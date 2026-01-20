Uttar Pradeshक्राइमराज्य

सहारनपुर में 5 लोगों की गोली लगी मिली लाशें, इलाके में मचा हडकंप

Shanti Kumari20 January 2026 - 1:08 PM
1 minute read
Saharanpur News

Saharanpur News : उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के सरसावा कस्बे में सोमवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब एक किराए के मकान में संग्रह अमीन और उनके परिवार के पांच सदस्यों के गोली लगे शव मिले। मृतकों में संग्रह अमीन अशोक (40), उनकी मां विद्यावती (70), पत्नी अंजिता (35) और दो बेटे कार्तिक (16) और देव (13) शामिल हैं।

घटना का पता कैसे चला?

इस घटना की जानकारी तब मिली, जब अशोक की बहन ने उसे फोन किया, लेकिन फोन का कोई जवाब नहीं मिला। बार-बार कॉल करने के बाद भी जब किसी ने फोन नहीं उठाया, तो वह अपने बेटे के साथ अपने भाई के घर पहुंची। सीढ़ी लगाकर घर के अंदर पहुंचने पर जो दृश्य सामने आया, उसने सभी को चौंका दिया। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।

गोलियां और तमंचा बरामद

प्रारंभिक जांच में पुलिस को यह जानकारी मिली कि अशोक को कनपटी पर गोली लगी, जबकि उनकी मां, पत्नी और दोनों बेटों को माथे पर गोली मारी गई। घटनास्थल से एक तमंचा भी बरामद हुआ है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए और मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है।

आत्महत्या या हत्या? पुलिस की जांच जारी

पुलिस इस घटना को आत्महत्या से जोड़कर भी देख रही है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच के बाद ही मामले का सच सामने आ सकेगा। फिलहाल, पुलिस ने सभी पहलुओं पर जांच शुरू कर दी है और हर संभव तथ्य को खंगालने का प्रयास किया जा रहा है।

ये भी पढ़ें –दिल्ली-अक्षरधाम एक्सेस कंट्रोल रोड पर एक दर्जन से अधिक गाडियां टकराई, दर्जनों लोग की हालत गंभीर

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari20 January 2026 - 1:08 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of Road Accident : उत्तर प्रदेश के बागपत में भीषण सड़क हादसा, एक के बाद एक टकराई 20 गाड़ियां

Road Accident : उत्तर प्रदेश के बागपत में भीषण सड़क हादसा, एक के बाद एक टकराई 20 गाड़ियां

20 January 2026 - 12:46 PM
Photo of एकनाथ शिंदे ने अफवाहों पर लगाया विराम, मुंबई में महायुति का ही महापौर

एकनाथ शिंदे ने अफवाहों पर लगाया विराम, मुंबई में महायुति का ही महापौर

20 January 2026 - 12:40 PM
Photo of दिल्ली-अक्षरधाम एक्सेस कंट्रोल रोड पर एक दर्जन से अधिक गाडियां टकराई, दर्जनों लोग की हालत गंभीर

दिल्ली-अक्षरधाम एक्सेस कंट्रोल रोड पर एक दर्जन से अधिक गाडियां टकराई, दर्जनों लोग की हालत गंभीर

20 January 2026 - 12:21 PM
Photo of Bihar Crime : पटना में नाबालिग बच्चे का कटा हुआ सिर बरामद, धड़ की जांच में जुटी पुलिस

Bihar Crime : पटना में नाबालिग बच्चे का कटा हुआ सिर बरामद, धड़ की जांच में जुटी पुलिस

20 January 2026 - 12:21 PM
Photo of केन्द्रीय सूचना आयुक्त ने की पंजाब में RTI एक्ट के कार्यान्वयन की समीक्षा

केन्द्रीय सूचना आयुक्त ने की पंजाब में RTI एक्ट के कार्यान्वयन की समीक्षा

20 January 2026 - 11:41 AM
Photo of अनिंदिता मित्रा ने पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में पदभार संभाला

अनिंदिता मित्रा ने पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में पदभार संभाला

20 January 2026 - 10:07 AM
Photo of कर्नाटक DGP रामचंद्र राव सस्पेंड: ऑफिस में कथित अश्लील वीडियो वायरल

कर्नाटक DGP रामचंद्र राव सस्पेंड: ऑफिस में कथित अश्लील वीडियो वायरल

20 January 2026 - 9:32 AM
Photo of महोबा में प्रेम विवाह बना मुसीबत : नवदंपति को जान से मारने की धमकी, पुलिस से लगाई सुरक्षा की गुहार

महोबा में प्रेम विवाह बना मुसीबत : नवदंपति को जान से मारने की धमकी, पुलिस से लगाई सुरक्षा की गुहार

20 January 2026 - 8:23 AM
Photo of पंजाब में 15 करोड़ रुपये के डिग्री कॉलेज का शिलान्यास, सीएम भगवंत मान की बड़ी घोषणा

पंजाब में 15 करोड़ रुपये के डिग्री कॉलेज का शिलान्यास, सीएम भगवंत मान की बड़ी घोषणा

19 January 2026 - 9:20 PM
Photo of एटा में एक परिवार के 4 सदस्यों की नृशंस हत्या, घटना से दहला इलाका

एटा में एक परिवार के 4 सदस्यों की नृशंस हत्या, घटना से दहला इलाका

19 January 2026 - 8:53 PM
Back to top button