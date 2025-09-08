Bihar

रामकृपाल यादव ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना, नितिन नबीन ने बिहार में विकास की बताई उपलब्धियां

Ajay Yadav8 September 2025 - 10:43 AM
2 minutes read
Bihar News :
फटाफट पढ़ें

  • रामकृपाल ने तेजस्वी पर तंज किया
  • कहा तेजस्वी राहुल के पीछे है
  • बेगूसराय में एनडीए सम्मेलन हुआ
  • नितिन नबीन ने विकास बताया
  • सड़कों पर केंद्र का सहयोग

Bihar News : बिहार में विधानसभा चुनाव जैसे- जैसे करीब आ रहे हैं. राजनीतिक हलचल तेज होती जा रही है. इसी बीच बेगूसराय में पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है, उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव इन दिनों सिर्फ राहुल गांधी के पीछे-पीछे ताली बजाने का काम कर रहे हैं. इससे उनकी खुद की छवि लगातार धूमिल हो रही है.

रामकृपाल यादव ने तंज करते हुए कहा कि वोटर अधिकार यात्रा में भी यह साफ दिखा. कभी गाड़ी तेजस्वी यादव चला रहे थे और राहुल गांधी मौज कर रहे थे.

इस सम्मेलन में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे.

बेगूसराय के को-ऑपरेटिव कॉलेज परिसर में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया. स्थानीय विधायक कुंदन कुमार की तरफ से आयोजित इस सम्मेलन में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे. मंच पर एनडीए के वरिष्ठ नेताओं में पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव और बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नबीन की मौजूदगी ने माहौल को और गर्मा दिया. जैसे ही दोनों नेता मंच पर पहुंचे, परिसर ‘भारत माता की जय’ और ‘वंदे मातरम्’ के नारों से गूंज उठा. इस दौरान कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला.

बेगूसराय में एनडीए सम्मेलन हुआ

रामकृपाल यादव ने आगे बताया कि लालू प्रसाद यादव की राजनीति बिल्कुल अलग थी. उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन तो किया, लेकिन कभी किसी के पीछे चलने की बजाय बराबरी के स्तर पर राजनीति की. उन्होंने कभी खुद को किसी भी नेता का अनुयायी बनने नहीं दिया, जबकि तेजस्वी की राजनीति अब केवल राहुल गांधी के इर्द-गिर्द घूमती नजर आ रही है.

शहरी क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क का तेजी से विस्तार

वहीं बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नबीन ने मंच से एनडीए सरकार की उपलब्धियां गिनाईं. उन्होंने कहा कि आज नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार तेजी से विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है. पहले पटना से बेगूसराय आने में सात घंटे लगते थे, लेकिन अब वही सफर महज दो घंटे में पूरा हो जाता है. उन्होंने इसे वास्तविक बदलाव और एनडीए के विकास मॉडल का प्रतीक बताया.

नितिन नबीन ने कहा कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क का तेजी से विस्तार हो रहा है. राज्य में चार लेन सड़कों का निर्माण लगातार जारी है और कई नए एक्सप्रेसवे बन रहे हैं. इसमें केंद्र सरकार का भी महत्वपूर्ण योगदान है.

यह भी पढ़ें : लखनऊ में बिजली व्यवस्था में बड़ा बदलाव, 1 नवंबर से लागू होगा ‘वर्टिकल सिस्टम’

