Punjab

बाढ़ के चलते शहीद-ए-आजम भगत सिंह नेशनल मैराथन स्थगित, डिप्टी स्पीकर जय कृष्ण सिंह ने की घोषणा

Punjab News :
बाढ़ के चलते शहीद-ए-आजम भगत सिंह नेशनल मैराथन स्थगित, डिप्टी स्पीकर जय कृष्ण सिंह ने की घोषणा

  • पंजाब में बाढ़ के चलते मैराथन स्थगित की गई
  • यह पहल युवाओं को नशे से दूर रखने की है
  • हालात सुधरते ही नई तारीख तय की जाएगी
  • डिप्टी स्पीकर ने स्थगन की जानकारी दी है
  • सरकार बाढ़ पीड़ितों के साथ पूरी तरह खड़ी है

Punjab News : पंजाब में आई बाढ़ के कारण बनी गंभीर स्थिति को देखते हुए, पंजाब विधानसभा के डिप्टी स्पीकर जय कृष्ण सिंह रोड़ी ने 27 सितंबर, 2025 को माहिलपुर (जिला होशियारपुर) में होने वाली शहीद-ए-आजम भगत सिंह नेशनल मैराथन को स्थगित करने का ऐलान किया है.

जय कृष्ण सिंह ने कहा कि यह मैराथन पंजाब सरकार द्वारा युवाओं को नशों से दूर रखने, उन्हें खेलों से जोड़ने और उनमें देश भक्ति की भावना को मजबूत करने के उद्देश्य से शुरू की गई मुहिम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के विजन के तहत युवाओं को स्वास्थ्य, तंदरुस्त और खुशहाल बनाने के लिए खेलों के माध्यम से राह प्रदर्शित करने का यह एक प्रयास है.

हालात सुधरते ही नई तारीख तय की जाएगी

हालिया बाढ़ के कारण पंजाब के कई जिलों में भारी जान-माल का नुकसान हुआ है. इन हालात में, लोगों के दुख-दर्द को बांटने और उनके साथ कंधे से कंधा जोड़ कर खड़ा होने की जरूरत है.

डिप्टी स्पीकर जय कृष्ण सिंह रोड़ी ने स्पष्ट किया कि मैराथन को सिर्फ स्थगित किया गया है, रद्द नहीं. जैसे ही हालात सुधरेंगे, इस मैराथन की नई तारीख जल्द ही ऐलान की जाएगी, उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार हर घड़ी पंजाब के लोगों के साथ खड़ी है और बाढ़ से प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए पूरी तरह वचनबद्ध है.

