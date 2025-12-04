Amroha Accident : उत्तर प्रदेश के अमरोहा में बुधवार देर रात नेशनल हाईवे-9 पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ. तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े माल से भरे डीसीएम ट्रक में जा टकराई, जिससे कार में सवार चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. सभी मृतक एक यूनिवर्सिटी में डॉक्टर के पद पर कार्यरत थे. हादसा रजबपुर और अतरासी के बीच घटित हुआ.

अमरोहा में तेज रफ्तार कार डीसीएम से टकराई

यह हादसा अमरोहा जिले के रजबपुर थाना क्षेत्र में हुआ. अतरासी के पास तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े डीसीएम ट्रक से जा टकराई. टक्कर इतनी तेज थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और कार सवार चारों व्यक्तियों की मौत हो गई. मरने वाले चारों रजबपुर थाना क्षेत्र के श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी के (डॉक्टर छात्र) बताए जा रहे हैं. हादसा रात करीब 10 बजे फ्लाईओवर के पास हुआ. मतृक मेरठ से गाजियाबाद लौट रहे थे. डीसीएम चालक हादसे के बाद मौके से फरार हो गया. बताया जा रहा है कि ट्रक अंधेरे में खड़ा होने के कारण यह दुर्घटना हुई.

सड़क किनारे खड़े ट्रकों से हादसे जारी

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और कार में फंसे शवों को बाहर निकालकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. वाहनों को क्रेन से हटाकर सड़क के किनारे रखा गया. वहीं, पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है. यह पहला मामला नहीं है जब सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकराने से कोई वाहन हादसे का शिकार हुआ हो इससे पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं. पुलिस समय-समय पर सड़क किनारे खड़े ट्रकों के खिलाफ कार्रवाई करती है, लेकिन हादसों की संख्या अभी भी कम नहीं हो रही है.

ये भी पढ़ें- दिल्ली में 25 नवंबर को पब्लिक हॉलिडे, CM रेखा गुप्ता ने किया ऐलान

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप