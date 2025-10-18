फटाफट पढ़ें

नंदुरबार में पिकअप घाट में पलटी, 6 मौतें

10 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए

हादसा घाट के मोड़ पर वाहन नियंत्रण खोने से

स्थानीय लोग और पुलिस ने बचाव किया

शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे, जांच शुरू

Maharashtra Road Accident : महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में एक दर्दनाक हादसा सामने आया जब अस्तंबा यात्रा से लौट रहे श्रद्धालुओं की पिकअप गाड़ी चांदसैली घाट में पलट गई. बताया जा रहा है कि घाट के मोड़ पर ड्राइवर का वाहन पर से नियंत्रण हट गया, जिससे गाड़ी गहरी खाई में गिर गई. इस हादसे में 6 श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 10 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं.

घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया

घटना स्थल पर मौजूद लोगों ने घायलों को तुरंत तलोदा उप-जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां कई की हालत गंभीर बताई जा रही है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंचीं और बचाव कार्य शुरू किया गया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, गाड़ी में तय क्षमता से अधिक लोग सवार थे. ग्रामीण इलाकों में इस हादसे से शोक की लहर फैल गई है.

घाट के मोड़ पर पिकअप पलटी कई की मौत

जानकारी के अनुसार, सभी श्रद्धालु अस्तंबा यात्रा पूरी कर अपने गांव लौट रहे थे. यह यात्रा क्षेत्र में धार्मिक आस्था से जुड़ी हुई मानी जाती है और हर साल इसमें हजारों लोग हिस्सा लेते हैं. बताया जा रहा है कि घाट के मोड़ पर ड्राइवर ने वाहन पर नियंत्रण खो दिया, जिससे पिकअप पलट गई. हादसा इतना भीषण था कि गाड़ी में सवार कई लोग नीचे दब गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई.

स्थानीय लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ी

प्रत्यक्षदर्शियों ने मुताबकि, हादसे के बाद चीख-पुकार मच गई. कई श्रद्धालु वाहन के नीचे फंसे हुए थे, जिन्हें निकालने में स्थानीय लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ी. पुलिस टीम और स्थानीय ग्रामीणों ने मिलकर बचाव अभियान चलाया. घायलों को तुरंत एंबुलेंस की मदद से तलोदा उप-जिला अस्पताल पहुंचाया गया. वहीं गंभीर रूप से घायल श्रद्धालुओं को बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया है.

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, वाहन तेज गति में था और घाट के मोड़ पर ड्राइवर का संतुलन बिगड़ गया. मृतकों की पहचान की जा रही है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

