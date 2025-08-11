Delhi NCR

दिल्ली में हंगामा! इंडिया गठबंधन के सांसदों को चुनाव आयोग जाने से रोका, संजय राउत बोले- क्या हम आतंकी हैं?

Ajay Yadav11 August 2025 - 3:15 PM
2 minutes read
Sanjay Raut :
दिल्ली में हंगामा! इंडिया गठबंधन के सांसदों को चुनाव आयोग जाने से रोका, संजय राउत बोले- क्या हम आतंकी हैं?

  • इंडिया गठबंधन ने ‘वोट चोरी’ पर प्रदर्शन किया
  • पुलिस ने सांसदों को रोका
  • संजय राउत ने पुलिस पर सवाल उठाए
  • राउत ने पूछा, हमें क्यों रोका जा रहा है?
  • राउत ने कहा, दिल्ली में ऐसा लोकतंत्र के लिए चिंता है

Sanjay Raut : इंडिया गठबंधन के सांसदों ने SIR और ‘वोट चोरी’ के आरोपों को लेकर चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन किया, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया. संजय राउत ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए.

इंडिया गठबंधन के कई सांसदों ने विशेष समरी रिवीजन (SIR) और ‘वोट चोरी’ के आरोपों पर चुनाव आयोग (ECI) के खिलाफ प्रदर्शन किया. लेकिन जब विपक्षी सांसद चुनाव आयोग की ओर मार्च कर रहे थे, तो दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड लगाकर उन्हें रोक दिया. इस पर उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने नाराजगी जताई और सवाल उठाया- क्या विपक्ष के सम्मानीय सांसद आतंकी या गुंडे हैं, जिनसे दिल्ली पुलिस डर रही है?

संजय राउत ने दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाए

राज्यसभा सांसद संजय राउत ने प्रेस कांफ्रेंस करते हुए कहा, “इंडिया ब्लॉक के 300 से ज्यादा सांसद हैं. क्या दिल्ली पुलिस सम्मानीय सांसदों से डरती है? क्या हम कोई आतंकवादी हैं या गुंडे हैं, जो हमें रोका जा रहा है? हम पार्लियामेंट का हिस्सा हैं. हम संसद से सीधे चल कर निर्वाचन आयोग के पास जाना चाहते हैं. हमारे पास कोई हथियार नहीं है. हम अहिंसावादी सम्मानीय लोग हैं.”

शिवसेना (यूबीटी) के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने नाराजगी जताते हुए कहा, “लोकतंत्र ने हमें यह अधिकार दिया है कि हम चुनाव आयोग के सामने अपनी बात रख सकें. लेकिन अगर दिल्ली की पुलिस हमें रोक रही है, तो यह लोकतंत्र के लिए गंभीर चिंता का विषय है.

संजय राउत ने चुनाव आयोग के घोटालों पर सवाल उठाए

संजय राउत ने आगे कहा, “हम लगातार चुनाव आयोग से जुड़े घोटालों को उजागर कर रहे हैं. चाहे वो वोटर लिस्ट हो, ईवीएम हो या कुछ और. अगर इससे किसी को परेशानी होती है, तो वह जानें. हमारे जो सवाल हैं, वो हम चुनाव आयोग से पूछेंगे. जब सभी सांसद मिलकर जाना चाहते हैं तो उन्हें रोका क्यों जा रहा है? हम कोई कानून व्यवस्था बिगाड़ने का काम तो नहीं कर रहे. यह गलत है. ऐसा नहीं होना चाहिए, खासकर देश की राजधानी में.”

