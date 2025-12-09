Uttar Pradeshक्राइम

SIR सर्वे में फर्जीवाड़ा, फर्जी हस्ताक्षर के आरोप में पकड़े गए दो आरोपी

Shanti Kumari9 December 2025 - 2:48 PM
1 minute read
Up News

UP News: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के थाना चिलकाना क्षेत्र के ग्राम चौरा कलां में निर्वाचक पुनरीक्षण (SIR)सर्वे के दौरान एक फर्जीवाड़ा सामने आया है. सऊदी में नौकरी कर रहे युवक समून के नाम पर किसी परिजन ने फर्जी हस्ताक्षर कर फॉर्म जमा कर दिया. बीते महीने 30 नवंबर को सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी संजय डबराल गांव में स्थलीय निरीक्षण करने पहुंचे तो समून के घर मौजूद उनके भाई अकरम ने बताया कि समून पिछले तीन साल से सऊदी अरब में है और गांव आया ही नहीं है.

रिश्तेदारों ने किया था हस्ताक्षर की जालसाजी

इसके बावजूद समून के नाम पर जमा फॉर्म पर साइन मौजूद थे. जिससे जांच में स्पष्ट हुआ हो गया कि हस्ताक्षर फर्जी थे और बीएलओ ने बिना ठोस सत्यापन के ही फॉर्म स्वीकार कर लिया था. जांच में पता चला कि यह फर्जीवाही समून के कुछ करीबी रिश्तेदारों द्वारा की गई थी. SIR सत्यापन के दौरान बीएलओ शमीम अहमद के पास जमा फॉर्म का घर-घर जाकर मिलान किया गया. जिसमें फर्जी हस्ताक्षर की पुष्टि हुई.

गंभीर अपराध की श्रेणी में फर्जीवाड़ा

निर्वाचक पुनरीक्षण (SIR) में गंभीर अनियमितता सामने आने के बाद सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने 3 दिसंबर को थाना चिलकाना में समून के भाई अकरम और अन्य रिश्तेदार अमजद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया. यह मामला लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 31 के तहत दर्ज हुआ जो निर्वाचन प्रक्रिया में फर्जीवाडे को गंभीर अपराध मानता है

पुलिस ने दो आरोपी को किया गिरफ्तार

मामले की गंभीरता को देखते हुए सहारनपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने आरोपियों की गिरफ्तारी का आदेश दिया. इसके बाद थाना प्रभारी विनोद कुमार ने टीम का गठन कर छापेमारी शुरू की. 7 दिसंबर को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वांछित आरोपी अकरम पुत्र जमील और अमजद पुत्र जमील को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है और निर्वाचन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता या धोखाधड़ी को सख्ती से निपटाया जाएगा.

