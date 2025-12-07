Bihar

सलमान खान फायरिंग केस का शातिर आरोपी शशांक पांडेय बिहार से गिरफ्तार

Ajay Yadav7 December 2025 - 2:33 PM
2 minutes read
Bihar News :
सलमान खान फायरिंग केस का शातिर आरोपी शशांक पांडेय बिहार से गिरफ्तार

Bihar News : फिल्म अभिनेता सलमान खान के घर हुई फायरिंग और NCP नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामलों के बाद चर्चा में आए लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर शशांक पांडेय को बिहार पुलिस ने शनिवार को बेतिया के चिउटाहा गाँव से गिरफ्तार किया है. शशांक पांडेय पर अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग, सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या और बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामलों में केस दर्ज हैं. वहीं, तेजप्रताप यादव ने शशांक पांडेय को बिहार विधानसभा चुनाव में सिकटी विधानसभा से अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल का प्रत्याशी घोषित किया था, लेकिन बाद में उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी गई थी.

दो सौ लोगों के साथ पहुंचा शशांक पांडेय

बेतिया पुलिस ने शनिवार को शशांक पांडेय को गिरफ्तार कर लिया. शशांक पांडेय पर मैनाटांड़ थाना क्षेत्र के चिउटाहा गांव में स्थित किसान जिशान जुल्फेकार के फार्म हाउस में तोड़‑फोड़ कर लूटपाट करने का भी आरोप है. जिशान जुल्फेकार ने बताया कि शशांक पांडेय ने अपने दोस्तों के साथ लूटपाट के बाद फार्म हाउस में आग लगा दी. जिशान जुल्फेकार ने कहा कि शशांक पांडेय करीब दो सौ लोगों के साथ आया था और सभी धारदार हथियारों से लैस थे. उसके बाद शशांक पांड़ेय के लोगों ने चिउटाहा स्थित फार्म हाउस की दीवार तोड़ दी, मवेशियों के साथ धान‑गेहूं लूट लिया और फिर फार्म हाउस में आग लगा दी. जाते वक्त शशांक पांडेय ने जान से मारने की धमकी देते हुए कहा, “रंगदारी के रूप में फार्म हाउस मेरे नाम कर दो, नहीं तो इसके परिणाम गंभीर होंगे.” इस घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शातिर कुख्यात शशांक पांडेय के साथ अविनाश मिश्रा, हरिराज मांझी और रघु मांझी को भी गिरफ्तार कर लिया. सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और गांव में पुलिस कैंप कर रही है.

गोरखपुर से गिरोह संचालित करता था शशांक

बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई शशांक पांडेय की सहायता से बिहार और उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में अपना गिरोह बढ़ा रहा है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, इस क्षेत्र के युवा लड़कों को उसने प्रशिक्षण दिया है. बिहार पुलिस शशांक पांडेय को काफी समय से खोज रही थी, उल्लेखनीय है कि लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के लिए रंगदारी मांगने के मामले में पूर्वी चंपारण जिले के रक्सौल थाना की पुलिस ने शशांक पांडेय को पहले भी गिरफ्तार किया था. गोरखपुर में रहकर शशांक पांडेय इस गिरोह को संचालित करता था.

ये भी पढ़ें- भूकंप के झटकों से हिली धरती, 6.0 की रही तीव्रता, दहशत में लोग

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav7 December 2025 - 2:33 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of बिहार में सिटीजन सर्विस पोर्टल लॉन्च : घर बैठे पुलिस सेवाओं का लाभ, FIR भी ऑनलाइन संभव

बिहार में सिटीजन सर्विस पोर्टल लॉन्च : घर बैठे पुलिस सेवाओं का लाभ, FIR भी ऑनलाइन संभव

6 December 2025 - 3:21 PM
Photo of नीतीश कुमार की 10वीं शपथ पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने दी वैश्विक सम्मान की मान्यता

नीतीश कुमार की 10वीं शपथ पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने दी वैश्विक सम्मान की मान्यता

5 December 2025 - 3:10 PM
Photo of जेडीयू ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना, सदन में कम सक्रियता को बताया निराशा का संकेत

जेडीयू ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना, सदन में कम सक्रियता को बताया निराशा का संकेत

4 December 2025 - 2:49 PM
Photo of अब मुंगेर को जल्द ही मिलेगी ‘पिंक बस’ सेवा, महिलाओं के लिए होंगी खास सुविधाएं

अब मुंगेर को जल्द ही मिलेगी ‘पिंक बस’ सेवा, महिलाओं के लिए होंगी खास सुविधाएं

2 December 2025 - 4:47 PM
Photo of बिहार विधानसभा शीतकालीन सत्र शुरू : पेपरलेस विधानसभा में विधायकों ने ली शपथ

बिहार विधानसभा शीतकालीन सत्र शुरू : पेपरलेस विधानसभा में विधायकों ने ली शपथ

1 December 2025 - 1:22 PM
Photo of मोतिहारी में ट्रक ने बाइक और ई-रिक्शा को मारी टक्कर, 5 की मौत, दर्जनों घायल

मोतिहारी में ट्रक ने बाइक और ई-रिक्शा को मारी टक्कर, 5 की मौत, दर्जनों घायल

30 November 2025 - 3:54 PM
Photo of डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के स्वागत जुलूस में हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल, विपक्ष ने कानून-व्यवस्था पर उठाए सवाल

डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के स्वागत जुलूस में हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल, विपक्ष ने कानून-व्यवस्था पर उठाए सवाल

29 November 2025 - 11:32 AM
Photo of मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1.56 करोड़ महिलाओं को रोजगार सहायता राशि देने का ऐलान किया

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1.56 करोड़ महिलाओं को रोजगार सहायता राशि देने का ऐलान किया

28 November 2025 - 2:31 PM
Photo of बंदूक की नोक पर बदमाशों ने लूटी ज्वेलरी शॉप, मूकदर्शक बना रहा शॉप मालिक

बंदूक की नोक पर बदमाशों ने लूटी ज्वेलरी शॉप, मूकदर्शक बना रहा शॉप मालिक

27 November 2025 - 5:13 PM
Photo of उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को लेकर विवाद जारी, परिवारवाद और काउंटिंग एजेंट बनना बना चर्चा का विषय

उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को लेकर विवाद जारी, परिवारवाद और काउंटिंग एजेंट बनना बना चर्चा का विषय

24 November 2025 - 1:06 PM
Back to top button