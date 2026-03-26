Tamil Nadu Elections 2026: तमिलनाडु में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता पंजीकरण की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुकी है। 23 अप्रैल को होने वाले एक ही चरण के मतदान से पहले, पात्र नागरिकों को गुरुवार यानी आज अपने नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने का अंतिम अवसर प्राप्त है।

चुनाव आयोग की अपील

चुनाव आयोग ने सभी मतदाताओं से अनुरोध किया है कि वे समय रहते अपनी नामांकन प्रक्रिया पूरी करें ताकि मतदान के दिन किसी प्रकार की असुविधा न हो। आयोग ने विशेष रूप से पहली बार मतदान करने वाले और हाल ही में स्थान बदलने वाले नागरिकों से शीघ्रता से आवेदन करने का आग्रह किया है।

आवेदन की प्रक्रिया और समयसीमा

मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए फॉर्म 6 के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। इसे सीधे संबंधित मतदाता पंजीकरण अधिकारी (ERO) के पास जमा किया जा सकता है या आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सबमिट किया जा सकता है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 26 मार्च है।

पुनरीक्षण अवधि और पंजीकरण की संख्या

पुनरीक्षण अवधि के दौरान अब तक तीन लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जो जनता की सक्रिय भागीदारी को दर्शाते हैं। अधिकारियों का कहना है कि नाम पंजीकरण कराना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि मतदान करना, क्योंकि निर्धारित समयसीमा के भीतर आवेदन न करने पर आगामी चुनाव में वोटिंग का अवसर खो सकता है।

सुविधा और समर्थन

मतदाता पंजीकरण को आसान बनाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म और स्थानीय निर्वाचन अधिकारियों द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है। चुनाव आयोग ने सभी पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे इस अंतिम अवसर का लाभ उठाएं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।

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