कर सकेंगे। यहां भी आप रेग्युलर की तरह ही फोटो, वीडियो को शेयर सकेंगे।

यह भी पढ़े:Shoaib Malik Match Fixing: 3 ओवर में डालीं 3 नो बॉल, ‘मैच फिक्सिंग’ का शक, रद्द हुआ कॉन्ट्रैक्ट

फिलहाल जिस तरह से आप अपने अकाउंट को किसी अन्य अकाउंट के साथ स्विच कर सकते हैं। ठीक उसी तरह आप इस फीचर के साथ कर पाएंगे। बता दें कि अभी कंपनी ने सभी यूजर्स के लिए इसे रोलआउट नहीं किया है। इसे कंपनी धीरे धीरे फेज वाइज रिलीज कर रही है। ऐसे में अगर आप तक यह फीचर अभी भी नहीं पहुंचा तो घबराने की कोई बात नहीं कुछ ही समय में आपके पास भी लॉन्च हो सकता है।

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरो को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

You May Also Like