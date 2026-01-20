Saharanpur News : उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के सरसावा कस्बे में सोमवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब एक किराए के मकान में संग्रह अमीन और उनके परिवार के पांच सदस्यों के गोली लगे शव मिले। मृतकों में संग्रह अमीन अशोक (40), उनकी मां विद्यावती (70), पत्नी अंजिता (35) और दो बेटे कार्तिक (16) और देव (13) शामिल हैं।

घटना का पता कैसे चला?

इस घटना की जानकारी तब मिली, जब अशोक की बहन ने उसे फोन किया, लेकिन फोन का कोई जवाब नहीं मिला। बार-बार कॉल करने के बाद भी जब किसी ने फोन नहीं उठाया, तो वह अपने बेटे के साथ अपने भाई के घर पहुंची। सीढ़ी लगाकर घर के अंदर पहुंचने पर जो दृश्य सामने आया, उसने सभी को चौंका दिया। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।

गोलियां और तमंचा बरामद

प्रारंभिक जांच में पुलिस को यह जानकारी मिली कि अशोक को कनपटी पर गोली लगी, जबकि उनकी मां, पत्नी और दोनों बेटों को माथे पर गोली मारी गई। घटनास्थल से एक तमंचा भी बरामद हुआ है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए और मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है।

आत्महत्या या हत्या? पुलिस की जांच जारी

पुलिस इस घटना को आत्महत्या से जोड़कर भी देख रही है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच के बाद ही मामले का सच सामने आ सकेगा। फिलहाल, पुलिस ने सभी पहलुओं पर जांच शुरू कर दी है और हर संभव तथ्य को खंगालने का प्रयास किया जा रहा है।

