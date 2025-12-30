Saudi Arabia : सऊदी अरब ने यमन पर फिर से बड़ा हवाई हमला किया है. मुकल्ला शहर में एयरस्ट्राइक के बाद आग की लपटें उठती दिखीं. सऊदी अरब का कहना है कि यह हमला इसलिए किया गया, क्योंकि वहां अलगाववादी बल के लिए संयुक्त अरब अमीरात से हथियारों की खेप पहुंची थी.

सऊदी अरब ने जिस जहाज पर हमला किया, वह संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से आ रहा था. इस हमले से राज्य और अमीरात द्वारा समर्थित दक्षिणी संक्रमण परिषद (साउदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल) के बीच तनाव बढ़ने का संकेत मिलता है. यह रियाद और अबू धाबी के संबंधों को और तनावपूर्ण बना सकता है, जो यमन के दशकों पुराने युद्ध में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के खिलाफ अलग-अलग पक्षों का समर्थन कर रहे हैं. सऊदी प्रेस एजेंसी के सैन्य बयान में कहा गया है कि जहाज यूएई के पूर्वी तट पर स्थित फुजैराह बंदरगाह से यमन पहुंचे थे.

यूएई पर हथियार सप्लाई का आरोप

दावा किया जा रहा है कि यूएई अलगाववादियों को हथियार भेज रहा था. इन हथियारों से उत्पन्न खतरे को देखते हुए सऊदी अरब ने यमन पर हमला किया. यूएई द्वारा भेजे जा रहे हथियार यमन की सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा हैं. इसी कारण सऊदी वायु सेना ने आज सुबह मुकल्ला बंदरगाह पर एक सीमित सैन्य अभियान चलाया, जिसमें दो जहाजों से उतारे गए हथियार और युद्धक वाहन निशाने पर लिए गए. यूएई की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.”

72 घंटे तक सीमा पार आवाजाही पर रोक

वहीं, यमन के हूती-विरोधी बलों ने मंगलवार को आपातकाल घोषित कर दिया. इसके बाद सऊदी अरब ने संयुक्त अरब अमीरात से अलगाववादी समूहों के लिए आई हथियारों की खेप को निशाना बनाते हुए हवाई हमले किए. इन बलों ने अपने नियंत्रण वाले इलाकों में सभी सीमा पार आवाजाही पर 72 घंटे की रोक लगा दी है. साथ ही हवाई अड्डों और बंदरगाहों में प्रवेश भी बंद कर दिया गया है. अब केवल वही बंदरगाह खुले रहेंगे जिन्हें सऊदी अरब की अनुमति होगी. यह फैसला मुकल्ला में हुए हवाई हमलों के बाद लिया गया, जहां दक्षिणी संक्रमण परिषद (एसटीसी) के लिए आए बख्तरबंद वाहन और हथियार निशाने पर लिए गए थे. एसटीसी को यूएई का समर्थन प्राप्त है, लेकिन अब तक यूएई की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.”

ये भी पढ़ें – “दुर्घटना से देर भली” कहावत को अपनाते तो शायद बच जाते, बोलेरो पर पलटी ट्रक, ड्राइवर की दर्दनाक मौत

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप