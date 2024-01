Share

Shoaib Malik Match Fixing

पाकिस्तान टीम के प्लेयर और पूर्व कप्तान शोएब मलिक(Shoaib Malik Match Fixing) मुश्किलों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। BPL यानी बांगलादेश प्रीमियर लीग के दौरान शोएब पर मैच फिक्सिंग का आरोप लगा है। इस आरोप के चलते उनका कॉन्ट्रैक्ट भी रद्द कर दिया गया है। फॉर्च्यून बरिशाल ने ‘फिक्सिंग’ के संदेह का हवाला देते हुए पाकिस्तानी ऑलराउंडर शोएब मलिक का कॉन्ट्रैक्ट समाप्त कर दिया है।

जानकारी के लिए बता दें कि इस फैसले को शेर-ए-बांग्ला स्टेडियम में फॉर्च्यून बरिशाल और खुलना राइडर्स के बीच मैच के बाद सामनेआया है। बारिशाल के कप्तान तमीम इकबाल ने पावरप्ले के दौरान शोएब मलिक को एक गेंदबाज के रूप में पेश करने का विकल्प चुना।

उम्मीदों के अनुरुप नहीं रहा प्रदर्शन

बताया जा रहा है कि अब शोएब मलिक का प्रदर्शन उम्मीदों के अनुरुप नहीं रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकी उनके द्वारा एक ही ओवर में तीन नो बॉल उनकी ओर से डाली गई थी। मलिक की इसी गेंदबाजी के कारण संदेह पैदा होना शुरु हो चुका है। वहीं आपको बता दें कि हाल ही में सना जावेद के साथ हुई शादी को लेकर शोएब मलिक को भारी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था।

