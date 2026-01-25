Bihar

रोहिणी आचार्य ने बिना नाम लिए तेजस्वी यादव पर साधा निशाना, कहा- असली कमान घुसपैठियों के हाथों में

Ajay Yadav25 January 2026 - 10:16 AM
Lalu Yadav daughter : आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक बार फिर अपने सोशल मीडिया पोस्ट कि वजह से सुर्खियां में हैं. रोहिणी ने एक पोस्ट के जरिए अपने भाई तेजस्वी यादव पर बिना नाम लिए निशाना साधा है.

रोहिणी आचार्य ने अपने पोस्ट में लिखा कि जो भी सही मायनों में लालूजी के सिद्धांतों और विचारधारा का समर्थक होगा-जो किसी ने भी लालूजी के नेतृत्व में वंचितों और हाशिए पर खड़ी आबादी के हितों के लिए निःस्वार्थ भाव से संघर्ष किया, जिन्होंने सामाजिक-आर्थिक न्याय के लिए उनके सतत प्रयासों को सम्मान दिया, और जो उनकी राजनीतिक विरासत को गर्व के साथ आगे ले जाना चाहता है. वह पार्टी की वर्तमान स्थिति के लिए जिम्मेदार लोगों से सवाल जरूर उठाएगा और संदिग्ध या संदेहास्पद भूमिका निभाने वालों के खिलाफ अंजाम की परवाह किए बिना अपनी आवाज बुलंद करेग.

लालूवाद को तहस-नहस करने की कोशिश

रोहिणी ने लिखा, “इस समय की कड़वी, चिंताजनक एवं दुःखद सच्चाई यही है कि आज जनता के हक की लड़ाई लड़ने के लिए जानी जाने वाली, जन-जन की पार्टी की असली कमान फासीवादी विरोधियों के द्वारा भेजे गए वैसे घुसपैठियों-साजिशकर्ताओं के हाथों में है, जिन्हें लालूवाद को तहस-नहस करने के मकसद से भेजा गया है. कब्जा जमाए बैठे ऐसे लोग अपने गंदे मकसद में काफी हद तक सफल होते भी दिखाई दे रहे हैं.”

नेतृत्व को जिम्मेदारी निभानी होगी

रोहिणी आचार्य ने लिखा कि नेतृत्व की जिम्मेदारी निभा रहे व्यक्ति को सवालों से भागने या जवाब देने से मुंह चुराने की बजाय आत्मनिरीक्षण करना चाहिए. उसे तार्किक और तथ्यात्मक जवाब देना चाहिए, भ्रम फैलाने, लालूवाद और पार्टी के हित की बात करने वालों के साथ दुर्व्यवहार, अभद्रता या अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए. यदि वह चुप्पी साधता है, तो उस पर साजिश करने वाले गिरोह के साथ मिलीभगत का आरोप स्वतः ही साबित होता है.

