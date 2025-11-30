Other Statesबड़ी ख़बर

तमिलनाडु के शिवगंगा में दर्दनाक बस हादसा, 10 से अधिक की मौत, 20 से अधिक घायल

Tamilnadu bus accident

Tamilnadu bus accident : तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में रविवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। जिले में कराइकुडी के पास करीब 15 किलोमीटर दूर दो सरकारी बसों की आमने-सामने टक्कर में 11 लोगों की मौत हो गई और 20 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए। यह हादसा इतनी भीषण था कि 8 महिलाएं, 2 पुरुष और एक बच्चा मौके पर ही दम तोड़ गए। स्थानीय लोगों और अधिकारियों ने इसे जिले में हाल के वर्षों में सबसे भयावह सड़क दुर्घटनाओं में से एक बताया।

कुछ यात्रियों की हालत गंभीर

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, दुर्घटना की वजह और दोनों बसों की स्थिति की जांच की जा रही है। एक वरिष्ठ जिला पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह टक्कर “आमने-सामने” हुई थी और फिलहाल इसकी असली वजह स्पष्ट नहीं है। अधिकारियों ने कहा कि हादसे के तुरंत बाद मौके पर बचाव कार्य शुरू कर दिया गया और घायल यात्रियों को नजदीकी सरकारी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। कुछ यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है और उन्हें विशेष देखभाल की जरूरत है।

अस्पताल व घटनास्थल पर पहुंचे परिजन

हादसे के बाद स्थानीय लोगों और पुलिस कर्मियों ने मिलकर प्रभावित परिवारों को सहायता पहुँचाने का काम शुरू किया। मृतकों के परिवार सदमे में हैं और कई लोग अपने प्रियजनों की अंतिम विदाई देने के लिए अस्पताल और घटनास्थल पर पहुंचे। जिला प्रशासन ने भी तुरंत राहत एवं बचाव दलों को घटनास्थल पर भेजकर घायलों और प्रभावित परिवारों की मदद शुरू कर दी।

हादसे के कारणों की जांच जारी

पुलिस ने हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने कहा कि सड़क सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी। हादसे में शामिल बसों के ड्राइवरों और उनके सहयोगियों की भी स्थिति की जांच की जा रही है। साथ ही, यह भी देखा जा रहा है कि सड़क की स्थिति, वाहन की तकनीकी खराबी या किसी प्रकार की लापरवाही दुर्घटना की वजह तो नहीं बनी।

मृतकों के परिवारों के लिए राहत

शिवगंगा जिले का यह दर्दनाक हादसा न केवल परिवारों के लिए एक अपूरणीय क्षति लेकर आया है, बल्कि यह पूरे क्षेत्र में सड़क सुरक्षा और यात्री सुरक्षा के महत्व को भी दर्शाता है। प्रशासन ने मृतकों के परिजनों के लिए राहत पैकेज और अस्पताल में बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। इस हादसे ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करना जीवन और समाज दोनों के लिए कितना आवश्यक है।

