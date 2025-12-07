Bihar News : फिल्म अभिनेता सलमान खान के घर हुई फायरिंग और NCP नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामलों के बाद चर्चा में आए लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर शशांक पांडेय को बिहार पुलिस ने शनिवार को बेतिया के चिउटाहा गाँव से गिरफ्तार किया है. शशांक पांडेय पर अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग, सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या और बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामलों में केस दर्ज हैं. वहीं, तेजप्रताप यादव ने शशांक पांडेय को बिहार विधानसभा चुनाव में सिकटी विधानसभा से अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल का प्रत्याशी घोषित किया था, लेकिन बाद में उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी गई थी.

दो सौ लोगों के साथ पहुंचा शशांक पांडेय

बेतिया पुलिस ने शनिवार को शशांक पांडेय को गिरफ्तार कर लिया. शशांक पांडेय पर मैनाटांड़ थाना क्षेत्र के चिउटाहा गांव में स्थित किसान जिशान जुल्फेकार के फार्म हाउस में तोड़‑फोड़ कर लूटपाट करने का भी आरोप है. जिशान जुल्फेकार ने बताया कि शशांक पांडेय ने अपने दोस्तों के साथ लूटपाट के बाद फार्म हाउस में आग लगा दी. जिशान जुल्फेकार ने कहा कि शशांक पांडेय करीब दो सौ लोगों के साथ आया था और सभी धारदार हथियारों से लैस थे. उसके बाद शशांक पांड़ेय के लोगों ने चिउटाहा स्थित फार्म हाउस की दीवार तोड़ दी, मवेशियों के साथ धान‑गेहूं लूट लिया और फिर फार्म हाउस में आग लगा दी. जाते वक्त शशांक पांडेय ने जान से मारने की धमकी देते हुए कहा, “रंगदारी के रूप में फार्म हाउस मेरे नाम कर दो, नहीं तो इसके परिणाम गंभीर होंगे.” इस घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शातिर कुख्यात शशांक पांडेय के साथ अविनाश मिश्रा, हरिराज मांझी और रघु मांझी को भी गिरफ्तार कर लिया. सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और गांव में पुलिस कैंप कर रही है.

गोरखपुर से गिरोह संचालित करता था शशांक

बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई शशांक पांडेय की सहायता से बिहार और उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में अपना गिरोह बढ़ा रहा है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, इस क्षेत्र के युवा लड़कों को उसने प्रशिक्षण दिया है. बिहार पुलिस शशांक पांडेय को काफी समय से खोज रही थी, उल्लेखनीय है कि लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के लिए रंगदारी मांगने के मामले में पूर्वी चंपारण जिले के रक्सौल थाना की पुलिस ने शशांक पांडेय को पहले भी गिरफ्तार किया था. गोरखपुर में रहकर शशांक पांडेय इस गिरोह को संचालित करता था.

