साइकिलिंग के द्वारा 1,50,000 KM का सफर पूरा करने पर स्पीकर ने गुरप्रीत सिंह कमों को दी बधाई

Punjab News : पंजाब विधान सभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने मालवा क्षेत्र के प्रसिद्ध कोटकपूरा साइकिल राइडर्ज़ (रजिस्टर्ड) क्लब के सदस्य गुरप्रीत सिंह कमों को साइकिलिंग के माध्यम से डेढ़ लाख किलोमीटर का सफर पूरा करने के लिए विशेष रूप से सम्मानित किया और कहा कि पूरे क्षेत्र को उन पर गर्व है।

100 किलोमीटर साइकिलिंग का रिकॉर्ड

बताने योग्य है कि गुरप्रीत सिंह कमों पिछले 5-6 वर्षों से साइकिलिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं और उनका 100 दिनों के लिए प्रतिदिन 100 किलोमीटर साइकिलिंग का रिकॉर्ड एशिया बुक तथा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है। स्पीकर ने बताया कि गुरप्रीत सिंह कमों ने 50 के करीब साइकिलिंग मुकाबलों में हिस्सा लेते हुए फरीदकोट जिले के लिए नाम रोशन किया है।

रूटीन आदत बनाने की कही बात

इसके साथ ही उन्होंने सुपर रैंडोनियर का खिताब तथा स्टार इंडिपेंडेंट अवार्ड भी जीता है। उन्हें यू.एस.आई.एस. नामी कंपनी द्वारा भारतीय रत्ना अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। इस मौके पर कुलतार सिंह संधवां ने स्वस्थ जीवन जीने के लिए लोगों को नियमित व्यायाम, सैर करने तथा साइकिल चलाने की सलाह देते हुए इसे एक रूटीन आदत बनाने के लिए कहा।

बच्चों तथा नौजवानों के लिए प्रेरणादायक

उन्होंने कहा कि साइकिलिस्ट गुरप्रीत सिंह कमों की ये उपलब्धियां बच्चों तथा नौजवानों के लिए प्रेरणादायक हैं जो यह दर्शाती हैं कि यदि आपके पास जीतने या कोई भी लक्ष्य हासिल करने का दृढ़ इरादा है, तो कोई भी मंजिल दूर नहीं और इसके लिए उम्र मायने नहीं रखती।

बेहतर भविष्य की कामना

संधवां ने गुरप्रीत सिंह कमों के पूरे परिवार तथा कोटकपूरा साइकिल राइडर्स टीम के सभी सदस्यों को इस शानदार उपलब्धि के लिए बधाई देते हुए उनके बेहतर भविष्य की कामना की। इस मौके पर मनप्रीत सिंह धालीवाल, रबाब सिंह तथा जशनप्रीत कौर धालीवाल भी मौजूद थे।

